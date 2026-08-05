กรมการปกครอง เผยข้อมูลไม่ได้รั่ว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยันระบบปลอดภัยสูง
กรมการปกครอง เผยข้อมูลไม่ได้รั่ว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ยันระบบความปลอดภัยสูง เตือนแชร์ข้อมูลเท็จระวังโทษหนัก
5 ส.ค. 2569 กรมการปกครอง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปรากฏข่าวสารการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล นั้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มิได้รั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง แต่อย่างใด
2. กรณีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. กรมการปกครองขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ระบบ ThaID เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน ซึ่งถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
4. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งเตือนประชาชนว่า การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 ซึ่งครอบคลุมถึงการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ เศรษฐกิจ รวมถึงทำให้ประชาชนตื่นตระหนก โดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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