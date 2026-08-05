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สรุปดราม่า “ซาแซงจีน” ป่วนสุวรรณภูมิ ลามประเด็นเหยียดเชื้อชาติ หลังเจ้าหน้าที่ทำท่าตาชี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:12 น.
ภาพจาก : iFeng

สรุปไทม์ไลน์แฟนคลับตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบิน ไม่ยอมตรวจบัตรโดยสาร ก่อนถูกการบินไทยปฏิเสธขึ้นเครื่อง ขณะที่สนามบินสั่งลงโทษ รปภ. หลังแสดงท่าทางไม่เหมาะสม

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงข้ามประเทศ เมื่อกลุ่มแฟนคลับคลั่ง หรือที่เรียกว่า “ซาแซง” ชาวจีน ก่อเหตุวุ่นวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนนำไปสู่การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ และกลายเป็นดราม่าเรื่องการเหยียดเชื้อชาติที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

เรื่องราวเริ่มต้นจากความสำเร็จถล่มทลายของซีรีส์วายจีนเรื่อง “ปลายทางแห่งรัก” (Double Helix) ส่งให้สองนักแสดงนำอย่าง ซุนเจิ้ง และ ลู่ซือถง (ถงถง) โด่งดังเป็นพลุแตก โดยเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 ทั้งคู่ได้เดินทางมาจัดงานแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ แต่ความวุ่นวายได้ตามติดมาตั้งแต่วันเดินทางกลับในคืนวันที่ 29 กรกฎาคม เมื่อกลุ่มซาแซงกว่า 20 คนพยายามติดตามศิลปินอย่างใกล้ชิดเกินขอบเขต

จากรายงานระบุว่า กลุ่มซาแซงพยายามตามติดศิลปินเข้าไปในเลานจ์ของสายการบินโดยไม่มีสิทธิ์ และในขั้นตอนการตรวจเอกสาร กลุ่มคนดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากแย่งกันจะขึ้นเครื่องให้ทันศิลปิน จนเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจปฏิเสธการขึ้นเครื่องของซาแซงจำนวน 22 คน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่น

เหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อซาแซง 10 คนไม่ยอมรับการตัดสินใจ อาละวาด ด่าทอ และยั่วยุเจ้าหน้าที่จนเกิดความชุลมุน

ภาพจาก : iFeng สื่อจีนรายงานข่าวจนทไทยเหยียดผดส
ภาพจาก : iFeng

จุดเปลี่ยนดราม่า ท่า “ตาชี้” ที่บานปลาย

ท่ามกลางความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยรายหนึ่งได้ทำท่า Slanted-eyes gesture หรือการใช้นิ้วดึงหางตาให้ชี้ขึ้นใส่กลุ่มซาแซง

ท่าทางดังกล่าวถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของ การเหยียดเชื้อชาติ (Racism) อย่างรุนแรงต่อคนเอเชีย เมื่อเรื่องราวและคลิปถูกเผยแพร่ใน Weibo ชาวเน็ตจีนบางส่วนมองว่าคนไทยปฏิบัติเข้มงวดและเหยียดหยามนักท่องเที่ยวจีน แม้ว่าอีกส่วนจะเอือมระอากับพฤติกรรมของซาแซงก็ตาม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจง พร้อมหลักฐาน CCTV

ต่อมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงพฤติกรรมที่ผิดระเบียบของกลุ่มซาแซงพร้อมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

อย่างไรก็ตาม ทางสนามบินได้กล่าว ขอโทษ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่แสดงท่าทางเหยียดเชื้อชาติ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่ควรเกิดขึ้นในมาตรฐานการบริการระดับสากล

เจาะลึกพฤติกรรม “ซาแซง” และนัยแฝงของ “ท่าตาชี้”

ซาแซงจีน เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ยอมทุ่มเงินมหาศาล ซื้อข้อมูลส่วนตัว บุกรุกพื้นที่ส่วนตัว หรือแม้แต่ติดสินบนสตาฟเพื่อให้ได้ใกล้ชิดศิลปิน โดยมีแรงผลักดันจากความต้องการที่จะเป็น “คนพิเศษ” หรือต้องการให้ศิลปินจดจำตนเองได้แม้จะในฐานะคนที่ถูกเกลียดก็ตาม

การเหยียดด้วยท่าตาชี้ เป็นสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยคนขาวในอดีตเพื่อลดทอนความเป็นมนุษย์และล้อเลียนคนเอเชีย (Yellow Peril) ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนเอเชียทั้งทวีป ไม่ใช่เพียงแค่คนจีนเท่านั้น

เหตุการณ์นี้เผยให้เห็นถึงปัญหา 2 ด้าน คือความจำเป็นในการจัดการกับพฤติกรรมคุกคามของแฟนคลับที่ล้ำเส้น และความสำคัญของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นการเหยียดเชื้อชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งส่วนบุคคลลุกลามกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:12 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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