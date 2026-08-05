สุขภาพและการแพทย์

ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:46 น.
ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจได้ที่โรงพยาบาล คลินิกนิรนาม ขอรับชุดตรวจไปตรวจเองที่บ้าน โดยครอบคลุมคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง ประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ

สิทธิที่ได้รับมีอะไรบ้าง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระบุว่าสิทธิประโยชน์ด้านเอชไอวีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ประกอบด้วย

  • บริการเชิงรุกเพื่อค้นหาและเชิญชวนผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจ
  • การให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อโดยสมัครใจ ฟรีปีละ 2 ครั้ง
  • ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง หรือ HIV Self-test
  • ถุงยางอนามัย
  • ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ หรือ PrEP
  • ยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ หรือ PEP
  • ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อ

ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย สปสช. จัดสรรงบประมาณด้านการรักษาราว 3,000 ล้านบาท และด้านการป้องกันราว 800 ล้านบาท

ช่องทางที่ 1 ขอรับชุดตรวจผ่านแอปเป๋าตัง

กรมควบคุมโรคระบุว่าประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ฟรี ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในเมนูกระเป๋าสุขภาพ

ขั้นตอนคือเข้าเมนูกระเป๋าสุขภาพ จากนั้นเข้าเมนูสิทธิประโยชน์ กดเข้าไปที่หัวข้อส่งเสริมป้องกันโรค แล้วเลือกหัวข้อเกี่ยวกับการป้องกัน HIV จากนั้นกดขอรับชุดตรวจ HIV แบบตรวจด้วยตนเอง

หน่วยบริการที่รับชุดตรวจได้ไม่ได้จำกัดแค่โรงพยาบาลรัฐ แต่ยังรวมถึงร้านยา คลินิกเทคนิคการแพทย์ และคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมกับ สปสช.

กรมควบคุมโรคแนะนำให้ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการและเงื่อนไขการรับบริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

แอปเป๋าตัง ทำยังไง

ช่องทางที่ 2 ขอรับผ่านไลน์ ส่งถึงบ้าน

อีกช่องทางคือขอรับผ่านไลน์ @standbyyou ซึ่งมีบริการจัดส่งชุดตรวจถึงบ้าน เพื่อความสะดวกและเป็นส่วนตัว

จุดเด่นของช่องทางนี้คือผู้ใช้บริการสามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ขอรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ และขอรับชุดตรวจส่งถึงที่ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

หากผลตรวจเป็นบวก ระบบจะเชื่อมต่อผู้ใช้บริการเข้าสู่หน่วยบริการที่เป็นมิตรเพื่อเริ่มการรักษา ส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อแต่ยังมีความเสี่ยง จะได้รับคำแนะนำและเชื่อมต่อบริการป้องกันด้วย PrEP หรือ PEP ต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และกรรมการสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ระบุว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ขอรับชุดตรวจผ่านโครงการ Stand by You ประมาณ 50,000 ราย ตรวจพบเชื้อราว 800 ราย และได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่การรักษาเร็วขึ้น

ขอรับชุดตรวจ HIV ผ่านไลน์ ส่งถึงบ้าน

ช่องทางที่ 3 เข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล

คนไทยทุกคนสามารถเข้ารับบริการตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใกล้บ้าน หรือใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ร้านยา และหน่วยบริการของภาคประชาสังคม

สำหรับคนกรุงเทพ ตรวจ HIV ที่ คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เช่นกัน ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ ใกล้สวนลุมพินีและ BTS ศาลาแดง/MRT สีลม เปิดให้บริการตรวจโดยสมัครใจและเป็นความลับ คนไทยสามารถใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง

แนะนำให้ ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 07.30 – 18.00 น. และวันเสาร์ 07.30 – 15.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ควรตรวจ HIV เมื่อไร

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจต่างกันตามวิธี

  • ตรวจที่โรงพยาบาล สามารถตรวจได้หลังมีความเสี่ยงประมาณ 14 วัน
  • ใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง ต้องรอ 21 ถึง 90 วันหลังมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับประเภทของชุดตรวจ

พฤติกรรมที่ถือว่ามีความเสี่ยง ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งที่อาจมีเชื้อ

ชุดตรวจด้วยตนเองที่ใช้ต้องเป็นชุดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เท่านั้น

การตรวจที่สถานพยาบาลรู้ผลได้ภายในวันเดียว ส่วนชุดตรวจด้วยตนเองทราบผลภายใน 1 ถึง 20 นาที ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดตรวจ

การรู้ผลเร็วช่วยให้ดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่เชื้อจะส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและนำไปสู่การเจ็บป่วยจากโรคฉวยโอกาส

หากตรวจพบการติดเชื้อ สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะช่วยควบคุมปริมาณเชื้อ รักษาระบบภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อน และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

U=U หลักการที่ควรรู้

ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอจนกดปริมาณไวรัสในเลือดให้ต่ำกว่า 200 copies/ml จะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์

หลักการนี้เรียกว่า U=U ย่อมาจาก Undetectable = Untransmittable หรือ ตรวจไม่พบเท่ากับไม่ส่งต่อเชื้อ

ผู้ติดเชื้อที่รักษาต่อเนื่องจึงสามารถมีชีวิต ทำงาน และสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

สถานการณ์เอชไอวีในไทยล่าสุด

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา ระบุว่าปี 2569 ประเทศไทยมีผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีประมาณ 557,993 คน และคาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 7,991 คน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากเดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณปีละ 10,000 คน

แม้แนวโน้มจะดีขึ้น แต่ยังต้องเร่งให้อัตราการติดเชื้อลดลงเร็วกว่านี้ เพื่อให้เหลือไม่เกิน 1,000 คนภายใน 3 ปีข้างหน้า

กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด ผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่าครึ่งเป็นเยาวชนและคนอายุประมาณ 25 ปี โดยประมาณ 2 ใน 3 เป็นการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ขณะเดียวกันยังพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะซิฟิลิส ซึ่งอาจแพร่เชื้อโดยไม่แสดงอาการในระยะแรก และหากไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว

ข้อมูลคาดประมาณสถานการณ์เอชไอวีและเอดส์ประเทศไทยปี 2568 พบว่ามีผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีจำนวน 619,563 คน โดยร้อยละ 90.64 หรือ 561,576 คน ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองแล้ว

แต่ยังมีอีกเกือบ 58,000 คนที่ยังไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ ซึ่งสะท้อนว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่อาจพลาดโอกาสในการป้องกัน ดูแลรักษา และเข้าถึงบริการสุขภาพ

คนไทยตรวจ HIV กันมากแค่ไหน

นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ระบุว่าในปี 2568 มีผู้เข้ารับบริการตรวจเอชไอวีประมาณ 2 ล้านราย และมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อประมาณ 22,300 ถึง 24,000 ราย

ตัวเลขนี้แตกต่างจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพราะผู้ได้รับการวินิจฉัยบางส่วนอาจติดเชื้อมานานแล้วแต่เพิ่งเข้ารับการตรวจ

ส่วนบริการชุดตรวจด้วยตนเอง มีผู้รับชุดตรวจแล้วประมาณ 500,000 ครั้ง และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1 ล้านครั้งภายในสิ้นปีนี้

ศาสตราจารย์ พญ.กุลกัญญา ระบุว่าอุปสรรคสำคัญไม่ใช่การขาดเทคโนโลยีหรือบริการ แต่คือความกลัวการถูกตีตรา หลายคนไม่กล้าไปรับการตรวจเพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้สถานะ หรือกังวลว่าหากผลตรวจเป็นบวกจะทำอย่างไรต่อ

ด้าน ผศ. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ระบุว่ายังมีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่เข้าสู่การวินิจฉัยเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำแล้ว ขาดการรักษาต่อเนื่อง หรือไม่กล้าเข้ารับบริการ เพราะกลัวถูกเปิดเผยสถานะและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม

ผศ. พญ.จุรีรัตน์ ระบุว่าข้อมูลสถานการณ์เอชไอวีที่สื่อสารในสังคมช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความตื่นตระหนก โดยเฉพาะการนำจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมาสื่อสารเสมือนเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่

ในความเป็นจริง ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่ยังมีชีวิตอยู่มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเพราะผู้ติดเชื้อมีอายุยืนยาวขึ้นจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส ไม่ได้แปลว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้น

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, TheCoverage

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้ สุขภาพและการแพทย์

ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

31 วินาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ยุติธรรมไหม? อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย ล่าสุด รัสเซีย พุ่งติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “ซาแซงจีน” ป่วนสุวรรณภูมิ ลามประเด็นเหยียดเชื้อชาติ หลังเจ้าหน้าที่ทำท่าตาชี้

36 นาที ที่แล้ว
ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง ข่าวกีฬา

ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง

54 นาที ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต ข่าว

สูญเสีย! เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง สัตว์ทำร้ายดับ สลดพบร่องรอยถูกกัดกิน

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด คาดถึงไทยพรุ่งนี้

58 นาที ที่แล้ว
คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส เศรษฐกิจ

คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น 2569 เผยโฉมนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศตามหา หญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวปริศนาย่านคลองเตย ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ตามหาหญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวในไทย ครอบครัวติดต่อไม่ได้-มือถือถูกปิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมท่อน้ำลายอุดตันรอบสอง บันเทิง

ภาพล่าสุด บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมน้ำลายอักเสบรอบ 2 เคลียร์คิวงาน สั่งพักฟื้นยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ข้อมูล &quot;หมอพร้อม&quot; รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด ข่าว

สธ. เร่งแก้ข้อมูล “หมอพร้อม” รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หลุดแชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง บุกห้องลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อจีนถล่มหนัก จนท.สุวรรณภูมิดึงหางตา หลังห้ามชาวจีน 22 คนขึ้นเครื่อง ข่าว

สื่อจีนถล่มหนัก จนท.สุวรรณภูมิดึงหางตา หลังห้ามชาวจีน 22 คนขึ้นเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขลังจริง! ซ้อก้าด ใส่เสื้อ บีจี ปทุม เชียร์ไทยคว้าชัย สุดท้ายพ่าย อาถรรพ์ทำงานต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว ข่าว

แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ “ดาบษร” คือใคร? อดีตตำรวจห้วยใหญ่ โต้เป็นลูกพี่ไอ้ป๋อง ยันเคยจับ 4 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ &#039;คุกคามทางเพศ&#039; อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง บันเทิง

อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ ประภาศ คงเอียด จากมือกฎหมายกระทรวงการคลัง สู่กรรมการ ป.ป.ช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารวิ่งหนีออกจากขบวนรถไฟฟ้า MRT อิสรภาพ เหตุพาวเวอร์แบงก์ไหม้ ข่าว

รู้สาเหตุ ผู้โดยสารแตกตื่นวิ่งหนีลง MRT สถานีอิสรภาพ ยันเปิดเดินรถปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ข่าว

เส้นทางธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 5 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 เปิดตลาดพุ่ง 400 บาท ทองแท่งขายออก 64,500

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงปมชาวจีนป่วนตามศิลปิน สั่งลงโทษ จนท. ทำไม่เหมาะสม ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงปม แฟนคลับจีนป่วนตามศิลปิน สั่งลงโทษ จนท. ทำไม่เหมาะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์ ข่าว

หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฟภ. โต้ปมพนักงานใหม่วูบผ่าสมอง ชี้ป่วยส่วนตัว ข่าว

PEA แจงปม ฝึกพนง. ใหม่กลางแดดจนต้องผ่าตัดสมอง ชี้ป่วยส่วนตัว ยันดูแลเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
Back to top button