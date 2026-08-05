ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ตามหาหญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวในไทย ครอบครัวติดต่อไม่ได้-มือถือถูกปิด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:26 น.
ประกาศตามหา หญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวปริศนาย่านคลองเตย

ประกาศตามหา หญิงข้ามเพศชาวซาอุดีอาระเบีย เข้าไทยตั้งแต่ 29 พ.ค.69 พบล่าสุดย่านคลองเตย กรุงเทพฯ เปลี่ยนที่พักทุก 5 วัน ครอบครัวห่วงหนัก โทรศัพท์ถูกปิด

มูลนิธิช่วยเหลือชุมชนกรุงเทพฯ (Bangkok Community Help Foundation) ประกาศขอความช่วยเหลือจากประชาชนให้ช่วยกันแชร์ข้อมูลและแจ้งเบาะแสเพื่อตามหานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หายตัวไปในประเทศไทย

ผู้สูญหายคือ Nasser Alzahrani ตามชื่อที่ระบุในหนังสือเดินทาง (เอกสารราชการระบุชื่อตามด้านบน) เป็นหญิงข้ามเพศสัญชาติซาอุดีอาระเบีย

ข้อมูลประวัติการเดินทางเบื้องต้นพบว่า เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมานานกว่า 2 เดือน พฤติกรรมการเข้าพักมักจะเปลี่ยนที่พักผ่าน Airbnb ทุก ๆ ประมาณ 5 วัน พื้นที่ล่าสุดที่มีคนพบเห็นคือย่านคลองเตย

ส่วนข้อมูลการติดต่อครั้งสุดท้าย คือ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:19 น. หลังจากนั้นการสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาด โทรศัพท์มือถือทั้ง 2 เครื่องปิดอยู่ และไม่มีใครสามารถติดต่อผ่านหมายเลข WhatsApp ได้ กลุ่มเพื่อนพยายามติดต่อมาตั้งแต่เกิดเหตุแต่ไม่เป็นผล

ทางครอบครัวและกลุ่มเพื่อนรู้สึกกังวลใจอย่างมากต่อสวัสดิภาพของผู้สูญหายจึงขอความร่วมมือจากสาธารณชนให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส

หากใครเคยพบเห็น มีข้อมูลแหล่งที่พัก หรือเพิ่งติดต่อกันเมื่อไม่นานมานี้ สามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่มูลนิธิ Bangkok Community Help Foundation ทุกการแชร์ข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพานักท่องเที่ยวกลับบ้านอย่างปลอดภัย

ตามหาหญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ
ภาพจาก Facebook : Bangkok Community Help Foundation

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 11:26 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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