บิณฑ์ ช่วยแจงดราม่า ใหม่ เจริญปุระ ไม่ได้ทิ้งแม่ไว้บ้านสุขสุดท้าย

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ไลฟ์สดโต้ข่าวลือ ย้ำ ใหม่ เจริญปุระ พาคุณแม่มาทำบุญ ไม่ได้นำมาฝากเลี้ยงตามกระแสข่าว คาดจำสับสนกับป้าอุษา ด้านผู้จัดการเตรียมฟ้องเพจต้นตอ
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ออกมาไลฟ์สดชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่า ใหม่ เจริญปุระ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง นำคุณแม่มาทอดทิ้งไว้ที่บ้านสุขสุดท้าย ซึ่งเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
บิณฑ์ ระบุว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ ใหม่ เจริญปุระ พาคุณแม่เดินทางมาทำบุญที่บ้านสุขสุดท้าย แล้วบังเอิญพบกับ ป้าอุษา ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าว ซึ่งรู้จักกับคุณแม่ของนักร้องสาว ทำให้ผู้พบเห็นและสื่อบางแห่งจำสับสนจนนำไปแต่งเรื่องราวคลาดเคลื่อน ทั้งที่จริงแล้วคุณแม่ของ ใหม่ เจริญปุระ ไม่ได้ชื่ออุษา และนักร้องสาวดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ขณะเดียวกัน ผู้จัดการส่วนตัวของ ใหม่ เจริญปุระ ออกแถลงการณ์ผ่านเพจ Mai Charoenpura เรียกร้องให้เพจ มินิมอล Homie ซึ่งเป็นต้นตอในการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ รวมถึงผู้ที่แชร์ข้อมูลดังกล่าว ดำเนินการลบโพสต์และข้อความทั้งหมดทันที มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด เพื่อปกป้องชื่อเสียงของศิลปิน
บิณฑ์ ขอความร่วมมือให้สำนักข่าวและเพจต่างๆ ที่นำเสนอข้อมูลผิดพลาด เร่งแก้ไขและลบข้อมูลดังกล่าวออก เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ ใหม่ เจริญปุระ และครอบครัว พร้อมย้ำว่าบ้านสุขสุดท้ายจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้วยจิตบริสุทธิ์
ล่าสุดมีรายงานว่า ใหม่ เจริญปุระ นัดแถลงชี้แจงความจริงพร้อมคุณแม่ วันที่ 6 ส.ค. นี้ พร้อมการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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