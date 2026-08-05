วิธีลงทะเบียนลดหนี้ครู ดอกเบี้ยเหลือ 4% ผ่อนยาวถึงอายุ 85 ปี ใครมีสิทธิ์บ้าง?

ช่องทางลงทะเบียนลดดอกเบี้ยสินเชื่อครู ลดภาระหนี้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ดอกเบี้ยเหลือ 4% ต่อปี รับสิทธิ์ขยายเวลาผ่อนสูงสุดถึงอายุ 85 ปี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการพิเศษ ออมสินก้าวไปกับครู…ช่วยแม่พิมพ์ สู่อิสรภาพการเงิน ช่วยเหลือและลดภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ทุกสถานะหนี้
ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงแรกตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม 2569 ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
จากนั้นช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2570 เป็นต้นไป ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น MLR – 2.00 ต่อปี หรือ MRR – 2.00 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญากู้เดิม
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. และไม่ได้กู้เงินในโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูโครงการอื่น ๆ สมาชิกปัจจุบันสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ส่วนผู้ที่พ้นสภาพสมาชิกต้องติดต่อสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพื่อขอกลับเข้าเป็นสมาชิกก่อน แล้วจึงลงทะเบียนกับธนาคารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
เมื่อลูกหนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เดือนละ 1 ครั้ง หากลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ของเดือน จะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยในเดือนนั้นทันที ยอดเงินผ่อนชำระต่องวดยังคงเท่ากับสัญญาเดิม แต่ธนาคารขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินอายุ 85 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาตามสัญญากู้เดิม โดยยึดระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ยกเว้นลูกหนี้ที่มีสถานะทางกฎหมายต้องมีระยะเวลาคงเหลือในสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี
หากลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 เดือนจนเปลี่ยนชั้นหนี้เป็น SM พ้นสภาพสมาชิก หรือเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ ธนาคารจะให้ออกจากโครงการและปรับดอกเบี้ยกลับไปเป็นอัตราปกติตามประกาศ ลูกหนี้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีเท่านั้น หากผิดเงื่อนไขจะไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีก
ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ดีตามบันทึกข้อตกลง และจะไม่เก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มหากลูกหนี้ไม่ทำประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
เช็กช่องทางลงทะเบียน
สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
2. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th/gsb_govs/edudebt/
3. แอปพลิเคชัน MyMo
ข้อมูลจาก : สกสค.
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