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ภาพน่ากลัว! รัสเซียยิงถล่มกรุงเคียฟ สังหาร 15 ศพ อาคารพังยับ เร่งหาผู้รอดใต้ซาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 20:01 น.
รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มกรุงเคียฟ

นาทีชีวิต! รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มกรุงเคียฟ ดับ 15 เจ็บ 27 อาคารพังยับ-แอมโมเนียรั่วไหล เร่งค้นหาคนติดใต้ซาก

สำนักข่าวต่างประเทซ รายงานว่า รัสเซียเปิดฉากยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีกรุงเคียฟอย่างหนัก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 คน และได้รับบาดเจ็บ 27 คน

กองทัพมอสโกใช้เวลาถล่มเมืองหลวงยูเครนนานกว่าหนึ่งชั่วโมง ทำลายบ้านเรือนหลายสิบหลังจนเหลือเพียงซากปรักหักพัง หน่วยกู้ภัยเตือนว่าอาจยังมีประชาชนติดอยู่ใต้ซากอาคาร เหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้ โดยมีพลเรือน 4 คนบาดเจ็บสาหัสและต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ขณะที่ วิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนำตัวผู้รอดชีวิต 2 คนออกจากซากโกดังใกล้ใจกลางเมือง ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปเพราะเชื่อว่ายังมีคนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง

ติมูร์ ทคาเชนโก หัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารกรุงเคียฟ รายงานว่าศัตรูกลับมาโจมตีภูมิภาคเคียฟอย่างหนักอีกครั้งตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืน การโจมตีครั้งนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่บริเวณชานเมือง มีผู้พบเห็นขีปนาวุธของรัสเซียตกลงข้างอาคารที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินต้องใช้เวลาควบคุมสถานการณ์ตลอดทั้งคืน

รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ
ภาพจาก : AP

กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์อ้างว่า กองทัพมุ่งโจมตีเฉพาะศูนย์โลจิสติกส์และศูนย์อุปทานในเคียฟและพื้นที่โดยรอบเท่านั้น แต่นายกเทศมนตรีกรุงเคียฟยืนยันว่าขีปนาวุธและโดรนหลายสิบลูกโจมตีโดนบ้านเรือนและอาคารสาธารณะด้วย

สถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายยกระดับการโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือด ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ยูเครนเพิ่งโจมตีพื้นที่ใกล้คฤหาสน์ส่วนตัวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ริมทะเลดำ และเกิดเหตุระเบิดในกรุงมอสโกห่างจากทำเนียบเครมลินเพียง 1 ไมล์เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ยูเครนเดินหน้าโจมตีคลังสินค้าของ Wildberries แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดหรือที่รู้จักในชื่อแอมะซอนของรัสเซียหลายสิบแห่ง รวมถึงพุ่งเป้าทำลายศูนย์กลางน้ำมันและเส้นทางคมนาคม เพื่อทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิง หวังสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลมอสโกยอมเจรจาและยุติการต่อสู้ในที่สุด

รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ-2
ภาพจาก : AP
รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ-3
ภาพจาก : AP
รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟ-4
ภาพจาก : AP
รัสเซียปูพรมถล่มเคียฟ เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคาร
ภาพจาก : AP
รัสเซียปูพรมถล่มเคียฟ ดับ 15
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 20:01 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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