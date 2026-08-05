ศาลอาญา สั่งจำคุก “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” 343 ปี ชดใช้ 102 ล้าน คดีขายทัวร์ทิพย์
ศาลอาญา พิพากษาจำคุก “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” 343 ปี ชดใช้เงินผู้เสียหาย 173 ราย รวมกว่า 102 ล้านบาท คดีขายทัวร์ทิพย์
5 ส.ค. 2569 ที่ศาลอาญา คนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับบริษัทอีก 3 แห่ง ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
โจทก์ฟ้องระบุความผิดสรุปว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำลย 2-4 ประกอบธุรกิจลักษณะให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกและหาสมาชิกเพิ่ม เพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการซื้อขายสินค้าที่ร้านค้าสหกิจชุมชน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ลักษณะขายเพ็กเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์โดยแยกแพ็กเกจตามระดับชั้นของสมาชิกให้จองโดยชำระเงินล่วงหน้า
เสนออัตราค่าบริการถูกกว่าทั่วไป และหากไม่ใช้บริการในช่วงเวลาที่กำหนดก็มีประกันเงินคืนให้เป็นคูปองไว้ใช้ในแพ็กเกจหรือคืนเป็นเงินสดในอัตรา 1-10% ของราคาแพ็กเกจที่จ่าย จำเลยที่ 4 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รับจองห้องพักและรับจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งจะได้สิทธิห้องพักและตั๋วเครื่องบินในราคาต่ำกว่าทั่วไป
โดยคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ต่อเนื่องกันจำเลยทั้งสี่ ได้บังอาจร่วมกันหลอกลวงและแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ด้วยการโฆษณาประกาศ แพร่ข่าว ข้อความ ชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนและบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้จัดทำเว็บไซต์ และกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์พนักงาน และกลุ่มลูกค้าในบริการสินค้าและบริการต่าง ๆ ในบริษัท โดยให้พนักงานของจำเลยทั้งสี่ ช่วยกันป่าวประกาศออกโปรโมชั่น ให้ประชาชนศึกษาแผนการลงทุนผ่านทางคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ 173 คน และนำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้งสี่ ในรูปแบบต่าง ๆ
โดยมีเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายและนำเงินมาร่วมลงทุนในกองทุนชื่อ กองทุนส่วนตัวท่านประธาน โดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ ตอนแทนเป็นเงินกำไรหรือดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่าร้อยละ 83.95 -164.25 บาทต่อปี เพื่อจูงใจให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายลงทุน
แต่ความจริงแล้วพวกจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นรวมทั้งกำไรหรือดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กำหนดแต่อย่างใด เพียงแต่พวกจำเลยเจตนา ร่วมกันต้องการระดมเงินทุนและนำเงินทุนจากผู้เสียหายดังกล่าว มาหมุนเวียนจ่ายคืนให้แก่บุคคลและประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้งสี่ได้รับเงินจากผู้เสียหาย 173 คน จำนวน 102 ล้านบาท
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบของโจทก์แล้ว พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟัง ได้พิพากษา พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงกระทงละ 5 ปี รวม 343 ปี แต่ตามกฎหมายฐานฉ้อโกงประชาชน โทษสูงสุดไม่เกิน 20 ปี จึงให้คงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 เป็น 20 ปี ปรับ 200,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย 173 รายพร้อมดอกเบี้ย
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