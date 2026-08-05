เปิดพฤติกรรมฉาว ดาบตำรวจหื่น ซุกยาปลุกเซ็กส์-มอมสาว คารถ
เปิดพฤติกรรมฉาว ดาบตำรวจหื่น อ้างยศขู่บังคับเด็ก 13 ถ่ายคลิปเปลือย แฉหลักฐานเด็ดซุก ยาปลุกเซ็กส์-มอมสาว คารถ
จากกรณีประเด็นร้อนในสังคมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจรายหนึ่งยศ ดาบตำรวจ ซึ่งถูกร้องเรียนว่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ บุกรุกข่มขู่และล่วงละเมิดเหยื่อเยาวชนอย่างเป็นระบบ ล่าสุดในรายการโหนกระแส วันที่ 5 ส.ค. 69 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พร้อมด้วยผู้เสียหาย ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตรวจพบภายในยานพาหนะของดาบตำรวจรายนี้
ผงะ! พบ “ยามอมสาว” ไร้สีไร้กลิ่น ซุกคารถผ่านการใช้งาน
จากการค้นรถยนต์ของดาบตำรวจผู้ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่และผู้เสียหายพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายที่ช่วยเรื่องการแข็งตัว รวมถึง ยาหยอดมอมสาว ซึ่งมีสรรพคุณกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยยาดังกล่าวมีลักษณะอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากไร้สี ไร้รส และไร้กลิ่น ทำให้ยากต่อการสังเกตหากถูกนำไปแอบผสมในเครื่องดื่ม
ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ ขวดบรรจุยาดังกล่าวมีร่องรอยถูกเปิดใช้งานไปแล้วบางส่วน ทำให้ผู้เสียหายตั้งข้อสงสัยว่าตนเองอาจเคยตกเป็นเหยื่อโดนวางยามาก่อน เนื่องจากในอดีตดาบตำรวจรายนี้มักจะมีพฤติกรรมซื้อกาแฟมาให้เธอดื่มอยู่บ่อยครั้ง ด้าน หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ขณะนี้เตรียมส่งตัวอย่างของเหลวดังกล่าวให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมาย จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับดาบตำรวจรายนี้ทันที
อ้างยศค้นยาเสพติด บังคับเด็ก 13 ถ่ายคลิปเปลือย
ในส่วนของพฤติการณ์กระทำความผิดต่อเหยื่อซึ่งเป็นเด็กสาวอายุเพียง 13-14 ปี แหล่งข่าวระบุว่า ดาบตำรวจรายนี้ได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่บ้านของเหยื่อเพียงลำพังในเวลากลางวัน โดยไม่มีการแสดงหมายค้นหรือป้ายชื่อแต่งกายป้ายยศแต่อย่างใด ก่อนจะใช้อุบายหยิบซองยาที่อ้างว่าเจอภายในบ้านขึ้นมาข่มขู่คนในครอบครัว และบังคับตรวจค้นร่างกายทุกคน โดยสั่งให้ผู้เป็นแม่สะบัดผ้าถุง และตรวจค้นลูกชาย
หลังจากนั้น ดาบตำรวจได้ใช้อำนาจบังคับแยกตัวลูกสาวคนเล็กวัย 13-14 ปี ออกไปตรวจค้นในที่ลับตาคนเพียงลำพัง ก่อนจะใช้อุบายข่มขู่บังคับให้เด็กหญิงถอดเสื้อผ้าออกจนหมด เพื่อถ่ายภาพและคลิปวิดีโออนาจารเก็บไว้ ซึ่งจากการสืบสวนพบหลักฐานว่า มีการบังคับถ่ายคลิปเด็กสาวคนนี้ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นภายในบ้าน และครั้งที่สองบริเวณทางรถไฟ
เหยื่อหวาดกลัวหนัก ผวาตำรวจจนไม่กล้าไปเรียน
ผลจากการกระทำอันเลวร้ายดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กหญิงอย่างรุนแรง โดยเด็กตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวข้าราชการตำรวจอย่างหนัก และผวาจนไม่กล้าเดินทางไปโรงเรียนเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน
พฤติกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเยาวชนและผู้บริสุทธิ์อย่างร้ายแรง ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
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