แฉดาบตำรวจสงขลา บังคับถ่ายคลิปขายกลุ่มลับ ซ้ำขู่ยัดยา ช็อกเด็ก 4 ขวบโดนด้วย
เหยื่อแฉดาบตำรวจสงขลาบังคับถ่ายคลิปอนาจารขายกลุ่มลับ ซ้ำขู่ยัดยา ช็อกเด็ก 4 ขวบฃโดนด้วย ต้นสังกัดสั่งย้ายแค่ 3 วัน ก่อนกลับมาทำงานปกติ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 กลุ่มสาวผู้เสียหายนำหลักฐานเข้าขอความช่วยเหลือกับนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ประธานกลุ่มทนายธนกฤต จิตอาสา หลังดาบตำรวจฝ่ายสืบสวนในจังหวัดสงขลาข่มขู่และบังคับถ่ายคลิปลามกอนาจารนำไปโพสต์ขายลงกลุ่มลับ ดาบตำรวจอ้างว่ามีผู้บังคับบัญชาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ปัจจุบันมีเหยื่อกว่า 20 คน
อดีตแฟนสาวเปิดเผยว่า ดาบตำรวจใช้คลิปลับมาข่มขู่และบังคับให้เธอคบหาด้วยนาน 2 ปี ตลอดเวลาที่คบหากันก็แอบถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์ เธอพยายามตามลบไฟล์ภาพจนมีโอกาสเปิดดูโทรศัพท์มือถือ พบว่าผู้ก่อเหตุชอบแอบถ่ายคลิปผู้หญิงที่มาติดต่อแจ้งความ
ต่อมา 31 พฤษภาคม ดาบตำรวจขับรถประสบอุบัติเหตุ พบโทรศัพท์มือถือไหลออกมาจากรถกว่า 10 เครื่อง พร้อมยาบ้าและยาไอซ์จำนวนมาก อ้างว่าเป็นของกลางที่ตรวจยึดมา จังหวะนั้นอดีตแฟนสาวแอบหยิบโทรศัพท์ออกมาได้ 1 เครื่อง เมื่อเปิดดูพบคลิปอนาจารผู้หญิงหลายคน เหยื่ออายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 4 ขวบ เธอจึงพยายามตามหาผู้เสียหายทุกคนในคลิปและตัดสินใจเข้าแจ้งความในวันที่ 2 มิถุนายน
จากนั้น 4 มิถุนายน ต้นสังกัดสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และสั่งย้ายดาบตำรวจไปช่วยราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเพียง 3 วัน หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานที่สถานีตำรวจเดิม ผู้ก่อเหตุข่มขู่ให้อดีตแฟนสาวพาผู้เสียหายทุกคนไปถอนแจ้งความ หากไม่ทำตามจะบุกไปทำร้ายถึงบ้านผู้เสียหาย ทุกวันนี้ผู้ก่อเหตุยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่
อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของก่อเหตุมีความรุนแรง ดาบตำรวจบุกตรวจค้นบ้านผู้เสียหายอายุ 14 ปี อ้างว่าพี่ชายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และข่มขู่ให้เหยื่อยอมรับการกระทำอนาจารและยอมให้ถ่ายคลิป แลกกับการไม่จับกุมพี่ชายและแม่ดำเนินคดี เหยื่อรู้สึกอายและไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัว
ทั้งนี้ ดร.ธนกฤต ระบุว่า ผู้เสียหายทุกคนแจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า ข้อมูลในโทรศัพท์มีแชทไลน์กลุ่มลับหลายกลุ่ม เก็บคลิปลับจำนวนมากและเสนอราคาขายคลิปเชิงอนาจาร
ขณะนี้เตรียมพาผู้เสียหายขอความช่วยเหลือที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฝั่งผู้เสียหายประสานกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยาน พร้อมฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เซ็นคำสั่งไล่ดาบตำรวจออกจากราชการทันที เพราะการสั่งย้ายไปตรวจสอบไม่ช่วยแก้ปัญหาใด ๆ
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