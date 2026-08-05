อาการล่าสุด น้องโพธิ์ ลูกชาคริต ป่วยเคสหายากไม่ถึง 5% มือเท้าลอก เผยเอคโค่หัวใจรั่ว

อัปเดตอาการ น้องโพธิ์ ลูกชายชาคริต ป่วยหนักรุมเร้า พ่อแม่สุดห่วงเป็นเคสหายากไม่ถึง 5% ผลเลือด-ค่าการอักเสบในอวัยวะปกติ เผยผลเอคโค่หัวใจรั่ว
หลังจาก ชาคริต แย้มนาม และ แอน ภัททิรา เผยอาการป่วยของลูกชาย น้องโพธิ์ ที่ต้องแอดมิตเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วน เพราะหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมา และเป็นไข้สูงจาก Kawasaki และ Mis-c ร่วมกัน ซึ่งเป็นเคสที่แทบจะไม่เคยพบเจอว่าเป็น 3 อย่างพร้อมกัน หรือพบได้น้อยมากไม่ถึง 5% อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้ว แต่ยังต้องอยู่ รพ. ต่อเพื่อรอดูอาการ
ล่าสุด คุณแม่แอน โพสต์ภาพลูกชายที่หน้าตายิ้มแย้ม เผยอาการหลังป่วยและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่า “มา follow up อัปเดทอาการกับลุงหมอครับ ผลเลือดค่าการอักเสบในอวัยวะต่าง ๆ เข้าเกณฑ์ปกติดีแล้ว ผลการเอคโค่หัวใจจากที่รั่ว 3 จุด ตอนนี้เหลือ 2 จุด จุดนึงเล็กมาก กับอีกจุดมีขนาดลดลงเล็กน้อย มือเท้าที่ลอกก็จะลอกเรื่อย ๆ จนเป็นปกติ ทานยาต่ออีก 2 เดือนคร้าบบบ ตอนอยู่ รพ. ก็วาดรูปให้ลุงหมอและพี่ ๆ พยาบาลครับ อีก 2 เดือนน่าจะกลับมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ปกติ…สู้เค้าลูกชาย”
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