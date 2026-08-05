ออย ธนา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่อ จากไปกะทันหัน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัย

ออย ธนา แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รัก จากไปกะทันหัน คนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความอาลัย พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัว
สร้างความโศกเศร้าอย่างมากให้กับครอบครัวของนักร้องดังยุค 90 อย่าง ออย ธนา ได้ออกมาโพสต์คลิปคุณพ่อ พร้อมแจ้งข่าวการสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกะทันหัน ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า “จากกันเพื่อพบกันใหม่นะพ่อ ลูกจะใช้ชีวิตให้ดี เท่าที่ทำได้นะพ่อ เดินทางดีๆ ขอให้ทางที่พ่อไปร่มเย็นเป็นสุข มีอะไรอยากได้อะไรมาบอกได้นะ น้อง ๆ โตกันหมดแล้วพ่อไม่ต้องห่วงอะไรนะ …ด้วยรักจากลูก ๆ ทั้ง10 #เฮีย4 #ซ้อ5 #หมวย9 #ตี๋10” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัย และส่งกำลังใจให้ครอบครัว ออย ธนา กันอย่างล้นหลาม
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อ้างอิงจาก : IG oilthana
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