มาดามสามพี เผย ปู มัณฑนา โดนโกงที่ดิน 100 ล้าน ลั่น หนี้แค่ 2 ล้านของ ลูกหมี ไม่ต้องกังวล
มาดามสามพี ตัดพ้อสื่อไม่ลงข่าว ปู มัณฑนา โดนโกงที่ดิน 100 ล้าน จากจำเลย 15 คน ลั่น หนี้แค่ 2 ล้านของ ลูกหมี ไม่ต้องกังวล
ในเรื่องของคดีความของอดีตนักแสดงชื่อดัง ปู มัณฑนา กับคู่กรณีหลายราย อาทิ ลูกหมี รัศมี และหนุ่ม กรรชัย ยังคงดำเนินต่อไป โดยทาง ปู มัณฑนา ได้รับความช่วยเหลือจาก มาดามสามพี เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และผู้ช่วยทีมกฎหมายให้นั้น
ล่าสุดทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก มาดามสามพี โพสต์ข้อความตัดพ้อสื่อว่าไม่เคยลงข่าว และประชาชนไม่เคยได้ทราบกันเลยว่า ปู มัณฑนา ถูกโกงค่าที่ดินร่วม 100 ล้าน กับเงินใช้หนี้ ลูกหมี รัศมี แค่ 2 ล้านได้คืนแน่
“เรื่องที่ สื่อไม่เคยลง และประชาชนไม่รู้ คุณปู ถูกโกง ค่าที่ดิน ร่วม 100 ล้าน จำเลย 15 คน ศาลอายัดที่ดินให้แล้ว ดังนั้น หนี้ ล้าน สองล้าน อย่ากังวล เป็นหนี้ต้องใช้ คุณลูหมี ต้องได้เงินคืน”
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อ้างอิงจาก : FB มาดาม สามพี
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