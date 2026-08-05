สูญเสีย! เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง สัตว์ทำร้ายดับ สลดพบร่องรอยถูกกัดกิน
อาลัย ศักรินทร์ วิชาจารย์ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต สลดพบรอยถูกสัตว์ป่ากัดกิน และรอยเท้าเสือโคร่งใหม่ เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับรายงานจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีเกิดเหตุสลดในพื้นที่ป่า นายศักรินทร์ วิชาจารย์ พนักงานราชการ สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เสียชีวิตจากเหตุสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เหตุการณ์เริ่มจากนายศักรินทร์ไม่เดินทางไปตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชน ทีมงานจึงออกตามหา เมื่อตรวจสอบบริเวณที่พักพบเพียงโทรศัพท์และทรัพย์สินส่วนตัวทิ้งไว้ พร้อมร่องรอยคล้ายสัตว์ป่าลากเหยื่อ ชุดค้นหาแกะรอยตามไปจนพบร่างผู้เสียชีวิตบริเวณลำห้วยทับเสลา ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร สภาพศพมีร่องรอยสัตว์ป่ากัดกิน และพบรอยตีนเสือโคร่งใหม่บริเวณใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่แจ้งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรลานสักดำเนินการตามกฎหมาย ประสานญาติผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว และเตรียมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ขณะที่นายสุชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติ และเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต ยกย่องการเสียสละอุทิศตนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่า พร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมอุทยานฯ ดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลัง และกำชับให้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่เสี่ยง และยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียลักษณะนี้ซ้ำอีก
ข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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