ชื่นชม! ตำรวจไหวพริบดี ช่วยชายแพ้อาหาร ประเมินอาการเอง ก่อนเรียกกู้ภัยช่วยทัน
โซเชียลแห่ชื่นชมตำรวจไหวพริบดี ช่วยชีวิตชายแพ้อาหารรุนแรง ประเมินอาการเอง ก่อนประสานกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัย
ชาวเน็ตแห่ชื่นชมไหวพริบของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pratak Tiemsai ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังโพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกขณะเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่บนสถานีตำรวจ มีประชาชนขับรถมาจากต่างจังหวัดเข้ามาขอความช่วยเหลือในสภาพผื่นแพ้ขึ้นทั้งตัว ผิวหนังแดง และมือเย็น เนื่องจากไม่ชินเส้นทางและคิดว่าบนสถานีตำรวจมีแพทย์ประจำอยู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายว่าไม่มีแพทย์ และแนะนำให้เดินทางไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้เคียง แต่ผู้ป่วยไม่มีประกันสุขภาพและสิทธิรักษาพยาบาลอยู่ต่างจังหวัด
เมื่อสอบถามอาการเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยทานอาหารมาประมาณ 2 ชั่วโมงแล้วเกิดอาการคัน จึงกินยาแก้แพ้ (CPM 2mg) ไป 2 เม็ด พร้อมทายาคาลาไมน์ แต่อาการไม่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่ประเมินอาการเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยมีผื่นบวมแดงทั้งตัว สติเริ่มเบลอแต่ยังพูดคุยตอบโต้ได้ และมีอาการหน้ามืดร่วมด้วย
ตนประเมินว่าอาจไม่ใช่แค่อาการแพ้ลมพิษทั่วไป แต่อาจเป็นภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) จึงรีบประสานขอกู้ภัยเข้ามาปฐมพยาบาลทันที
เมื่อทีมกู้ภัยมาถึงได้ตรวจวัดสัญญาณชีพเบื้องต้น พบความผิดปกติได้แก่ ระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำอยู่ที่ 93-94, ความดันโลหิต 88-61 และ อัตราการเต้นของหัวใจสูงถึง 145
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงให้ออกซิเจนในระดับ 3 ลิตรต่อนาที แต่ค่าออกซิเจนยังไม่ถึง 95 จึงปรับเพิ่มเป็น 5 ลิตรต่อนาที จนสามารถประคองระดับออกซิเจนไว้ที่ 97 ได้ พร้อมกับจัดท่าให้ผู้ป่วยยกขาสูงและพูดคุยให้ผ่อนคลาย ส่งผลให้ความดันโลหิตขยับขึ้นมาที่ 145-88 และอัตราการเต้นของหัวใจลดลงเหลือ 110 ครั้งต่อนาที
ระหว่างนั้น ทีมงานได้ประสานรถพยาบาลฉุกเฉินเข้ามาสมทบ เมื่อรถพยาบาลมาถึง ทีมแพทย์ได้ฉีดยาแก้แพ้ ให้น้ำเกลือ และเฝ้าระวังสัญญาณชีพจนระดับออกซิเจนกลับมาเป็นปกติที่ 98-99 ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อ
ตอนท้ายของโพสต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าโชคดีที่ตัดสินใจซักถามอาการและห้ามไม่ให้ผู้ป่วยขับรถไปโรงพยาบาลเองตั้งแต่แรก พร้อมขอบคุณนิสัยส่วนตัวที่ชอบอ่านความรู้รอบตัว และกล่าวขอบคุณทีมกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งรวมถึงรถกู้ชีพศูนย์เอราวัณที่เข้ามาช่วยเหลือจนผู้ป่วยปลอดภัย
หลังจากได้แชร์อุทาหรณร์ไปแ้วชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความไหวพริบดีและความรู้รอบตัวที่นำมาช่วยประชาชนให้ปลอดภัยได้ อาทิ
“ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ คุณตำรวจเก่งมากค่ะ สมัยอยู่ห้องฉุกเฉิน มีเยอะนะคะ คนไข้ นึกอะไรไม่ออกไปหาคุณตำรวจ”
“ถ้าตำรวจทุกนายใส่ใจประชาชนแบบนี้ทุกที่ก็คงจะดีนะ ขอชื่นชมในความไม่ปล่อยผ่านค่ะ”
“เป็นตำรวจที่ประเมินอาการคนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ ไม่ปล่อยผ่านขอชื่นชมค่ะ”
“ขอบคุณมากค่ะที่ดูเเลใส่ใจประชาชนอย่างดี สมควรได้รับคำชื่นชม”อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
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