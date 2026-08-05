เปิดเบื้องลึก คดีโหด ‘ป๋อง 5 ศพ’ พ้นคุกแค่ 2 เดือนก่อเหตุซ้ำ แฉยิบไร้คำสั่งติดกำไล EM
เจาะลึกคดีโหด ‘ป๋อง 5 ศพ’ พ้นคุกแค่ 2 เดือนก่อเหตุซ้ำ แฉยิบไร้คำสั่งติดกำไล EM สังคมจี้ทบทวนโทษประหาร
จากคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วประเทศ กรณีการจับกุมนายฑณา เกิดทอง หรือ “ป๋อง” พร้อมพวกรวม 4 คน หลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมสองพี่น้องท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ก่อนนำศพไปฝังอำพรางในป่ามะพร้าว พื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งขยายผลเชิงลึก กลับต้องผงะเมื่อไปพบร่างของพ่อแม่ลูกชาวไทยอีก 3 ราย ถูกฝังอำพรางอยู่ใกล้เคียงกัน ดันยอดผู้เสียชีวิตสังเวยคดีโหดนี้พุ่งสูงถึง 5 ราย และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ นายฑณา หรือป๋อง เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำมาได้เพียง 2 เดือนเท่านั้น ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำรอยอย่างอุกอาจ
เปิดช่องโหว่กฎหมาย อยู่กลุ่มเฝ้าระวังแต่ไร้กำไล EM
จากการเจาะลึกข้อมูลย้อนหลัง พบว่า นายฑณา พ้นโทษเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 โดยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เสี่ยงและต้องเฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ ซึ่งมีเงื่อนไขต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุก ๆ 3 เดือน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของนายฑณานั้น ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้สวมใส่ “กำไล EM” หรืออุปกรณ์ติดตามตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ได้ จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำซ้อนขึ้นภายในเวลาอันสั้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จุดชนวนความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรง ระหว่างกลุ่มนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยอ้างอิงเรื่องความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรมและผลวิจัยที่ระบุว่าโทษหนักไม่ได้ช่วยลดอัตราอาชญากรรม
ขัดแย้งกับมุมมองของครอบครัวผู้เสียหายและสังคมส่วนใหญ่ ที่ยืนยันว่าโทษประหารชีวิตคือการชดใช้ความสูญเสียที่เหมาะสม และเป็นการปิดโอกาสไม่ให้อาชญากรที่ไร้จิตสำนึกออกมาทำร้ายผู้บริสุทธิ์ซ้ำอีก
แจงชัดฉีดยาปรับฮอร์โมน ราชทัณฑ์ยังไม่เคยเริ่มใช้
นอกจากนี้ แหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยถึงมาตรการทางการแพทย์ หรือการฉีดยาปรับฮอร์โมนลดอารมณ์ทางเพศ ตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 โดยยืนยันว่า ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้มีการนำมาตรการทางการแพทย์ดังกล่าวมาบังคับใช้กับผู้ต้องขังรายใดเลย
ส่วนประเด็นการย้ายผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ไปคุมขังยังเรือนจำความมั่นคงสูง (Supermax) จะพิจารณาจากพฤติกรรมระหว่างถูกคุมขังเป็นหลัก หากมีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่อง ดื้อรั้น หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของเรือนจำ จึงจะดำเนินการย้ายตัว ขณะที่ผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงทั่วไป จะถูกจัดลำดับชั้นคุมขังตามเกณฑ์ของเรือนจำตามปกติอยู่แล้ว
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แหล่งอ้างอิง : ข่าวสด
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