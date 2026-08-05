ภาพล่าสุด บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมน้ำลายอักเสบรอบ 2 เคลียร์คิวงาน สั่งพักฟื้นยาว

อัปเดตอาการ บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมน้ำลายอักเสบรอบ 2 เผยเป็นมาตั้งแต่กำเนิด เพิ่งมาแสดงอาการตอนโต แพทย์สั่งพักฟื้นยาว 2 สัปดาห์
นักแสดงหนุ่ม บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ แจ้งว่าตนเองจำเป็นต้องเคลียร์คิวและเบรกงานเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการต่อมน้ำลายอักเสบอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการผ่าตัดรอบที่ 2 เนื่องจากหลังการผ่าตัดรอบแรกอาการยังไม่หายดี
ก่อนหน้านี้บอยเคยให้สัมภาษณ์ว่า ตนป่วยโรคต่อมน้ำลายอักเสบ ทำให้น้ำลายไหลออกมาไม่ได้จนเกิดอาการบวมยุบขึ้นลง แพทย์ระบุว่าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดและเพิ่งมาแสดงอาการตอนโต ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือการทำงานหนักอย่างที่เคยเข้าใจในตอนแรก (แม้การทำงานหนักอาจเป็นส่วนประกอบหนึ่งก็ตาม)
เรื่องความกังวล เขาเปิดใจว่าไม่ได้กังวลเรื่องความหล่อ แต่กังวลเรื่องการทำงานมากกว่า เนื่องจากขณะนี้กำลังถ่ายทำซีรีส์อยู่ ซึ่งทางกองถ่ายก็น่ารักและใช้วิธีช่วยหลบมุมกล้องให้
การผ่าตัดครั้งนี้จำเป็นต้องพักฟื้นเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ส่งผลให้ต้องเลื่อนคิวงานบางส่วนออกไป รวมถึงคิวเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีในเดือนหน้า เพื่อจัดการรักษาให้หายขาดและสะดวกต่อการทำงานของกองถ่ายหลังจากนี้
ล่าสุด หนุ่มบอย โพสต์ภาพขณะนอนอยู่ที่โรงพยาบาล พร้อมอัปเดตอาการให้แฟน ๆ ทราบว่า “หมอบอกอีก 2 อาทิตย์ค่อยซ่า งดแว๊นชั่วคราวครับทุกคน #คอจะหายบวมละจ้ะ”
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