ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจได้ที่โรงพยาบาล คลินิกนิรนาม ขอรับชุดตรวจไปตรวจเองที่บ้าน โดยครอบคลุมคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง ประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ
สิทธิที่ได้รับมีอะไรบ้าง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระบุว่าสิทธิประโยชน์ด้านเอชไอวีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ประกอบด้วย
- บริการเชิงรุกเพื่อค้นหาและเชิญชวนผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจ
- การให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อโดยสมัครใจ ฟรีปีละ 2 ครั้ง
- ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง หรือ HIV Self-test
- ถุงยางอนามัย
- ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ หรือ PrEP
- ยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ หรือ PEP
- ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย สปสช. จัดสรรงบประมาณด้านการรักษาราว 3,000 ล้านบาท และด้านการป้องกันราว 800 ล้านบาท
ช่องทางที่ 1 ขอรับชุดตรวจผ่านแอปเป๋าตัง
กรมควบคุมโรคระบุว่าประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ฟรี ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในเมนูกระเป๋าสุขภาพ
ขั้นตอนคือเข้าเมนูกระเป๋าสุขภาพ จากนั้นเข้าเมนูสิทธิประโยชน์ กดเข้าไปที่หัวข้อส่งเสริมป้องกันโรค แล้วเลือกหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกัน HIV จากนั้นกดขอรับชุดตรวจ HIV แบบตรวจด้วยตนเอง
หน่วยบริการที่รับชุดตรวจได้ไม่ได้จำกัดแค่โรงพยาบาลรัฐ แต่ยังรวมถึงร้านยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ และคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมกับ สปสช.
กรมควบคุมโรคแนะนำให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการและเงื่อนไขการรับบริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
ช่องทางที่ 2 ขอรับผ่านไลน์ ส่งถึงบ้าน
อีกช่องทางคือขอรับผ่านไลน์ @standbyyou ซึ่งมีบริการจัดส่งชุดตรวจถึงบ้าน เพื่อความสะดวกและเป็นส่วนตัว
จุดเด่นของช่องทางนี้คือผู้ใช้บริการสามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ขอรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ และขอรับชุดตรวจส่งถึงที่ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน
หากผลตรวจเป็นบวก ระบบจะเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้าสู่หน่วยบริการที่เป็นมิตรเพื่อเริ่มการรักษา ส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อแต่ยังมีความเสี่ยง จะได้รับคำแนะนำและเชื่อมต่อบริการป้องกันด้วย PrEP หรือ PEP ต่อเนื่อง
ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ระบุว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ขอรับชุดตรวจผ่านโครงการ Stand by You ประมาณ 50,000 ราย ตรวจพบเชื้อราว 800 ราย และได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่การรักษาเร็วขึ้น
ช่องทางที่ 3 เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล
คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้าน หรือใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ร้านยา และหน่วยบริการของภาคประชาสังคม
สำหรับคนกรุงเทพ ตรวจ HIV ที่ คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เช่นกัน ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ ใกล้สวนลุมพินีและ BTS ศาลาแดง/MRT สีลม เปิดให้บริการตรวจโดยสมัครใจและเป็นความลับ คนไทยสามารถใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง
แนะนำให้ ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 18.00 น. และวันเสาร์ 07.30 – 15.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ควรตรวจ HIV เมื่อไร
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจต่างกันตามวิธี
- ตรวจที่โรงพยาบาล สามารถตรวจได้หลังมีความเสี่ยงประมาณ 14 วัน
- ใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง ต้องรอ 21 ถึง 90 วันหลังมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับประเภทของชุดตรวจ
พฤติกรรมที่ถือว่ามีความเสี่ยง ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งที่อาจมีเชื้อ
ชุดตรวจด้วยตนเองที่ใช้ต้องเป็นชุดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เท่านั้น
การตรวจที่สถานพยาบาลรู้ผลได้ภายในวันเดียว ส่วนชุดตรวจด้วยตนเองทราบผลภายใน 1 ถึง 20 นาที ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดตรวจ
การรู้ผลเร็วช่วยให้ดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่เชื้อจะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและนำไปสู่การเจ็บป่วยจากโรคฉวยโอกาส
หากตรวจพบการติดเชื้อ สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะช่วยควบคุมปริมาณเชื้อ รักษาระบบภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อน และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
U=U หลักการที่ควรรู้
ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอจนกดปริมาณไวรัสในเลือดให้ต่ำกว่า 200 copies/ml จะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์
หลักการนี้เรียกว่า U=U ย่อมาจาก Undetectable = Untransmittable หรือ ตรวจไม่พบเท่ากับไม่ส่งต่อเชื้อ
ผู้ติดเชื้อที่รักษาต่อเนื่องจึงสามารถมีชีวิต ทำงาน และสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
สถานการณ์เอชไอวีในไทยล่าสุด
ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา ระบุว่าปี 2569 ประเทศไทยมีผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีประมาณ 557,993 คน และคาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 7,991 คน
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากเดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณปีละ 10,000 คน
แม้แนวโน้มจะดีขึ้น แต่ยังต้องเร่งให้อัตราการติดเชื้อลดลงเร็วกว่านี้ เพื่อให้เหลือไม่เกิน 1,000 คนภายใน 3 ปีข้างหน้า
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด ผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่าครึ่งเป็นเยาวชนและคนอายุประมาณ 25 ปี โดยประมาณ 2 ใน 3 เป็นการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ขณะเดียวกันยังพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะซิฟิลิส ซึ่งอาจแพร่เชื้อโดยไม่แสดงอาการในระยะแรก และหากไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว
ข้อมูลคาดประมาณสถานการณ์เอชไอวีและเอดส์ประเทศไทยปี 2568 พบว่ามีผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีจำนวน 619,563 คน โดยร้อยละ 90.64 หรือ 561,576 คน ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองแล้ว
แต่ยังมีอีกเกือบ 58,000 คนที่ยังไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ ซึ่งสะท้อนว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่อาจพลาดโอกาสในการป้องกัน ดูแลรักษา และเข้าถึงบริการสุขภาพ
คนไทยตรวจ HIV กันมากแค่ไหน
นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ระบุว่าในปี 2568 มีผู้เข้ารับบริการตรวจเอชไอวีประมาณ 2 ล้านราย และมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อประมาณ 22,300 ถึง 24,000 ราย
ตัวเลขนี้แตกต่างจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพราะผู้ได้รับการวินิจฉัยบางส่วนอาจติดเชื้อมานานแล้วแต่เพิ่งเข้ารับการตรวจ
ส่วนบริการชุดตรวจด้วยตนเอง มีผู้รับชุดตรวจแล้วประมาณ 500,000 ครั้ง และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1 ล้านครั้งภายในสิ้นปีนี้
ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา ระบุว่าอุปสรรคสำคัญไม่ใช่การขาดเทคโนโลยีหรือบริการ แต่คือความกลัวการถูกตีตรา หลายคนไม่กล้าไปรับการตรวจเพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้สถานะ หรือกังวลว่าหากผลตรวจเป็นบวกจะทำอย่างไรต่อ
ด้าน ผศ. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ระบุว่ายังมีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่เข้าสู่การวินิจฉัยเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำแล้ว ขาดการรักษาต่อเนื่อง หรือไม่กล้าเข้ารับบริการ เพราะกลัวถูกเปิดเผยสถานะและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
ผศ. พญ.จุรีรัตน์ ระบุว่าข้อมูลสถานการณ์เอชไอวีที่สื่อสารในสังคมช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความตื่นตระหนก โดยเฉพาะการนำจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมาสื่อสารเสมือนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในความเป็นจริง ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่ยังมีชีวิตอยู่มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเพราะผู้ติดเชื้อมีอายุยืนยาวขึ้นจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส ไม่ได้แปลว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้น
ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, TheCoverage
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