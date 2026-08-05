ข่าวดาราบันเทิง

หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 17:25 น.
หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง

หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ มีแต่ได้คำปรึกษาและการดูแลแบบครอบครัว วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง-หวังแค่ผลประโยชน์

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางเพจดัง โรสกันน๊อค ออกมาโพสต์คลิปเสียงคล้ายยูทูบเบอร์ชื่อดัง อู๋จุน HI-END ต่อว่าด่าทอทีมงานสาวรุ่นน้องชาวไทใหญ่ที่อู๋จุนรับมาดูแลเหมือนลูกบุญธรรม จนได้รับสัญชาติไทย ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง ทั้งยังมีประโยคที่พูดว่า “โดนส้นตีนกูไปยังไม่จำอีกหรอ” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

เพจโรส ปล่อยคลิปเสียงคล้าย อู๋จุน HI-END ข่มขู่ทีมงานสาวรุ่นน้อง ทั้งที่รับมาเป็นลูกบุญธรรม

ล่าสุด หนูม่วง หรือ คำหลู่ ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงดรามาดังกล่าวผ่านทางช่องติ๊กต็อกส่วนตัว โดยเธอยืนยันหนักแน่นว่า ตั้งแต่มาอยู่กับอู๋จุนตนได้รับความรู้มากมาย เหมือนได้ชีวิตใหม่ ทั้งอู๋จุนและเมย์พิงค์ดูแลตนดีมาก ๆ คอยสอนคอยแนะนำแต่สิ่งดี ๆ ที่จะทำให้ตนได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เปรียบเสมือนพ่อแม่ที่รักลูกมาก ๆ แม้กระทั่งช่วงที่ตนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณมือขณะถ่ายคอนเทนต์อู๋จุนยอมทิ้งงานเพื่อไปนอนเฝ้าดูแลตนที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง ทั้งยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดเกือบ 2 แสนบาท

นอกจากนั้น หนูม่วง ยังได้ฝากไปถึงคนเก่า ๆ ที่ออกไปแล้วแต่กลับมาพูดหรือโพสต์โจมตีอู๋จุนอยากให้ชั่งน้ำหนักในสิ่งที่ตัวเองได้รับระหว่างเป็นทีมงานบ้าง ไม่ใช่หวังแต่ประโยชน์ตัวเอง พอเข้ามาแล้วไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็ออกไปแล้วแว้งกลับมาโจมตี

“เข้าใจในมุมมองของคนที่มองเข้ามานะคะ ตอนหนูเห็นข่าวยังตกใจเลยเลย เฮ้ยยย!!!!มันใช่หรอ ทั้ง ๆ ที่ตัวหนูรู้ดีสุด แต่ข่าวมั่วมาก เชื่อบ่าได้เลยยย (แต่เข้าใจบางคนแหล่ะว่าปกป้องกันหรือเปล่า แล้วแต่จะคิดเลย เพราะหนูไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้ ในเมื่อคุณมีจุดยืน หนูก็มีจุดยืนเหมือนกัน เพราะงั้นคนอยู่ได้ ก็อยู่ได้ อยู่ไม่ได้ก็ไปแค่นั้น) หนูอยากขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะ ถึงแม้ว่าจะพูดวน ๆ ไปบ้าง **แต่หนูงงว่า ทำข่าวแบบนี้กับหนูได้ยังไง**”

หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง-1
ภาพจาก : TikTok @huangjiating_7
หนูม่วง ยืนยันไม่เคยถูก อู๋จุน ทำร้ายตามที่เพจดังโพสต์ วอนอดีตทีมงานอย่ามองแค่ตัวเอง-2
ภาพจาก : TikTok @huangjiating_7
@huangjiating_7

เข้าใจในมุมมองของคนที่มองเข้ามานะคะ ตอนหนูเห็นข่าวยังตกใจเลยเลย เฮ้ยยย!!!!มันใช่หรอ ทั้งๆที่ตัวหนูรู้ดีสุด แต่ข่าวมั่วมาก เชื่อบ่าได้เลยยย (แต่เข้าใจบางคนแหล่ะว่าปกป้องกันหรือเปล่า แล้ววแต่จะคิดเลย เพราะหนูไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้ ในเมื่อคุณมีจุดยืน หนุก็มีจุดยืนเหมือนกัน เพราะงั้นคนอยู่ได้ ก็อยู่ได้ อยู่ไม่ได้ก็ไปแค่นั้น ) หนูอยากขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะ ถึงแม้ว่าาจะพูดวนๆไปบ้าง🙏🏻💟 **แต่หนูงงว่า ทำข่าวแบบบนี้กับหนูได้ยังไง**

♬ เสียงต้นฉบับ – หนูม่วงคำหลู่ – หนูม่วงคำหลู่

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อ้างอิงจาก : TikTok @huangjiating_7

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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