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คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:20 น.

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ โพสต์ลงโซเชียลเชิงลบ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์-บัณฑิตแพทย์ของคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีบุคคลอ้างตนเป็นแพทย์สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมทั้งบุคคลดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพถ่ายของตนเองขณะสวมชุด Scrub ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาพเอกสารประกาศการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนใน จ.นราธิวาส รวมทั้งมีการโพสต์ข้อความเชิงลบ จนทำให้สังคมเข้าใจผิดนั้น

แถลงการณ์ชี้แจงจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
FB/ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ไม่พบรายชื่อบุคคลดังกล่าวในทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 รุ่นล่าสุด และไม่พบรายชื่อในระบบระเบียนประวัตินิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตในหลักสูตร CU-MEDi

2. การยืนยันตัวบุคคล: จากการสอบถามนิสิตแพทย์ในรุ่นดังกล่าว ไม่มีผู้ใดรู้จักบุคคลดังกล่าวในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น

3. ข้อมูลวิชาชีพ: ไม่พบชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

การแอบอ้างและการโพสต์ข้อความดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูล ภาพถ่าย หรือข้อความดังกล่าว และขอความกรุณางดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

FB/ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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