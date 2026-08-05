ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น 2569 เผยโฉมนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่
กกต. เคาะผลเลือกตั้งท้องถิ่น 11 จังหวัด เช็กรายชื่อนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ “สุโขทัย-อยุธยา-ขอนแก่น” มาครบ พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนหากพบไม่โปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข่าวเลขที่ 385/2569 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศผลตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดผู้ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
สรุปรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่น 2569
จ.สุโขทัย นางพัสสอน ดอนพิมพา
- คว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
จ.พระนครศรีอยุธยา นายมณฑล ยิ้มละมัย
- ได้รับเลือกเป็นนายก อบต.บ้านสูง
นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา
- นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ
จ.ขอนแก่น นายรัชพล อุปวันดี
- ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าหวายนั่ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเสนาะ โตทอง
- ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยโก
จ.อุบลราชธานี นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
- เป็นผู้ชนะในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง
กกต. ย้ำ ประกาศผลแล้วแต่ยังตรวจสอบได้ ทาง กกต. ระบุชัดเจนว่า การประกาศผลครั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ในการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย หากภายหลังพบเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ชนะ หลังจากนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบอย่างเป็นทางการ
สำหรับประชาชนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด หรือสายด่วน กกต. 1444
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