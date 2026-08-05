อาลัย อินฟลูฯ ดำน้ำจากไปกะทันหัน โพสต์สุดท้ายเศร้า แชร์รูปเก่ากับเพื่อน
ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า หลี่รุ่นรุ่น ครูสอนดำน้ำและอินฟลูเอนเซอร์สาว เสียชีวิตแล้ว ย้อนโพสต์สุดท้ายแชร์รูปเก่ากับเพื่อน แฟนคลับร่วมอาลัยการจากไป
วงการดำน้ำสูญเสียบุคคลสำคัญ หลี่รุ่นรุ่น (李潤潤) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและครูสอนดำน้ำเสียชีวิตลงแล้ว ครอบครัวแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ระบุว่าลูกสาวผ่านพิธีสำเร็จการศึกษาของชีวิตเรียบร้อยแล้ว
แม่ของหลี่รุ่นรุ่นเขียนข้อความสุดซึ้งถึงลูกสาว เรียกขานว่า “เบบี้รุ่นรุ่น” และ “ปลาตัวน้อยของแม่” พร้อมบอกเล่าว่าลูกเดินทางจนสุดปลายทางของชีวิตแล้ว เธอขอบคุณญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจากทุกสารทิศ ทุกคนสละเวลาเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยและส่งลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 หรือ 13 วันก่อนจากไป หลี่รุ่นรุ่นแชร์รูปภาพเก่าเมื่อ 10 ปีก่อน เป็นบรรยากาศงานปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนสนิท เธอเขียนข้อความสั้น ๆ ว่า “เป็นวัยรุ่นนี่ดีจัง” หลังจากนั้นเธอไม่ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวใด ๆ อีก
โพสต์สุดท้ายทำให้แฟนคลับและคนใกล้ชิดเศร้าใจอย่างมาก หลายคนเข้ามาแสดงความอาลัยผ่านคอมเมนต์ เพื่อนคนหนึ่งพิมพ์ข้อความว่า “ดีใจที่ได้รู้จักกันในชาตินี้ จะจดจำช่วงเวลาที่เราดื่มด้วยกันที่ทะเลตลอดไป” ส่วนแฟนคลับอีกคนบอกว่า “ไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง หลับให้สบายนะ ขอบคุณที่มอบความทรงจำดี ๆ ให้พวกเรา ขอให้แหวกว่ายในท้องทะเลอย่างอิสระในอีกโลกหนึ่ง”
สำหรับ หลี่รุ่นรุ่น มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมและ Threads รวมกว่า 3 แสนกว่าคน เธอถือใบอนุญาตครูสอนดำน้ำลึก PADI และมักอัปเดตไลฟ์สไตล์การดำน้ำอยู่เสมอ มักจะออกมาให้ความสนใจประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล การบริหารจัดการมหาสมุทร และเศรษฐกิจสีน้ำเงิน อดีตเคยไปออกรายการเดตหาคู่ “Prince’s Date” ทำให้มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากจากภาพลักษณ์สดใสและเป็นธรรมชาติ
ข้อมูลจาก : ettoday
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