กทม. สั่งงดแจกอาหารให้คนจร หวังลดปัญหา ทะเลาะวิวาท-กีดขวางทางเท้า
กทม. สั่งประชาชน งดแจกอาหารให้คนจร บริเวณถนนราชดำเนินกลาง หวังลดปัญหา ทะเลาะวิวาท-กีดขวางทางเท้า แนะช่องทางส่งต่ออาหาร
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ภายหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านจนสร้างความกังวลแก่ประชาชน โดยมี นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 1 นายอดิเจษฎ์ ประยูรพฤกษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิต สุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตพระนคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน
จากการหารือทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันในพื้นที่ คือการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งแม้จะเกิดจากความตั้งใจดีของผู้มีจิตศรัทธา แต่กลับกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านเดินทางมารวมตัวเพื่อรอรับอาหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเป็นระเบียบ ความสะอาด การกีดขวางทางสัญจร รวมถึงเหตุทะเลาะวิวาทและปัญหาด้านความปลอดภัย
ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง โดยให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนที่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ประกอบด้วย เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ในช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่คนไร้บ้านเริ่มเข้ามารวมตัว พร้อมจัดรถสายตรวจหมุนเวียนดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการบังคับใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนไร้บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อีกประเด็นที่สำคัญ คือการสร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับการแจกอาหาร โดยเฉพาะการจัดระเบียบจุดแจกอาหารให้เป็นสัดส่วน หากผู้ที่ต้องการทำบุญขอให้นำอาหารไปมอบผ่าน บ้านอิ่มใจ หรือ Food Bank ทั้ง 50 สำนักงานเขต ก็จะมั่นใจได้ว่าอาหารจะถึงมือผู้รับโดยตรง ไม่มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ซึ่งกรุงเทพมหานครยืนยันและรับประกันระบบการกระจายอาหารดังกล่าว แนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ ลดผลกระทบต่อการสัญจร และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ถนนราชดำเนินเปรียบเสมือน “ห้องรับแขกของประเทศ” จึงจำเป็นต้องมีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัยสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว และเยาวชน พร้อมยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านออกจากพื้นที่โดยไม่มีทางเลือก แต่ได้จัดเตรียม “บ้านอิ่มใจ” เพื่อรองรับคนไร้บ้านอย่างเป็นระบบ ทั้งที่พัก อาหาร และการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูลได้ ทุกวัน (จันทร์–อาทิตย์) เวลา 08.30–20.00 น. ณ บ้านอิ่มใจ การประปาแม้นศรี (เดิม) แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-221-3255
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