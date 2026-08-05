เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีอวดท้องเนียน 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ ทำหัวหินลุกเป็นไฟ!

เมย์ พิชญ์นาฏ นุ่งบิกินีสีฟ้าอวดท้อง 7 เดือน นอนรับลมทะเลชิล ๆ อวดความสวยแซ่บออร่าพุ่ง ทำหัวหินลุกเป็นไฟ! คนบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์ตะลึง
ทำเอาอินสตาแกรมลุกเป็นไฟเมื่อนักแสดงสาวคุณแม่ป้ายแดงอย่าง เมย์ พิชญ์นาฏ อุ้มท้องทายาทคนแรก อายุครรภ์ 7 เดือน เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนรับลมทะเลที่หัวหิน โดยสาวเมย์ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุขที่พร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยผู้ใหญ่ในครอบครัว และคุณสามี บิ๊ก อัครวัชร ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
แต่สิ่งที่ทำให้โซเชียลฮือฮานั่นก็คือ 2 ภาพที่ เมย์ พิชญ์นาฏ สวมบิกินีสีฟ้าอวดท้องเนียน โพสต์ท่าแซ่บสวยฉบับคุณแม่ป้ายแดงอยู่ที่ริมสระว่ายน้ำของโรงแรม พร้อมเขียนแคปชั่นน่ารัก ๆ ว่า “อุ๋งๆรักทะเล #28weekpregnant” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิง และแฟนคลับที่ตะลึงกับความสวยจึ้งของคุณแม่
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อ้างอิงจาก : IG maypitchy
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