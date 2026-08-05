คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ โพสต์ลงโซเชียลเชิงลบ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์-บัณฑิตแพทย์ของคณะฯ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีบุคคลอ้างตนเป็นแพทย์สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งบุคคลดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพถ่ายของตนเองขณะสวมชุด Scrub ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาพเอกสารประกาศการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนใน จ.นราธิวาส รวมทั้งมีการโพสต์ข้อความเชิงลบ จนทำให้สังคมเข้าใจผิดนั้น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. ไม่พบรายชื่อบุคคลดังกล่าวในทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 รุ่นล่าสุด และไม่พบรายชื่อในระบบระเบียนประวัตินิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตในหลักสูตร CU-MEDi
2. การยืนยันตัวบุคคล: จากการสอบถามนิสิตแพทย์ในรุ่นดังกล่าว ไม่มีผู้ใดรู้จักบุคคลดังกล่าวในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น
3. ข้อมูลวิชาชีพ: ไม่พบชื่อและข้อมูลของบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
การแอบอ้างและการโพสต์ข้อความดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูล ภาพถ่าย หรือข้อความดังกล่าว และขอความกรุณางดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
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