วอลเลย์บอล

ยุติธรรมไหม? อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย ล่าสุด รัสเซีย พุ่งติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:14 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:14 น.

สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ หรือ FIVB ประกาศอันดับโลกวอลเลย์บอลชายชุดใหม่ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ทันทีหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเนชันส์ลีก 2026 หรือ VNL 2026 โปแลนด์ยังคงครองอันดับ 1 ของโลก ขณะที่ทีมชาติไทยรั้งอันดับ 59 ของโลก

การแข่งขัน VNL 2026 เป็นครั้งที่ 8 ของรายการ จัดระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 2569 รอบสุดท้ายแข่งขันที่เป่ยหลุน ยิมเนเซียม เมืองหนิงโป ประเทศจีน มีทีมเข้าร่วม 18 ทีม

ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม โปแลนด์เอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้ 3 ต่อ 2 เซต ด้วยสกอร์ 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 และ 15-10 ต่อหน้าผู้ชมเกือบ 6,000 คน

ชัยชนะทำให้โปแลนด์ป้องกันแชมป์ไว้ได้ คว้าแชมป์เนชันส์ลีกเป็นสมัยที่ 3 ต่อจากปี 2023 และ 2025 รวมสถิติในรายการนี้มีเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ

ส่วนสหรัฐอเมริกาได้เหรียญเงินเป็นครั้งที่ 4 จากการเข้าชิงชนะเลิศ 4 ครั้ง โดยยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ได้เลย นับเป็นเหรียญแรกของทีมนับตั้งแต่ปี 2023

ด้านสโลวีเนียคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีม ขณะที่ ทอมัส ฟอร์นัล ตัวตบหัวเสาของโปแลนด์ ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำรายการ

โปแลนด์ แชมป์วอลเลย์บอลชาย

อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย 20 อันดับแรก

อันดับ ทีม อันดับ ทีม
1 โปแลนด์ 11 ยูเครน
2 อิตาลี 12 เยอรมนี
3 รัสเซีย 13 เซอร์เบีย
4 สโลวีเนีย 14 อาร์เจนตินา
5 สหรัฐอเมริกา 15 คิวบา
6 ญี่ปุ่น 16 ฟินแลนด์
7 บราซิล 17 เบลเยียม
8 ฝรั่งเศส 18 แคนาดา
9 บัลแกเรีย 19 อิหร่าน
10 ตุรกี 20 สาธารณรัฐเช็ก

รัสเซียกลับมาติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง

จุดที่หลายคนสงสัยคือการที่รัสเซียปรากฏอยู่ในอันดับ 3 ของโลก ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาหลายปี

เรื่องนี้มีที่มาจากการที่ FIVB ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ให้นักกีฬา ทีมชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย กลับเข้าสู่การแข่งขันภายใต้การกำกับของสหพันธ์ได้อีกครั้ง หลังคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ว่าข้อแนะนำเดิมเกี่ยวกับการเข้าร่วมแข่งขันของนักกีฬารัสเซียไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

FIVB ระบุว่าทีมชาติรัสเซียจะได้รับการคืนสถานะในอันดับโลก ด้วยคะแนนเท่ากับที่มีอยู่ ณ ขณะที่คะแนนถูกระงับตามมติของคณะกรรมการบริหาร FIVB เมื่อปี 2565

อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย

ผลคือรัสเซียกลับเข้าสู่อันดับเดิมที่เคยอยู่ก่อนถูกระงับ คือ อันดับ 3 ของฝ่ายชาย และอันดับ 9 ของฝ่ายหญิง

รายงานเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ระบุว่ารัสเซียมีคะแนน 352.10 คะแนน ตามหลังโปแลนด์ที่มี 377.54 คะแนน และอิตาลีที่มี 367.53 คะแนน แต่นำหน้าสหรัฐอเมริกาที่มี 336.49 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ในคำแถลงเดียวกัน FIVB ระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสงครามในยูเครน และประณามความรุนแรงทุกรูปแบบ

ส่วนประเด็นเรื่องการใช้ธงชาติ เพลงชาติ และสัญลักษณ์ประจำชาติของรัสเซีย ยังไม่มีข้อสรุป โดย FIVB ระบุว่าจะพิจารณาร่วมกับสมาพันธ์วอลเลย์บอลยุโรปต่อไป

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย อันดับโลกอยู่ตรงไหน

ทีมวอลเลย์บอลชายไทยรั้งอันดับ 59 ของโลก ถือเป็นทีมอันดับ 12 ของทวีปเอเชีย และอันดับ 3 ของชาติในอาเซียน

ทีมจากเอเชียที่ทำอันดับได้ดีที่สุดคือญี่ปุ่นในอันดับ 6 ของโลก รองลงมาคืออิหร่านในอันดับ 19 และกาตาร์ในอันดับ 24

ส่วนชาติในอาเซียนที่อยู่ในอันดับ 50 แรกของโลกคืออินโดนีเซีย ซึ่งรั้งอันดับ 44

ระบบคิดคะแนนอันดับโลกคิดยังไง

FIVB ใช้ระบบคำนวณแบบผลรวมเป็นศูนย์ โดยเปรียบเทียบความน่าจะเป็นก่อนการแข่งขัน ซึ่งคำนวณจากความแข็งแกร่งของทีมและสถิติในอดีต กับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริง

ทีมจะได้หรือเสียคะแนนขึ้นอยู่กับว่าทำผลงานดีหรือแย่กว่าที่ระบบคาดการณ์ไว้ โดยมีการถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของรายการ เช่น โอลิมปิกเกมส์มีค่าน้ำหนัก 50 และเนชันส์ลีกมีค่าน้ำหนัก 40

หลักการโดยสรุปคือ ชนะมากกว่าที่คาดไว้จะได้คะแนนเพิ่ม แพ้หนักกว่าที่คาดไว้จะเสียคะแนน แต่ทีมที่ชนะจะไม่มีทางเสียคะแนน และทีมที่แพ้จะไม่มีทางได้คะแนนเพิ่ม

อันดับโลกจะปรับปรุงทันทีหลังจบทุกแมตช์ที่อยู่ภายใต้การรับรองของ FIVB ไม่ได้ปรับเป็นรายเดือนแบบระบบอันดับโลกของกีฬาอื่น

อันดับโลกวอลเลย์บอลชายสหรัฐ

ทำไมอันดับโลกถึงสำคัญ

อันดับโลกสำคัญมาก เพราะใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันรายการใหญ่ ตัวอย่างเช่น การคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก โควตา 15 ทีมสุดท้ายจะจัดสรรให้ทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีอื่น

นอกจากนี้ในระบบเนชันส์ลีก ทีมที่จบอันดับสุดท้ายจะตกชั้น และถูกแทนที่ด้วยทีมที่มีอันดับโลกสูงสุดในบรรดาทีมที่ไม่ได้อยู่ในเนชันส์ลีก อย่างในฤดูกาล 2026 เนเธอร์แลนด์ตกชั้นและถูกแทนที่ด้วยเบลเยียม

ที่มา: FIVB, Volleyball World, USA Volleyball, VolleyTimes, Learn Volley, สนุกดอทคอม, NBC Sports, Volleyweek

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 12:14 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 12:14 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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