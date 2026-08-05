ข่าวการเมือง

ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น 2569 เผยโฉมนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:55 น.

กกต. เคาะผลเลือกตั้งท้องถิ่น 11 จังหวัด เช็กรายชื่อนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่ “สุโขทัย-อยุธยา-ขอนแก่น” มาครบ พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนหากพบไม่โปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข่าวเลขที่ 385/2569 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศผลตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดผู้ชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

สรุปรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งท้องถิ่น 2569

จ.สุโขทัย นางพัสสอน ดอนพิมพา

  • คว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

จ.พระนครศรีอยุธยา นายมณฑล ยิ้มละมัย

  • ได้รับเลือกเป็นนายก อบต.บ้านสูง

นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา

  • นั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ

จ.ขอนแก่น นายรัชพล อุปวันดี

  • ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าหวายนั่ง

จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเสนาะ โตทอง

  • ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยโก

จ.อุบลราชธานี นายประสิทธิ์ บุญแก้ว

  • เป็นผู้ชนะในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

กกต. ย้ำ ประกาศผลแล้วแต่ยังตรวจสอบได้ ทาง กกต. ระบุชัดเจนว่า การประกาศผลครั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ในการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย หากภายหลังพบเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

ขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ชนะ หลังจากนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบอย่างเป็นทางการ

สำหรับประชาชนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด หรือสายด่วน กกต. 1444

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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:55 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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