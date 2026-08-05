วิศวกรอินเดียบุกห้องขยี้กาม ช็อกซ้ำเหยื่อเป็น “ชายแต่งหญิง” ศาลไต้หวันสั่งคุก 8 ปีครึ่ง
แฉพฤติกรรมสุดแสบ วิศวกรอินเดีย อ้างเมาจนจำไม่ได้ แต่กล้องวงจรปิดมัดตัวชัด ยืนส่องกระจกเซตผมในลิฟต์ชิลๆ ก่อนก่อเหตุล่วงละเมิดชายแต่งหญิง
กลายเป็นคดีที่ถูกพูดถึงอย่างมากในไต้หวัน เมื่อศาลสูงไต้หวัน สาขาเกาสง ได้มีคำพิพากษาล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ยืนโทษจำคุกวิศวกรชาวอินเดียรายหนึ่งเป็นเวลา 8 ปี 6 เดือน จากคดีสะกดรอยตามและบุกรุกเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศภายในที่พัก
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 มกราคม 2568 ณ เขตเฉียนจิน เมืองเกาสง วิศวกรชาวอินเดียรายนี้ได้พบกับผู้เสียหายที่เดินอยู่บนถนน โดยผู้เสียหายเป็น ผู้ชายที่ไว้ผมยาวและแต่งกายในชุดผู้หญิง
ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสาวสวย เขาจึงแอบสะกดรอยตามไปจนถึงอาคารที่พัก
เมื่อถึงหน้าลิฟต์ วิศวกรรายนี้ได้ใช้กลอุบายอ้างว่ากำลังจะไปหาเพื่อนที่พักอยู่ชั้น 5 ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและยอมให้ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันจนเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางของห้องเช่า
จากนั้นเขาได้ใช้กำลังบังคับและล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหาย ซึ่งแม้ในเวลาต่อมาเขาจะทราบว่าเหยื่อเป็นผู้ชาย แต่ก็ยังคงลงมือก่อเหตุต่อไม่หยุด จนกระทั่งผู้เสียหายฮึดสู้ขัดขืนและรีบส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมห้องพร้อมแจ้งตำรวจทันที
ในชั้นศาล จำเลยพยายามสู้คดีโดยอ้างว่า “เมาหนักจนขาดสติ จำเหตุการณ์ไม่ได้” และอ้างว่าสภาพร่างกายตอนนั้นไม่พร้อมจะก่อเหตุ
แต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดกลับตอกหน้าอย่างจัง! เพราะภาพเผยให้เห็นว่าเขายังเดินเหินได้ปกติ แถมยังมีจังหวะยืนจัดแต่งทรงผมหน้ากระจกในลิฟต์อย่างใจเย็น พฤติกรรมนี้ขัดกับคำอ้างว่าเมาจนไม่รู้ตัวอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนี้ จำเลยยังพยายามอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่าอยู่กับผู้เสียหายเกือบ 2 ชั่วโมงโดยไม่มีปากเสียง และตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องขัดแย้งทางเงินหรือไม่ แต่ศาลเห็นว่าขัดกับหลักฐานข้อความขอความช่วยเหลือในที่เกิดเหตุ
จึงตัดสินยืนโทษจำคุก 8 ปี 6 เดือน และมีคำสั่งให้เนรเทศออกจากไต้หวันทันทีหลังรับโทษครบ อย่างไรก็ตาม คดียังคงสามารถยื่นฎีกาต่อได้ตามขั้นตอนกฎหมาย
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