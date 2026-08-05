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สื่อจีนถล่มหนัก จนท.สุวรรณภูมิดึงหางตา หลังห้ามชาวจีน 22 คนขึ้นเครื่อง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:45 น.
สื่อจีนถล่มหนัก จนท.สุวรรณภูมิดึงหางตา หลังห้ามชาวจีน 22 คนขึ้นเครื่อง
ภาพจาก : iFeng News

สื่อจีนตีข่าวถล่มหนัก! ประเด็นพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สนามบินไทยทำลายความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลทั้งในไทยและจีน เมื่อสื่อจีนหลายสำนักพากันตีข่าวกรณี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการ “ดึงหางตา” ใส่กลุ่มผู้โดยสารชาวจีน ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติและล้อเลียนรูปลักษณ์ของชาวเอเชีย,

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. บนเที่ยวบินการบินไทย TG674 เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง, โดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้โดยสารชาวจีนซึ่งเป็นแฟนคลับนักแสดงชื่อดัง ได้พยายามติดตามศิลปินเข้าไปในห้องรับรอง (Lounge) ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ใช้พื้นที่ และยังติดตามไปยังพื้นที่ขึ้นเครื่องโดยไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจเอกสาร รวมถึงพยายามฝ่าฝืนเข้าเครื่องบินพร้อมศิลปิน

ด้วยเหตุนี้ ทางสายการบินไทยจึงตัดสินใจปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้จำนวน 22 คน ขึ้นเครื่อง เนื่องจากประเมินว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสร้างความวุ่นวายบนเที่ยวบิน

สื่อจีนตีข่าวถล่มหนัก! ประเด็นพฤติกรรมเจ้าหน้าที่สนามบินไทยทำลายความเชื่อมั่น
ภาพจาก : iFeng News

ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้โดยสาร 10 จาก 22 คน ไม่ยินยอมให้นำสัมภาระออกจากระบบและเกิดการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง ในระหว่างนั้นเอง มีผู้บันทึกคลิปวิดีโอขณะที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งทำท่าใช้นิ้วดึงบริเวณหางตา ต่อหน้าผู้โดยสารชาวจีน ซึ่งท่าทางดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดเชื้อชาติสากล,

ประเด็นนี้ได้ขึ้นเทรนด์ค้นหาอันดับต้นๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนในวันที่ 5 สิงหาคม โดยสื่อหลักอย่าง Global Times, iFeng News และ Sina Finance ได้นำเสนอข่าวนี้อย่างกว้างขวาง โดยเน้นย้ำถึงทั้งการถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องและท่าทางที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าเจ้าหน้าที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจริงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมระบุว่าได้ดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวแล้ว รวมถึงสั่งทบทวนขั้นตอนการรับมือเหตุความขัดแย้งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย,

อย่างไรก็ตาม ทางสนามบินได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องนั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้โดยสารเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเชื้อชาติแต่อย่างใด,

เหตุการณ์นี้ถือเป็น “ข้อพิพาทสองชั้น” ที่น่ากังวล เนื่องจากในมุมหนึ่งผู้โดยสารอาจเป็นฝ่ายฝ่าฝืนกฎสนามบิน แต่ในอีกมุมหนึ่งการโต้ตอบด้วยท่าทางเหยียดเชื้อชาติของเจ้าหน้าที่รัฐถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีความอ่อนไหวต่อประเด็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:45 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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