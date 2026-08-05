ข่าวดาราบันเทิง

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 21:01 น.
เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีสีฟ้าอวดท้อง 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ อวดความสวยแซ่บออร่าพุ่ง ทำหัวหินลุกเป็นไฟ! คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ตะลึง

ทำเอาอินสตาแกรมลุกเป็นไฟเมื่อนักแสดงสาวคุณแม่ป้ายแดงอย่าง เมย์ พิชญ์นาฏ อุ้มท้องทายาทคนแรก อายุครรภ์ 7 เดือน เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนรับลมทะเลที่หัวหิน โดยสาวเมย์ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุขที่พร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยผู้ใหญ่ในครอบครัว และคุณสามี บิ๊ก อัครวัชร ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว

แต่สิ่งที่ทำให้โซเชียลฮือฮานั่นก็คือ 2 ภาพที่ เมย์ พิชญ์นาฏ สวมบิกินีสีฟ้าอวดท้องเนียน โพสต์ท่าแซ่บสวยฉบับคุณแม่ป้ายแดงอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำของโรงแรม พร้อมเขียนแคปชั่นน่ารัก ๆ ว่า “อุ๋งๆรักทะเล #28weekpregnant” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิง และแฟนคลับที่ตะลึงกับความสวยจึ้งของคุณแม่

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-1

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-2

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-3

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-4

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-5

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-6

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-8

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!-7

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อ้างอิงจาก : IG maypitchy

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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