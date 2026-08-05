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ด่วน! คนพลัดตกสะพาน ถนนพระราม 2 เสียชีวิต เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ด่วน! คนพลัดตกสะพาน บริเวณถนนพระราม 2 เสียชีวิต เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนสาเหตุรอการตรวจสอบ
5 ส.ค. 2569 เพจเฟซบุ๊ก JS100 Radio รายงานเหตุการณ์ เมื่อเวลา 15.45 ระบุมีคนพลัดตกจากสะพานแห่งหนึ่งบริเวณถนนพระรามที่ 2 ฝั่งขาออก ใกล้กับพระราม 2 ซอย 73 ส่งผลให้เสียชีวิต ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ช้า ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานสาเหตุของการเสียชีวิต
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