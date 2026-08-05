ไวรัลสนั่น! ภาพข้าราชการสาว ชาวเน็ตแห่แซวแต่งหน้า เจ้าตัวลั่น ไม่ชอบก็ไม่ต้องดู
ไวรัลสนั่น! ภาพข้าราชการสาว เทศบาลตำบลปะแต ชาวเน็ตแห่แซวเรื่องแต่งหน้า เจ้าตัวลั่น ไม่ชอบก็ไม่ต้องดู ระวังแจ้งข้อหาหมิ่น
กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากที่เทศบาลตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โพสต์รายงานประจำวันเกี่ยวกับการประชุมเมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าชาวเน็ตสะดุดกับภาพของข้าราชการสาวท่านหนึ่งที่มีการแต่งหน้าอย่างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ จนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์และแชร์เป็นจำนวนมาก
ชาวเน็ตส่วนเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นระบุว่า “แต่งหน้าเก่งมากค่า” , “มีสไตล์มากครับ” , “หน้าเขาแต่เราเดือดร้อนของจริง บางคนเขาอาจจะมั่นใจแบบนี้ก็ได้ ถ้าไม่ได้เดือดร้อนใคร มีความสุขก็ทำไปเถอะค่ะ” , “ฉันชอบ ใครจะยังไงแล้วแต่ ทรงผมนี้ไม่ใช่จะได้มาง่าย ๆ ในแต่ละวัน ชัวร์”
หลังจากนั้น ข้าราชการสาวในภาพได้คอมเมนต์ใต้รูปภาพดังกล่าวว่า “ทุกคนที่มองภาพนี้ว่าตกแต่งเก่งมากค่ะ ภาพนี้แต่งให้สว่างขึ้นเพื่อปกปิดริ้วรอยจากการทำงานที่ยุ่งมากในช่วงนี้ค่ะ พี่ก็นึกอยู่ว่าพวกเราจะดูกันออกไหมว่า ภาพนี้แต่งภาพให้สว่างค่ะ พวกเราทุกคนที่ดูออกยอดเยี่ยมมากค่ะ”
ต่อมาเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ฉันไม่เข้าใจว่า เอาอะไรมาคิดว่าฉันแต่งหน้าแบบนี้แล้วผิด มาเขียนต่อว่าในเพจเทศบาล เพจหน่วยงานรัฐมีไว้เพื่อแสดงการทำงานต่าง ๆ ระวังฉันแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทนะคะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องดู จะมาบีบให้เลิกแต่งหน้า ไม่เคยเจอ และไม่เคยทำกับใครค่ะ เลิกแต่งหน้า ห้ามทาขนตาล่าง ห้ามทาขนตาล่าง …….คืออะไร..คืออะไร….”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว
- คลิป ลีน่า จัง ของขึ้น! ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์
- หนุ่มวินเถื่อนห้าวจัด ดักซัดลุงขับวินขณะส่งผู้โดยสาร กลางแยกจนรถล้ม แถมเตะซ้ำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: