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สธ. เร่งแก้ข้อมูล “หมอพร้อม” รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:56 น.
กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ข้อมูล "หมอพร้อม" รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด

กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ข้อมูล “หมอพร้อม” เผยรับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาดเกิดจากบันทึกข้อมูลย้อนหลัง ไม่เกี่ยวทุจริตเบิกจ่าย

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อม ว่า ภายหลังมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพที่ได้รับแจ้งว่าในระบบหมอพร้อมแสดงผลไม่ถูกต้องทันที และรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 ได้รับคำร้องเรื่องประวัติการรักษาจาก 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 16,350 คำร้อง โดยผู้ร้องประมาณ 7,000 คน โดยเป็นการร้องเรียนผ่าน “หมอพร้อม” 16,346 คำร้อง และผ่านหน่วยบริการ 4 คำร้อง คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูล ลงบันทึกคำชี้แจง และรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 4,890 คำร้อง หรือร้อยละ 29.9

นพ.สมฤกษ์กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่รายงานวันนี้ ตัวอย่างข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้ร้องเรียนรวม 736 คำร้อง เป็นกรณีโรงพยาบาล 158 คำร้อง และรพ.สต. 578 คำร้อง มีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้ว 665 คำร้อง หรือร้อยละ 90.35 พบสาเหตุเกิดจาก

  1. การให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่แล้วบันทึกข้อมูลภายหลัง
  2. คัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดย อสม. แล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกภายหลัง ซึ่งอาจจะไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วน
  3. หน่วยงานให้บริการจริง แต่บันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาด

ทั้งนี้ยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด ซึ่งจะได้มีการทวนสอบและปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ

ส่วนโรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับข้อร้องเรียน 3 คำร้อง ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งจากระบบหมอพร้อม, ประวัติสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์, เวชระเบียนการรักษาของโรงพยาบาล, บุคลากรผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่ร้องเรียนพบ

  • กรณีที่ 1 เป็นการให้บริการตรวจโควิด 19 ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยวิธี RT-PCR และมีการรายงานผลตรวจไม่พบเชื้อโดยโรงพยาบาลบางปะอิน เมื่อปี 2564
  • กรณีที่ 2 เป็นการบันทึกของโรงพยาบาลว่ารับบริการออกใบนัดฉีดวัคซีนโควิด 19
  • กรณีที่ 3 ตรวจสอบพบมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลบางปะอินจริงเมื่อหลายปีมาแล้ว และลงข้อมูลถูกต้อง ทางรพ.ได้แจ้งให้กับผู้ร้องทั้ง 3 รายทราบแล้ว

ทั้งนี้ ได้กำชับทุกพื้นที่สื่อสารถึงประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเอง หากพบข้อมูลผิดพลาดสามารถรายงานผ่านระบบหมอพร้อม เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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