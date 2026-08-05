นายจ้างช็อก! จ้าง พี่เลี้ยง ตัวขึ้นผื่น-ปกปิดอาการ สุดท้ายตรวจเจอ HIV ระยะ 3 พ่วงวัณโรค
ช็อกทั้งบ้าน! สาว แชร์อุทาหรณ์จ้าง พี่เลี้ยง ตัวขึ้นผื่น-ปกปิดอาการ สุดท้ายกลิ่นน้ำเหลืองโชย ตรวจเจอ HIV ระยะ 3 พ่วงวัณโรค ทำนายจ้างติดด้วย
กำลังเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากในขณะนี้ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก โรสกันน๊อค ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของนายจ้างสาวรายหนึ่งแชร์ประสบการณ์สุดช็อกของครอบครัวที่จู่ ๆ ก็ต้องเสี่ยงกับอาการป่วยวัณโรค เมื่อเธอตัดสินใจจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลจัดการงานบ้าน แต่กลับมารู้ที่หลังว่าพี่เลี้ยงคนนี้ป่วย HIV ระยะ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ต้องทำการรักษาอย่างจริงจัง
ทั้งยังมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น วัณโรค เชื้อรา ตับอักเสบ และปอดอักเสบ และด้วยความใกล้ชิดกับพี่เลี้ยงทำให้นายจ้างสาวเจ้าของเรื่องเริ่มเป็นฝาที่ปอดแล้ว แพทย์จึงแนะนำให้กินยารักษาวัณโรค 3 เดือน และสั่งงดเจอผู้คน
“เรื่องนี้หลอนจนตอนนี้ยังนอนไม่หลับ…เราจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลงานบ้าน ช่วยทุกอย่างเลย ซักผ้า ทำกับข้าว ดูแลดีมากจริง ๆ
วันแรกที่มา เราเห็นน้องมีผื่นขึ้นเต็มตัวเลย ถามว่าเป็นอะไร น้องบอกเป็นผื่น รักษามาหลายที่แล้ว ในไทยที่ไหนว่าดีก็ไปหมด เสียเงินไปเยอะมาก เราก็ให้ไปหาหมอ ได้ยามา กินแล้วก็ยุบ พอสักพักก็กลับมาขึ้นอีก เราเลยบอกให้ไปตรวจเลือด HIV น้องบอกตรวจแล้ว ผลเป็นลบ เราก็โล่งใจ น้องยังพยายามรักษาผื่นต่อ หมอไหนดังก็ไป วัดไหนว่าเก่งก็ไป ทำทุกทางเพื่อจะหาย
มีวันนึงเพื่อนมาบ้าน แล้วทักว่า “ได้กลิ่นแปลกๆมั้ย เหมือนกลิ่นผู้สูงอายุ” เราก็บอกน้องคงเป็นแค่ผื่นแหละ ก็ไม่ได้คิดอะไร ที่ไหนได้อิดก สรุปกลิ่น้ำเหลือง เพราะน้องทำงานดีมาก เราเลยเอ็นดู ส่งไปทำสวย
จนวันนึงพอถึงวันที่เราส่งน้องไปทำสวย น้องไปตรวจเลือด ผลออกมาคือเจอเชื้อ HIV 2 ขีด เราช็อกมาก รีบให้น้องไปตรวจยืนยันอีก 4 โรงพยาบาล ผลก็คือ “มีเชื้อ” จริง ๆ และเป็นระยะที่3 กูช็อคมาก สุดท้ายหมอแจ้งว่าอยู่ในระยะที่ต้องรักษาแล้ว และมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ทั้งเชื้อรา ตับอักเสบ ปอดอักเสบ วัณโรคด้วย
ตอนนั้นทั้งบ้านช็อกและกลัวมาก เพราะอยู่ด้วยกัน กินนอนด้วยกัน เลยพากันไปตรวจทั้งหมด ผลคือเรามีฝ้าที่ปอดนิดหน่อย
ตอนนี้เลยต้องกินยารักษาวัณโรค 3 เดือน งดเจอผู้คน ผลข้างเคียงคือคลื่นไส้ ง่วง นอนไม่หลับ เครียดมาก อยากแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์จริงๆ ว่า “อย่ามองข้ามอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ ” และ “การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมาก” ตอนนี้ทุกคนกำลังรักษาตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ผ่านเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะ”
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อ้างอิงจาก : FB โรสกันน๊อค
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