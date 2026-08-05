ฮามาก! หนุ่มจีน เผลอหลับจนหัวติดเก้าอี้ เพื่อนไม่เชื่อสาธิตให้ดู สุดท้ายติดแหง็กทั้งคู่
ฮามาก! หนุ่มจีน เผลอหลับจนหัวติดเก้าอี้ เพื่อนไม่เชื่อองมุดหัวสาธิตให้ดู สุดท้ายติดแหง็กทั้งคู่ รปภ.ต้องช่วยเอาออก
กลายเป็นเรื่องราวสุดฮาในโซเชียลมีเดียจีน หลังชายหนุ่มรายหนึ่งเดินทางไปเฝ้าไข้เพื่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ก่อนเกิดอาการง่วงนอนอย่างหนักจนล้มตัวลงนอนราบบนเก้าอี้พักคอย แต่เมื่อตื่นขึ้นมากลับพบว่าศีรษะของตนติดคาอยู่ในช่องของพนักพิงเก้าอี้ พยายามดิ้นเพื่อเอาหัวออกอยู่นานแต่ก็ไม่สำเร็จ
ผู้เห็นเหตุการณ์ในบริเวณนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกคลิปไว้ ก่อนเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน เพื่อนของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษาเสร็จเดินออกมาพบสภาพเพื่อนตนเองศีรษะติดคาเก้าอี้ จึงรีบเข้ามาช่วยดึงตัวออกพร้อมกับคนในบริเวณดังกล่าว แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยดึงออกมาได้
เหตุการณ์กลับสร้างความฮาขึ้นไปอีก เมื่อเพื่อนของผู้ป่วยไม่เชื่อว่าศีรษะจะติดเก้าอี้ได้จริง จึงลองมุดหัวเข้าไปสาธิตวิธีดึงตัวออกด้วยตนเอง ผลปรากฏว่าเพื่อนคนดังกล่าวกลับมีศีรษะติดคาช่องพนักพิงเก้าอี้ตามไปอีกคน ทั้งสองพยายามดิ้นรนดึงศีรษะออกหลายครั้ง แต่สภาพก็ยังคงติดอยู่คู่กันเช่นเดิม
ในที่สุด ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลให้เข้ามาช่วยเหลือ โดยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้เครื่องมือขันสกรูสองตัวที่ยึดบริเวณพนักพิงออก จนสามารถช่วยเหลือนำตัวชายหนุ่มทั้งสองคนหลุดพ้นจากเก้าอี้พักคอยได้สำเร็จในที่สุด
ผู้เห็นเหตุการณ์นำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย จนกลายเป็นกระแสที่ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนาน ด้านโรงพยาบาลก็ได้เตือนประชาชนว่า เก้าอี้พักคอยออกแบบมาสำหรับการนั่งรอเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนอนบนเก้าอี้ดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ที่มา: China.com
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