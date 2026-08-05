จำนำ iCloud คืออะไร เงินด่วนไม่ต้องวางเครื่อง แต่อันตรายกว่าที่คิด

จำนำ iCloud ได้เงินไว ยังใช้มือถือได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่วางไว้เป็นหลักประกันคือทั้งชีวิตในเครื่อง
คนที่ร้อนเงินและมี iPhone อยู่ในมือ น่าจะเคยเห็นโฆษณาผ่านตา ได้เงินภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องส่งเครื่องไปวางไว้ที่ร้าน แค่ทำตามขั้นตอนในโทรศัพท์ไม่กี่ขั้นก็จบ
บริการที่ว่านี้เรียกว่า จำนำ iCloud แต่ในทางกฎหมายไม่ใช่การจำนำ และในทางปฏิบัติคือหนี้นอกระบบที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ ปอศ. บุกจับมาแล้วหลายบริษัท
จำนำ iCloud ทำยังไง ทำไมถึงไม่ใช่การจำนำ
หลักการง่ายมาก ผู้กู้ลงชื่อออกจากบัญชี Apple ของตัวเอง แล้วให้ผู้ให้กู้เอาบัญชี iCloud ของฝ่ายนั้นมาล็อกอินในเครื่องแทน จากนั้นผู้กู้รับเงินก้อนแล้วเอาโทรศัพท์กลับไปใช้ต่อได้ตามปกติ
หลักประกันจึงไม่ใช่ตัวเครื่อง แต่เป็นอำนาจควบคุมเครื่อง เมื่อผู้ให้กู้เปิดฟีเจอร์ Find My บนบัญชีของตัวเอง ก็สั่งล็อกเครื่องจากระยะไกลได้ทันทีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระ
ในคดีที่ ปอศ. เข้าตรวจค้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 เงื่อนไขคือผิดนัดเกิน 7 วันแล้วล็อก อีกคดีในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เงื่อนไขเข้มกว่านั้น ชำระช้าเกิน 5 วันเครื่องล็อกทันที
การจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องมีการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ เช่น เอาทอง เอานาฬิกา หรือเอาตัวเครื่องไปวางไว้จริง แล้วมาไถ่คืนพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนด
บัญชี iCloud ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ส่งมอบกันได้แบบนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือสัญญากู้ยืมเงินที่ใช้คำว่าจำนำมาบังหน้า ในสำนวนคดีของตำรวจจึงระบุตรง ๆ ว่าเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้เงิน
ความต่างนี้สำคัญกับผู้กู้ เพราะร้านรับจำนำที่มีใบอนุญาตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและมีเพดานดอกเบี้ยชัดเจน ส่วนผู้รับจำนำ iCloud ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบนั้นเลย
ดอกเบี้ยแพงจนน่าตกใจ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเตือนในรายงานภาวะสังคมไทย โดยพบว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บอยู่ที่ประมาณ 7 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
การสำรวจของสื่ออื่นพบเงื่อนไขที่หนักกว่านั้น บางร้านคิด 20 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน เท่ากับ 240 เปอร์เซ็นต์ต่อปี บางร้านคิด 25 เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์ ซึ่งคิดเป็นราว 1,300 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ในปฏิบัติการ Operation iLockdown ของ ปอศ. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ตำรวจเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งที่รับจำนำ iCloud หลายสาขา พบว่าคิดดอกเบี้ยสูงถึง 365 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และมีลูกหนี้ในระบบมากกว่า 5,000 ราย
เดือนสิงหาคมปีเดียวกัน ตำรวจตามไปตรวจค้นอีก 3 บริษัทที่ทำรูปแบบเดียวกัน พบเงินหมุนเวียนราว 10 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2568 มีการบุกค้นบริษัทที่จังหวัดสมุทรปราการ พบเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ห้ามคิดดอกเบี้ยเงินกู้เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา 4 กำหนดโทษไว้ชัดเจน ผู้ที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการทำสัญญาที่ปิดบังดอกเบี้ยเกินอัตรา และการเรียกผลประโยชน์อย่างอื่นที่มากเกินสมควร
อีกจุดที่ลูกหนี้หลายคนไม่รู้คือ เมื่อดอกเบี้ยผิดกฎหมาย ดอกเบี้ยส่วนนั้นตกเป็นโมฆะทั้งหมด แต่เงินต้นที่กู้ไปยังต้องคืน เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกดอกที่คิดเกิน และความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้
ความเสี่ยงที่หนักกว่าเรื่องดอกเบี้ย
- ข้อมูลทั้งเครื่องอยู่ในมือคนอื่น บัญชี Apple ผูกกับรูปภาพ ไฟล์ โน้ต ข้อมูลสำรอง และรหัสผ่านที่บันทึกไว้ การให้คนแปลกหน้าเข้ามาถือบัญชีในเครื่องจึงเท่ากับเปิดทางเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด
- เสี่ยงถูกข่มขู่เรียกเงินเพิ่ม สภาพัฒน์ระบุถึงกรณีที่ผู้กู้จ่ายครบแล้วแต่เครื่องยังถูกล็อกไว้ เพื่อเรียกค่าปลดล็อกเพิ่มอีกรอบ
- บางเคสไม่ได้เงินเลยตั้งแต่ต้น ตำรวจสอบสวนกลางเคยออกมาเตือนว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นร้านรับจำนำ หลอกให้เหยื่อใส่บัญชี iCloud ของคนร้ายลงในเครื่องก่อน จากนั้นก็เงียบหาย เหยื่อไม่ได้เงิน แต่เสียเครื่องไปแล้ว
- เครื่องกลายเป็นที่ทับกระดาษ เมื่อถูกล็อก โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เลยจนกว่าอีกฝ่ายจะยอมปลดให้
ทำไมล้างเครื่องแล้วก็ยังใช้ไม่ได้
หลายคนคิดว่าถ้าถูกล็อกก็แค่รีเซ็ตเครื่องใหม่ ความจริงไม่ใช่แบบนั้น
ฟีเจอร์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังชื่อ Activation Lock ซึ่ง Apple ออกแบบมาเพื่อกันไม่ให้คนอื่นเอาเครื่องที่หายหรือถูกขโมยไปใช้ต่อ ระบบจะเปิดทำงานอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าบัญชี Apple แล้วเปิด Find My และยังทำงานอยู่แม้เครื่องจะถูกล้างข้อมูลไปแล้ว
หมายความว่าตราบใดที่บัญชีของผู้ให้กู้ยังผูกอยู่กับเครื่อง เจ้าของตัวจริงก็ปลดเองไม่ได้ ทางที่ถูกต้องคือให้เจ้าของบัญชีนั้นลบอุปกรณ์ออกจากบัญชี หรือติดต่อ Apple พร้อมหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติต้องใช้เอกสารที่ Apple ยอมรับ และไม่ได้ผ่านทุกกรณี
ส่วนบริการที่โฆษณาว่าเปลี่ยนบอร์ดแล้วจบปัญหา ควรระวังให้มาก เพราะเป็นการแก้ที่ปลายทาง มีค่าใช้จ่ายสูง และเสี่ยงเข้าไปพัวพันกับการรับซื้อหรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมาย
เผลอจำนำ iCloud ไปแล้วควรทำอย่างไร
- เก็บหลักฐานให้ครบ แชททั้งหมด สัญญา สลิปโอนเงินทุกใบ ชื่อบัญชีปลายทาง เบอร์โทร และลิงก์เพจที่ติดต่อ
- คำนวณดอกเบี้ยที่ถูกเรียกจริง ถ้าเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ส่วนที่เกินไม่มีผลตามกฎหมาย
- แจ้งความ คดีที่เกี่ยวกับช่องทางออนไลน์แจ้งได้ที่ thaipoliceonline.com หรือโทรสายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบ ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมได้ที่สายด่วน 1567 หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีสำคัญทั้งหมด อีเมล แอปธนาคาร และโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะบัญชีที่เคยบันทึกรหัสไว้ในเครื่อง
ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินด่วนจริง ๆ ตัวเลือกที่อยู่ในระบบยังมีอยู่ การจำนำตัวเครื่องที่โรงรับจำนำซึ่งมีใบอนุญาต การขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารหรือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสินเชื่อที่ใช้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน
วงเงินอาจได้น้อยกว่าและขั้นตอนช้ากว่า แต่มีสัญญาที่ตรวจสอบได้ มีเพดานดอกเบี้ยที่ชัดเจน และไม่ต้องยกกุญแจข้อมูลส่วนตัวให้ใคร
สรุปแล้ว จำนำ iCloud ไม่ใช่การจำนำ แต่คือการกู้เงินนอกระบบที่เอาอำนาจควบคุมโทรศัพท์และข้อมูลทั้งเครื่องไปวางเป็นหลักประกัน
เงินที่ได้มาอาจใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ต้นทุนจริงคือดอกเบี้ยที่แพงกว่ากฎหมายกำหนดหลายเท่า ความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนตัวจะถูกนำไปใช้ต่อ และความเป็นไปได้ที่จะจ่ายครบแล้วยังไม่ได้เครื่องคืน
เคยเห็นโฆษณารับจำนำ iCloud ผ่านตาบ้างไหม เล่าให้ฟังได้ในคอมเมนต์
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.), ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654, พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560, Apple Support, ไทยรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, ข่าวสด, The MATTER
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