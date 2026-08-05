การเงินเศรษฐกิจ

คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:46 น.
คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส
ภาพจาก : Texas Highways

7-Eleven ร้านที่คนไทยเดินเข้าแทบทุกวัน มีจุดกำเนิดที่แทบไม่มีใครเดาถูก เพราะเข้าใจว่าร้านสะดวกซื้อคุณภาพอันดับ 1 นี้ มีต้นกำเนิดที่โตเกียว ภาพจำทำให้คนจำนวนมากเข้าใจว่าแบรนด์นี้เป็นของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ต้น

ความจริงคือ 7-Eleven เกิดที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา แถมเริ่มจากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับอาหารพร้อมทานเลยแม้แต่น้อย

ย้อนไปปี 1927 บริษัท Southland Ice Company ที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ทำธุรกิจขายน้ำแข็งก้อน ยุคนั้นตู้เย็นยังไม่แพร่หลาย บ้านทั่วไปจึงต้องซื้อน้ำแข็งมาถนอมอาหาร

พนักงานประจำท่าน้ำแข็งชื่อ จอห์น เจฟเฟอร์สัน กรีน สังเกตว่าลูกค้ามักบ่นเรื่องร้านชำปิดเร็ว จึงเสนอกับ โจ ซี. ทอมป์สัน หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทว่าขอเอานม ไข่ และขนมปังมาวางขายที่ท่าน้ำแข็งด้วย โดยขายในวันอาทิตย์และช่วงเย็นที่ร้านอื่นปิดหมดแล้ว

ข้อเสนอง่าย ๆ นั้นได้ผลเกินคาด ยอดขายพุ่งขึ้นทันทีเพราะลูกค้าไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อซื้อของจำเป็นไม่กี่อย่าง โมเดลร้านสะดวกซื้อร้านแรกของโลกจึงถือกำเนิดจากตรงนี้

ชื่อแรกไม่ใช่ 7-Eleven แต่คือ Tote’m

ปี 1928 ผู้จัดการสาขาหนึ่งไปเที่ยวอะแลสกาแล้วหิ้วเสาโทเท็มกลับมาปักหน้าร้านเป็นของที่ระลึก ปรากฏว่าคนสนใจจนบริษัทตัดสินใจปักเสาแบบเดียวกันที่ทุกสาขา แล้วตั้งชื่อร้านว่า Tote’m Stores ซึ่งเล่นคำกับคำว่า tote ที่แปลว่าหิ้วของกลับบ้าน

ธุรกิจไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ บริษัทเข้าสู่ภาวะล้มละลายในปี 1931 ก่อนจะฟื้นตัวได้หลังยกเลิกกฎหมายห้ามขายสุราในปี 1933 แล้วหันมาเน้นอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก พอถึงปี 1939 ก็มีร้านในย่านดัลลัสและฟอร์ตเวิร์ธรวม 60 สาขา

ตัวเลข 7 กับ 11 มาจากเวลาเปิดปิดร้าน

ปี 1946 บริษัทจ้างเอเจนซีโฆษณา Tracy-Locke มาตั้งชื่อใหม่ให้ทุกสาขาใช้ร่วมกัน คำตอบที่ได้คือ 7-Eleven ซึ่งมาจากเวลาทำการ 7 โมงเช้าถึง 5 ทุ่ม เปิดทั้งเจ็ดวัน ยุคนั้นถือว่ายาวนานผิดปกติมากสำหรับร้านค้าปลีก

อีกเกร็ดที่หลายคนมองข้ามคือตัวอักษร n ตัวสุดท้ายในคำว่า ELEVEn เป็นตัวพิมพ์เล็กตัวเดียวในโลโก้ บริษัทเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีทฤษฎีหนึ่งเล่ากันว่าภรรยาของทอมป์สันเห็นว่าตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคำดูแข็งเกินไป จึงเสนอให้เปลี่ยนตัวสุดท้ายเป็นตัวเล็กเพื่อให้โลโก้ดูนุ่มนวลขึ้น

ทว่า ร้านที่ชื่อบอกเวลาปิดชัดเจน กลับกลายเป็นร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ได้ยังไง

ปี 1963 สาขาหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยเท็กซัสในเมืองออสตินเจอลูกค้านักศึกษาแวะซื้อของหลังเกมอเมริกันฟุตบอลจนดึก ทางร้านจึงลองไม่ปิดร้าน ผลตอบรับดีเกินคาดจนบริษัทขยายโมเดลนี้ไปยังสาขาอื่น สิ้นปี 1975 มีร้านที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงถึง 3,703 สาขา

ยุคนั้นยังเป็นช่วงที่แบรนด์ปล่อยสินค้าที่กลายเป็นตำนาน เครื่องดื่มน้ำแข็งปั่น Slurpee เปิดตัวปี 1966 ตามมาด้วยแก้วน้ำอัดลมขนาดยักษ์ Big Gulp ความจุ 32 ออนซ์ในปี 1976 ส่วนการขายแฟรนไชส์เริ่มจริงจังตั้งแต่ปี 1964

ประวัติ 7-11 เกิดที่เมกานะครับ
ภาพจาก : Open Media Blog, Texas Highways

ญี่ปุ่นเข้ามาทีหลัง ในฐานะผู้ซื้อลิขสิทธิ์

เดือนพฤศจิกายน 1973 บริษัทค้าปลีกญี่ปุ่นชื่อ อิโตะ โยคาโด เซ็นสัญญาซื้อสิทธิ์ใช้แบรนด์จาก Southland เพื่อนำ 7-Eleven มาเปิดในญี่ปุ่น แล้วตั้งบริษัทลูกชื่อ ยอร์คเซเว่น ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เซเว่น-อีเลฟเว่น เจแปน ในปี 1978

สาขาแรกของญี่ปุ่นเปิดวันที่ 15 พฤษภาคม 1974 ที่ย่านโทโยสุ เขตโคโต กรุงโตเกียว เจ้าของร้านคือ ยามาโมโตะ เคนจิ ทายาทรุ่นสองของร้านขายเหล้าที่มองไม่เห็นอนาคตของธุรกิจเดิม จึงเขียนจดหมายสมัครเป็นแฟรนไชส์เอง ทั้งที่บริษัทยังไม่ได้เปิดรับสมัครด้วยซ้ำ

เกร็ดสนุกของวันเปิดร้านคือสินค้าชิ้นแรกที่ขายได้ไม่ใช่อาหารหรือเครื่องดื่ม แต่เป็นแว่นกันแดด ลูกค้าคนแรกมาถึงตั้งแต่หกโมงครึ่ง ก่อนเวลาเปิดร้านจริง

คู่มือกว่าร้อยเล่มจากอเมริกาใช้กับตลาดญี่ปุ่นได้ไม่ทั้งหมด ทีมงานจึงต้องปรับแทบทุกอย่างด้วยตัวเอง และสิ่งที่คิดขึ้นใหม่กลายเป็นมาตรฐานของร้านสะดวกซื้อทั่วโลกในเวลาต่อมา

  • ปี 1975 เริ่มเปิด 24 ชั่วโมงสาขาแรกในญี่ปุ่นที่เมืองโคริยามะ จังหวัดฟุกุชิมะ
  • ปี 1978 เริ่มขายข้าวปั้นโอนิกิริ พร้อมคิดฟิล์มห่อสาหร่ายที่ให้ลูกค้าม้วนเองตอนกิน เพื่อให้สาหร่ายยังกรอบ
  • ปี 1979 พัฒนาหม้ออุ่นโอเด้งแล้วขายโอเด้งที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ซึ่งเป็นเจ้าแรกที่ทำ
  • ปี 1982 นำระบบ POS มาใช้ ถือเป็นรายแรกของโลกที่เอาข้อมูล ณ จุดขายมาวิเคราะห์การตลาดและสั่งของรายชิ้น
  • ปี 1987 เปิดบริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นเจ้าแรกในญี่ปุ่น

ผลลัพธ์คือปี 1979 เซเว่น-อีเลฟเว่น เจแปน ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น และแตะหลักพันสาขาในปี 1980

ต่อมาขยายฐาน ลูกค้าลิขสิทธิ์กลายเป็นเจ้าของ

ฝั่งอเมริกาเดินสวนทาง ปี 1987 ตระกูลทอมป์สันกู้เงินก้อนใหญ่ซื้อกิจการกลับมาเป็นของตัวเองเพื่อป้องกันการเทกโอเวอร์ ภาระหนี้จากดีลนั้นหนักเกินรับไหว จนบริษัทยื่นล้มละลายในเดือนตุลาคม 1990 ทั้งที่ยังมีร้านอยู่กว่า 12,700 สาขา

เดือนมีนาคม 1991 อิโตะ โยคาโด และเซเว่น-อีเลฟเว่น เจแปน ใส่เงินสด 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แลกกับหุ้น 70 เปอร์เซ็นต์ ตระกูลผู้ก่อตั้งเหลือหุ้นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ฝั่งญี่ปุ่นเรียกดีลนี้ว่าการเข้าช่วยเหลือบริษัทที่รู้จักกันดีมานาน

หลังจากนั้นบริษัทแม่ในอเมริกาเปลี่ยนชื่อจาก Southland Corporation เป็น 7-Eleven, Inc. ในปี 1999 และในปี 2005 กลุ่ม เซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์ ของญี่ปุ่นก็เข้าถือหุ้นเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

สรุปสั้น ๆ คือแบรนด์อเมริกันที่ขายลิขสิทธิ์ให้ญี่ปุ่นเมื่อปี 1973 ลงเอยด้วยการถูกลูกค้ารายนั้นซื้อทั้งบริษัทในอีก 18 ปีต่อมา

เซเว่นเมืองไทยเข้ามาตอนไหน

ประเทศไทยรับสิทธิ์ผ่านเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยตั้งบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น เมื่อปี 2531 ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สาขาแรกของไทยเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ที่ซอยพัฒน์พงศ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ช่วงแรกไม่ได้สวยงาม สิ้นปี 2533 มีเพียง 27 สาขา และร้านที่ขาดทุนมีมากกว่าร้านที่กำไร

ภาพวันนี้ต่างออกไปคนละเรื่อง ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 ไทยมีเซเว่น อีเลฟเว่น รวม 16,084 สาขา ครอบคลุมครบ 77 จังหวัด ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์เป็นร้านสแตนด์อะโลน ที่เหลืออยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ส่วนปี 2568 ซีพี ออลล์ ทำรายได้รวมทะลุ 1.02 ล้านล้านบาท และวางแผนเปิดเพิ่มอีกราว 700 สาขาในปี 2569

จำนวนสาขาระดับนี้ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มี 7-Eleven มากเป็นอันดับสองของโลก รองจากญี่ปุ่นเท่านั้น

ปัจจุบัน 7-Eleven มีสาขารวมราว 85,000 แห่งใน 20 ประเทศ ญี่ปุ่นนำเป็นอันดับหนึ่งที่ประมาณ 21,600 สาขา ตามด้วยไทย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้

ที่น่าแปลกใจคือแผนที่ของแบรนด์นี้ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ ไม่มีสาขาในอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ไม่มีในอเมริกาใต้ และไม่มีในทวีปแอฟริกาเลย ในยุโรปมีเฉพาะเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน ขณะที่บางตลาดก็เคยถอนตัวออกไปแล้ว เช่น อินโดนีเซียเมื่อปี 2017 และอิสราเอลเมื่อปี 2024

ฝั่งบริษัทแม่ก็มีเรื่องให้ติดตามต่อ ปี 2024 กลุ่ม Alimentation Couche-Tard เจ้าของ Circle K จากแคนาดา ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ เซเว่น แอนด์ ไอ มูลค่าเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ก่อนถอนข้อเสนอในเดือนกรกฎาคม 2025 โดยอ้างว่าอีกฝ่ายไม่เจรจาอย่างจริงจัง ส่วนแผนนำธุรกิจในอเมริกาเหนือเข้าตลาดหุ้นที่เคยตั้งเป้าไว้ในครึ่งหลังของปี 2026 ล่าสุดถูกเลื่อนออกไปเป็นอย่างเร็วเดือนเมษายน 2027

ร้านสะดวกซื้อที่คนไทยเข้าจนเป็นกิจวัตร มีเส้นทางยาวกว่าที่คิด เริ่มจากท่าขายน้ำแข็งในเท็กซัสเมื่อเกือบร้อยปีก่อน ผ่านเสาโทเท็มหน้าร้าน ผ่านนักศึกษาที่หิวตอนตีสอง ผ่านร้านขายเหล้าเล็ก ๆ ในโตเกียว แล้วจบลงที่ตู้แช่ข้างบ้านคุณ

โอนิกิริ โอเด้ง และระบบสั่งของอัจฉริยะเป็นของญี่ปุ่นจริง แต่ตัวร้านและชื่อบนป้ายเป็นของอเมริกันมาก่อน

แหล่งอ้างอิง: Britannica, Smithsonian National Museum of American History, Texas State Historical Association, Seven & i Holdings, Seven-Eleven Japan 50th Anniversary Archive, UPI, CP All, Brand Buffet, Mass Market Retailers

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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