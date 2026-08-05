คนสนิท อู๋จุน HI-END ออกโรงป้องยูทูบเบอร์ดัง เป็นผู้ให้ แต่โดนหักหลังนับไม่ถ้วน

อาเมย์ คนใกล้ชิด อู๋จุน HI-END ออกโรงโพสต์ปกป้องยูทูบเบอร์ดัง เจอกระแสข่าวฉาว เผยเป็นผู้ให้ไม่เคยหวังผล แต่โดนหักหลังนับไม่ถ้วน
ภายหลังจาก น้องเอ๋ย อดีตเด็กปั้นและทีมงานของยูทูบเบอร์ชื่อดัง 10 ล้านซับ ออกมาแฉพฤติกรรมถูกคุกคาม ลวนลามในห้องนอนกลางดึกขณะน้องนอนหลับ จนกลายเป็นกระแสดรามาร้อนในโลกออนไลน์ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (4 ส.ค. 69) ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ (5 ส.ค. 69) ซึ่งทาง อู๋จุน HI-END ได้ออกมาอัดคลิปโต้แย้งข้อเท็จจริงทั้งหมด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง
ล่าสุดในหน้าเฟซบุ๊กของ อาเมย์ หรือ เมย์พิงค์ คนใกล้ชิดของ อู๋จุน HI-END ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียล หลังยูทูบเบอร์หนุ่มถูกกระแสข่าวดรามาถล่มยับ โดยอาเมย์ โพสต์ข้อความเผยถึงนิสัยจริง และสิ่งที่อู๋จุนโดนกระทำมาตลอด ระบุว่า
“ใจจริง^^ ในฐานะที่อยู่กับอู๋มาตลอดระยะเวลา 9 ปี อู๋เป็นคนที่จริงจังกับงานมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะทำเต็มที่ อดหลับอดนอน เวลานอนแทบจะน้อยมากๆ จะทำไรก็แล้วแต่จะมีแบบแผนที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เรื่องคนก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทุกคนที่อยู่กับอู๋ ทีมงานช่องอื่นในสังกัด หรือทุกคนที่อู๋ดูแล อู๋จะมีน้ำใจคอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะหนักจะเบาขอแค่พูดตรง ๆ ก็จะทำให้ไม่หวังผล แม้จะไม่ใช่เรื่องตัวเองก็ตาม!!! กับเรื่องข่าวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด! มีทั้งข้อเท็จจริงและไม่จริง และได้ออกมาทีแจ้งทั้งหมดแล้ว !!
มุมมองผู้หญิงคนนึงที่อยู่กับอู๋มา อยากบอกว่า ทุกคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้น ปฏิเสธไม่ได้ ว่ามีทั้งหวังและไม่หวัง พอออกไปไม่ได้ดั่งใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ก็ออกมาพูดต่าง ๆ นานา ใส่ร้ายผู้ชายคนนึงที่เขาจริงใจกับทุก ๆ อย่างที่เขาทำให้ หวังดี เป็นห่วงตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน แต่สุดท้ายกับโดนหักหลัง โดนแทงนับครั้งไม่ถ้วน !!!! (อยู่ด้วยตลอดเห็นทุกเหตุการณ์) อยากบอกคนเหล่านั้นนะว่า ‘พวกคุณเห็นคุณค่าที่เขาให้น้อยไป’ พวกคุณไม่ควรได้รับตั้งแต่แรก แต่ผู้ชายคนนึงทำไปเพราะหวังดีและจริงใจ ‘พวกคุณใจร้ายมากกกกก’ อยู่เคียงข้างอาอู๋ตลอดนะ MAYPINK”
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อ้างอิงจาก : FB May Jeeranan
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