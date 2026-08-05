กัณวีร์ ค้านรัฐบาลไทยต้อนรับ มิน อ่อง หล่าย ชี้กระทบความมั่นคง-มอบความชอบธรรม
กัณวีร์ สืบแสง เรียกร้องรัฐบาลไทยทบทวนการเยือนของ มิน อ่อง หล่าย ผู้นำเมียนมา หวั่นกระทบภาพลักษณ์และการทูตระหว่างประเทศ หลังคำแถลง 100 วันสืบทอดอำนาจเมียนมาเมินฉันทมติอาเซียน พร้อมปฏิเสธความรับผิดชอบแก๊งสแกมเมอร์
กัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรียกร้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และรัฐบาลไทย ทบทวนและยกเลิกการต้อนรับ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ที่มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม หลังพิจารณาคำแถลงนโยบาย 100 วันต่อรัฐสภาเมียนมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา
กัณวีร์ ระบุว่า คำแถลงดังกล่าวกำลังส่งสัญญาณปฏิเสธ “ฉันทมติ 5 ข้อ” ของอาเซียนอย่างเปิดเผย พร้อมกล่าวหาอาเซียนว่าใช้มาตรการเลือกปฏิบัติ ทั้งที่หลักการดังกล่าวเป็นข้อตกลงร่วมกันของผู้นำประเทศสมาชิก การเดินหน้าในทิศทางเดิมของผู้นำเมียนมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศไทยตลอดแนวชายแดนกว่า 2,400 กิโลเมตร ประชาชนตามชายแดนต้องเผชิญเหตุลูกหลง การรุกล้ำน่านฟ้า และเสียงระเบิดจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายครั้ง
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องแบกรับภาระผู้ลี้ภัยเดิมที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเกือบ 1 แสนคนมานานกว่า 42 ปี ผู้ลี้ภัยรายใหม่หลังปี 2564 อีกหลักแสนคน รวมถึงผู้พลัดถิ่นภายในเมียนมาหลายล้านคน และผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศอีกกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ คำแถลงอ้างเรื่องการเปิดประตูสู่สันติภาพกลับสวนทางกับความเป็นจริงที่กองทัพเมียนมายังคงโจมตีทางอากาศใส่โรงเรียน วัด โบสถ์ และโรงพยาบาล แม้กระทั่งช่วงเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
สำหรับนโยบายการบังคับเกณฑ์ทหารคนหนุ่มสาวอายุ 18-45 ปี จะส่งผลให้คนกลุ่มนี้หลบหนีออกจากประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นปลายทางรองรับภาระทั้งด้านมนุษยธรรม ความมั่นคง และงบประมาณบริหารจัดการ ขณะที่คำอ้างเรื่องขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งผู้นำเมียนนมาอ้างว่าผู้กระทำผิด 75% เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านประเทศเพื่อนบ้านนั้น กัณวีร์ มองว่า เป็นการโยนความผิดและภาระมาให้ประเทศไทย ทั้งที่เมืองสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนแผ่นดินเมียนมาภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ ตลอดจนการกล่าวโทษว่าประชาชนลุกฮือเพราะการศึกษาด้อยคุณภาพ ทั้งที่เป็นผลมาจากการโจมตีของกองทัพเมียนมาเอง
กัณวีร์ ย้ำว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องตัดความสัมพันธ์กับเมียนมา เพราะยังต้องประสานงานเรื่องชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และยาเสพติด แต่การรักษาช่องทางสื่อสารต้องไม่แลกกับการมอบความชอบธรรมทางการเมืองให้กับผู้นำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไทยต้องเลือกยืนอยู่ข้างหลักการ สันติภาพ และประชาชนบริสุทธิ์ ไม่ใช่การต้อนรับผู้นำที่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อภูมิภาค
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