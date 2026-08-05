ด่วน! จนท.วิสามัญ ผู้ก่อเหตุรุนแรงดับ 2 ราย จ.นราธิวาส เร่งล่าตัวเครือข่ายที่เหลือ
ด่วน! เจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมพื้นที่ วิสามัญผู้ก่อเหตุรุนแรงดับ 2 ราย จ.นราธิวาส เร่งล่าตัวเครือข่ายที่เหลือ
5 ส.ค. 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส หลังสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากเหตุปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ อ.ตากใบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 จนพบความเชื่อมโยงถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เปิดฉากใช้อาวุธปืนยิงใส่ เจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้ตามสถานการณ์ เป็นเหตุให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียด พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้กระทำผิดที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรม พร้อมขอความร่วมมือผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือพักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรง ยุติการกระทำดังกล่าวและเข้ามารายงานตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบอย่างเป็นธรรม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คนร้ายยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตากใบ นราธิวาส เสียชีวิต 2 นาย เจ็บอีก 1 นาย
- นราธิวาส ประกาศกฎอัยการศึก ล่าตัวกลุ่มคนร้าย กราดยิงทหารพรานดับ 5 นาย
- เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: