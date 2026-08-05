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เปิดภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด คาดถึงไทยพรุ่งนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:48 น.

สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด ก่อนขนส่งขึ้นเครื่องบิน คาดกลับถึงไทยพรุ่งนี้ 6 ส.ค. 69

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา) ได้โพสต์ภาพหีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวคนเดียว ซึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ประเทศจอร์เจีย ขณะเดินทางไปถ่ายทำรายการ

โพสต์ดังกล่าวเผยให้ภาพขณะที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจีย และผู้แทนบริษัทขนส่งได้ร่วมกันตรวจสอบหีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ ก่อนนำขึ้นเครื่องเพื่อส่งกลับประเทศไทย โดยทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ระบุข้อความแจ้งรายละเอียดว่า

“เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจีย และผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่ง ได้ร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัต เป็งสุข หรือคุณ “ฮลุน โซโล่” เพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทย โดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยตรงแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ และการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป”

เปิดภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด คาดถึงไทยพรุ่งนี้-2
ภาพจาก : FB Royal Thai Embassy, Ankara

ขณะที่เวลาต่อมาทางด้าน พี่ชายฮลุน ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าการนำร่างของน้องชายกลับสู่ประเทศไทย พร้อมกำหนดการคร่าว ๆ ในวันที่ร่างของฮลุนจะมาถึงไทย น่าจะในวันที่ 6 สิงหาคม 2569

“สวัสดีครับ ผมขออัปเดตความคืบหน้า (วันที่4 สิงหาคม 2569)

ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทย ดังนี้

ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผน โดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคม 2569
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินในกรุงทบิลิซี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่ และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยา (Toxicology Report) ให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุด รวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครชาวไทยและว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจีย ร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

ทางครอบครัวขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน อาสาสมัครชาวไทย รวมถึงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุด ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งถึงน้องและครอบครัวครับ”

เปิดภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด คาดถึงไทยพรุ่งนี้-1
ภาพจาก : FB Klose Mos

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อ้างอิงจาก : FB Royal Thai Embassy, Ankara, Klose Mos

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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