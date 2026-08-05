เพจโรส ปล่อยคลิปเสียงคล้าย อู๋จุน HI-END ข่มขู่ทีมงานสาวรุ่นน้อง ทั้งที่รับมาเป็นลูกบุญธรรม

เพจโรส ปล่อยคลิปเสียงคล้าย ยูทูบเบอร์ผมสี 10 ล้านซับ ทำร้ายร่างกาย-ข่มขู่ ทีมงานสาวรุ่นน้อง ด้าน หนูม่วง โผล่คอมเมนต์ยันถูกปลุกปั่นจากพวกไม่หวังดี
ยังคงต้องติดตามกันต่อ เมื่อจู่ ๆ เพจ โรสกันน๊อค โพสต์คลิปเสียงพร้อมภาพของอู๋จุน HI-END และ หนูม่วง หรือ คำหลู่ อดีตสาวไทใหญ่ไร้สัญชาติ ที่ยูทูบเบอร์หนุ่มรับตัวมาปลุกปั้นเลี้ยงดูเหมือนลูกบุญธรรม
ในคลิปเสียงได้ยินเสียงคล้าย อู๋จุน กำลังต่อว่าด่าทอ หนูม่วง เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ที่ไม่ยอมเตรียมตัวหรือท่องสคริปต์มาก่อนถ่าย ทั้งยังมีช่วงที่ยูทูบเบอร์เอ่ยปากว่า “โดนกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำ แสดงว่ามึงจำไม่ได้ว่ามึงโดนตีนกูครั้งที่แล้ว ล่าสุดมึงโดนมึงถึงได้จำได้”
ทั้งนี้เพจ โรสกันน๊อค ยังได้ระบุข้อความอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านแคปชั่นเอาไว้ว่า “น้องคนนึงในทีมงานที่ชื่อว่า หนูม่วง ปกติชื่อหนูเฉย ๆ มันแต่งชื่อให้เป็นหนูม่วง แรก ๆ หนูยังไม่มีสัญชาติไทย (หนู ชื่อจริงคำหลู่ เป็นคนไทยใหญ่)
ตอนนั้นแรก ๆ หนูม่วงยังไม่มีสัญชาติไทย เเล้วช่วงนั้นมีในคลิปบอกจะไปเป็นพ่อบุญธรรมสร้างสตอรี่พ่อพระ เเต่สุดท้าย เอาทีมงานที่เป็นเพศที่ 3 ชื่อพี่ก๊อต ไปสั่งให้ จดทะเบียนสมรส เพื่อเอาสัญชาติไทย จนตอนนี้หมูม่วงได้สัญชาติไทยเรียบร้อย ….
หนูม่วงจะโดนส้มตีง ประจำจนมีครั้งนึงถึงขั้นเข้า รพ แอดมิดเลย แต่ตัวเองต้องอยู่ต่อเพราะงานและปากท้องเพื่อความอยู่รอด
*ฟังจากคลิปเสียงได้ว่า “แสดงว่า มึงจำไม่ได้มึงโดนตีนกูครั้งที่แล้ว” แสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นปกติ
เอ๊… EP อื่น ๆ ยังมีเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะเอาชื่อตัวเองหรือบัญชีตัวเองทำธุรกรรมเท่าไหร่ด้วยนะ กลัวพ่อสรรพากรถามหาอิอิ
นี่ไม่ใช่เคสที่ทำร้าeร่างกายเคสแรกนะคะมีอีก หลายคนที่โดนแบบเดียวกันถ้าอยากทราบก็ติดตามตอนต่อไป….
ครบพันแชร์กูต่อตอนต่อไปให้อีก เอร็ดสุด ๆ เรื่องนี้ มึงจะแถกับติ่งแ…ดโง่ ๆ ของมึงว่าตัดต่อก็เชิญเลย แต่ในศาลทุกคลิปเทคโนโลยีมันตรวจสอบได้ ว่าคลิปจริงหรือตัดต่อหรือสร้างจากAI”
ต่อมา หนูม่วง สาวไทใหญ่หนึ่งในทีมงานของ อู๋จุน ได้นำเฟซบุ๊กส่วนตัวเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของ โรสกันน๊อค ระบุว่า “คนในคลิปเป็นตัวหนูเองค่ะ และหนูจะออกมาชี้เเจ้ง มีพวกปลุกปั้น และะไม่เอาความจริงมาพูด และที่สำคัญหนูไม่เคยโดนตีเลย และพี่อู๋มีเจตนาพูดสอนหวังดีกับหนูเสมอ เพราะไม่งั้นหนูไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แน่นอน”
ซึ่งข้อเท็จจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอและติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อ หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : FB โรสกันน๊อค
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