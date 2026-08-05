ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง
“ชัชชุอร” คัมแบ็ก! คืนสู่สนามหลังพักรักษาอาการบาดเจ็บ ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 (SEA V CUP 2026) สนามสอง จ.เชียงใหม่
เรียกได้ว่าแฟน ๆ วอลเลย์บอลต่างดีใจ ภายหลังสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเรียกตัว “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี นักตบหัวเสาตัวหลัก กลับเข้าสู่สนามในนามทีมชาติอีกครั้งในปี 2026 หลังพักรักษาอาการบาดเจ็บมาเป็นเวลานานหลายเดือน ซึ่งส่งผลให้ไม่ได้ลงแข่งขันในรายการเนชันส์ลีก 2026 ที่ผ่านมา
ชัชชุอรจะได้กลับมามีโอกาสลงสนามอีกครั้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026 สนามที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พร้อมกับนักกีฬาหลักคนอื่นๆ ได้แก่ พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ปิยะนุช แป้นน้อย, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงแข่งขันในสนามแรกที่ประเทศเวียดนาม
สำหรับการเดินทางไปแข่งขันในสนามที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ โค้ชอ๊อต เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร นำนักกีฬาเดินทางไปทั้งหมด 17 คน ประกอบด้วยนักกีฬาชุดดาวรุ่งที่เคยลงสนามแรกมาแล้ว รวมถึงนักกีฬารุ่นพี่ที่ยังไม่ได้ลงแข่งขัน ซึ่งต้องรอติดตามต่อไปว่ารายชื่อนักกีฬาตัวจริง 14 คนสุดท้ายจะประกอบด้วยใครบ้าง
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026 (SEA V CUP 2026) สนามที่ 2 จะจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD
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