ยุติธรรมไหม? อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย ล่าสุด รัสเซีย พุ่งติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIVB ประกาศอันดับโลกวอลเลย์บอลชายชุดใหม่ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ทันทีหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 โปแลนด์ยังคงครองอันดับ 1 ของโลก ขณะที่ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 59 ของโลก
การแข่งขัน VNL 2026 เป็นครั้งที่ 8 ของรายการ จัดระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 2569 รอบสุดท้ายแข่งขันที่เป่ยหลุน ยิมเนเซียม เมืองหนิงโป ประเทศจีน มีทีมเข้าร่วม 18 ทีม
ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม โปแลนด์เอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้ 3 ต่อ 2 เซต ด้วยสกอร์ 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 และ 15-10 ต่อหน้าผู้ชมเกือบ 6,000 คน
ชัยชนะทำให้โปแลนด์ป้องกันแชมป์ไว้ได้ คว้าแชมป์เนชันส์ลีกเป็นสมัยที่ 3 ต่อจากปี 2023 และ 2025 รวมสถิติในรายการนี้มีเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ
ส่วนสหรัฐอเมริกาได้เหรียญเงินเป็นครั้งที่ 4 จากการเข้าชิงชนะเลิศ 4 ครั้ง โดยยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ได้เลย นับเป็นเหรียญแรกของทีมนับตั้งแต่ปี 2023
ด้านสโลวีเนียคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีม ขณะที่ ทอมัส ฟอร์นัล ตัวตบหัวเสาของโปแลนด์ ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำรายการ
อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย 20 อันดับแรก
|อันดับ
|ทีม
|อันดับ
|ทีม
|1
|โปแลนด์
|11
|ยูเครน
|2
|อิตาลี
|12
|เยอรมนี
|3
|รัสเซีย
|13
|เซอร์เบีย
|4
|สโลวีเนีย
|14
|อาร์เจนตินา
|5
|สหรัฐอเมริกา
|15
|คิวบา
|6
|ญี่ปุ่น
|16
|ฟินแลนด์
|7
|บราซิล
|17
|เบลเยียม
|8
|ฝรั่งเศส
|18
|แคนาดา
|9
|บัลแกเรีย
|19
|อิหร่าน
|10
|ตุรกี
|20
|สาธารณรัฐเช็ก
รัสเซียกลับมาติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง
จุดที่หลายคนสงสัยคือการที่รัสเซียปรากฏอยู่ในอันดับ 3 ของโลก ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาหลายปี
เรื่องนี้มีที่มาจากการที่ FIVB ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ให้นักกีฬา ทีมชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย กลับเข้าสู่การแข่งขันภายใต้การกำกับของสหพันธ์ได้อีกครั้ง หลังคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ว่าข้อแนะนำเดิมเกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬารัสเซียไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
FIVB ระบุว่าทีมชาติรัสเซียจะได้รับการคืนสถานะในอันดับโลก ด้วยคะแนนเท่ากับที่มีอยู่ ณ ขณะที่คะแนนถูกระงับตามมติของคณะกรรมการบริหาร FIVB เมื่อปี 2565
ผลคือรัสเซียกลับเข้าสู่อันดับเดิมที่เคยอยู่ก่อนถูกระงับ คือ อันดับ 3 ของฝ่ายชาย และอันดับ 9 ของฝ่ายหญิง
รายงานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ระบุว่ารัสเซียมีคะแนน 352.10 คะแนน ตามหลังโปแลนด์ที่มี 377.54 คะแนน และอิตาลีที่มี 367.53 คะแนน แต่นำหน้าสหรัฐอเมริกาที่มี 336.49 คะแนน
อย่างไรก็ตาม ในคำแถลงเดียวกัน FIVB ระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสงครามในยูเครน และประณามความรุนแรงทุกรูปแบบ
ส่วนประเด็นเรื่องการใช้ธงชาติ เพลงชาติ และสัญลักษณ์ประจำชาติของรัสเซีย ยังไม่มีข้อสรุป โดย FIVB ระบุว่าจะพิจารณาร่วมกับสมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรปต่อไป
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย อันดับโลกอยู่ตรงไหน
ทีมวอลเลย์บอลชายไทยรั้งอันดับ 59 ของโลก ถือเป็นทีมอันดับ 12 ของทวีปเอเชีย และอันดับ 3 ของชาติในอาเซียน
ทีมจากเอเชียที่ทำอันดับได้ดีที่สุดคือญี่ปุ่นในอันดับ 6 ของโลก รองลงมาคืออิหร่านในอันดับ 19 และกาตาร์ในอันดับ 24
ส่วนชาติในอาเซียนที่อยู่ในอันดับ 50 แรกของโลกคืออินโดนีเซีย ซึ่งรั้งอันดับ 44
ระบบคิดคะแนนอันดับโลกคิดยังไง
FIVB ใช้ระบบคำนวณแบบผลรวมเป็นศูนย์ โดยเปรียบเทียบความน่าจะเป็นก่อนการแข่งขัน ซึ่งคำนวณจากความแข็งแกร่งของทีมและสถิติในอดีต กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริง
ทีมจะได้หรือเสียคะแนนขึ้นอยู่กับว่าทำผลงานดีหรือแย่กว่าที่ระบบคาดการณ์ไว้ โดยมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของรายการ เช่น โอลิมปิกเกมส์มีค่าน้ำหนัก 50 และเนชันส์ลีกมีค่าน้ำหนัก 40
หลักการโดยสรุปคือ ชนะมากกว่าที่คาดไว้จะได้คะแนนเพิ่ม แพ้หนักกว่าที่คาดไว้จะเสียคะแนน แต่ทีมที่ชนะจะไม่มีทางเสียคะแนน และทีมที่แพ้จะไม่มีทางได้คะแนนเพิ่ม
อันดับโลกจะปรับปรุงทันทีหลังจบทุกแมตช์ที่อยู่ภายใต้การรับรองของ FIVB ไม่ได้ปรับเป็นรายเดือนแบบระบบอันดับโลกของกีฬาอื่น
ทำไมอันดับโลกถึงสำคัญ
อันดับโลกสำคัญมาก เพราะใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันรายการใหญ่ ตัวอย่างเช่น การคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก โควตา 15 ทีมสุดท้ายจะจัดสรรให้ทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีอื่น
นอกจากนี้ในระบบเนชันส์ลีก ทีมที่จบอันดับสุดท้ายจะตกชั้น และถูกแทนที่ด้วยทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดในบรรดาทีมที่ไม่ได้อยู่ในเนชันส์ลีก อย่างในฤดูกาล 2026 เนเธอร์แลนด์ตกชั้นและถูกแทนที่ด้วยเบลเยียม
ที่มา: FIVB, Volleyball World, USA Volleyball, VolleyTimes, Learn Volley, สนุกดอทคอม, NBC Sports, Volleyweek
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