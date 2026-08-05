ข่าวดาราบันเทิง

หลุดแชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง บุกห้องลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:51 น.

2 เพจดังผนึกกำลัง แฉ แชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง 10 ล้านซับ บุกห้องลวนลาม-ไซ้คอ-ดึงผ้าห่ม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว

จากกรณีที่มี อดีตทีมงานของช่องยูทูปดัง 10 ล้านซับ ออกมาอัดคลิปเล่าทั้งน้ำตาและน้ำเสียงสั่นเครือว่า เธอถูกยูทูบเบอร์เจ้าของช่องคุกคามทางเพศ และตั้งกฎห้ามเข้าใกล้ทีมงานชาย จนทำให้ทีมงานหลายคนถูกตำหนิและไม่กล้าเข้ามาให้การช่วยเหลือเธอเรื่องงาน รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัด จนต้องขอลาออกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ขณะที่ อู๋จุน ยูทูบเบอร์ชื่อดังขวัญใจแก๊งฟันน้ำนม ก็ได้ออกมาโพสสต์คลิปโต้กลับทันที พร้อมงัดหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด คลิปเสียง รวมถึงแชต โดยยืนยันว่า ไม่เคยคิดกับน้องในเชิงชู้สาว ดูแลทุกคนเหมือนพี่น้องหมด ที่เข้าห้องไปตอนกลางคืน เพราะเป็นการตรวจเช็กที่เป็นปกติของตนที่จะปฏิบัติกับทีมงานทุกคนมาตลอดอยู่แล้ว และเคยพูดคุยเคลียร์ใจกับน้องในเรื่องนี้จบมาหลายรอบแล้ว ส่วนที่ตั้งกฎว่าใครจะช่วยงานน้องต้องแจ้งตนก่อน เพราะได้รับทราบพฤติกรรมการวางตัวของน้องกับทีมงานผู้ชายดูไม่เหมาะสม จึงต้องตั้งกฎเพื่อป้องกันเอาไว้ แต่น้องก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม

อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคลิปที่ทางน้องอดีตทีมงานเป็นผู้บันทึกไว้ช่วงที่ยูทูบเบอร์คนดัง 10 ล้านซับติดต่อมาขอโทษ และขอให้เธอกลับไปทำงานที่สตูดิโออีกครั้ง หลังก่อเหตุบุกเข้ามากลางดึกเพื่อหวังคุกคามทางเพศในห้องนอนขณะน้องหลับ

คลิปเสียงดังกล่าวเผยว่า ทางฝั่งขอยูทูบเบอร์ดัง พยายามขอโทษในสิ่งที่กระทำไปกับน้องทีมงานคนดังกล่าว พร้อมขอโอกาสในการปรับปรุงตัว และแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้น อยากให้น้องกลับไปทำงานที่สตูดิโออีกครั้ง รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา มันกลายเป็นปมในใจน้องว่าทำไม่ดีใส่ พร้อมให้สัญญาว่าหากน้องกลับมาทำงานอีกครั้งจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ แม้จะต้องใช้เวลาที่น้องจะกลับมาเชื่อใจอีกครั้ง หากมีการแตะเนื้อต้องตัวในแบบที่ไม่สมควรอีก หากรู้สึกว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลย น้องก็สามารถกลับบ้านได้เลย ตนจะจำเป็นบทเรียนจะไม่ทำกับคนอื่น

ต่อมาเพจ โรสกันน๊อค ก็ออกมาแท็กือซ้อเปา แฉแชตลับ ที่คาดว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่าง ยูทูบเบอร์ชื่อดัง กับ อดีตเด็กปั้น โดยเนื้อหาในแชตระบุชัดเจนจากฝั่งของน้องผู้เสียหาย ว่า “ยูทูบเบอร์ชายพยายามเอาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ กับความผิดของน้องมารวมกันเพื่อชั่งน้ำหนัก แต่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในห้องวันนั้นยูทูบเบอร์ชื่อดังพยายามลวนลามตอนที่น้องหลับ ทั้งหอมแก้ม ไซ้คอ แม้ขัดขืนแล้วก็ยังไม่หยุด ยังพยายามที่จะดึงผ้าห่มออก ซึ่งหากพี่ทีมงานผู้หญิงอีกคนไม่เปิดประตูห้องเข้ามาก่อน ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

หลุดแชต ยูทูบเบอร์ดัง บุกลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว-2
ภาพจาก : FB โรสกันน๊อค
หลุดแชต ยูทูบเบอร์ดัง บุกลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว-3
ภาพจาก : FB โรสกันน๊อค
หลุดแชต ยูทูบเบอร์ดัง บุกลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว-4
ภาพจาก : FB โรสกันน๊อค
หลุดแชต ยูทูบเบอร์ดัง บุกลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว-5
ภาพจาก : FB โรสกันน๊อค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB โรสกันน๊อค, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้ สุขภาพและการแพทย์

ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

3 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ยุติธรรมไหม? อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย ล่าสุด รัสเซีย พุ่งติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “ซาแซงจีน” ป่วนสุวรรณภูมิ ลามประเด็นเหยียดเชื้อชาติ หลังเจ้าหน้าที่ทำท่าตาชี้

38 นาที ที่แล้ว
ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง ข่าวกีฬา

ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง

56 นาที ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิต ข่าว

สูญเสีย! เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง สัตว์ทำร้ายดับ สลดพบร่องรอยถูกกัดกิน

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดภาพ หีบบรรจุร่าง ฮลุน โซโล่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียด คาดถึงไทยพรุ่งนี้

60 นาที ที่แล้ว
คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส เศรษฐกิจ

คนไทยไม่ค่อยรู้ 7-Eleven ไม่ได้เกิดที่ญี่ปุ่น ที่มาจากโรงน้ำแข็งในเท็กซัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประกาศผลเลือกตั้งท้องถิ่น 2569 เผยโฉมนายกฯ-สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศตามหา หญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวปริศนาย่านคลองเตย ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ตามหาหญิงข้ามเพศชาวซาอุฯ หายตัวในไทย ครอบครัวติดต่อไม่ได้-มือถือถูกปิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนระวัง บุคคลสวมชุดอ้างเป็นหมอ ยันไม่ใช่นิสิตแพทย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมท่อน้ำลายอุดตันรอบสอง บันเทิง

ภาพล่าสุด บอย ปกรณ์ ผ่าตัดต่อมน้ำลายอักเสบรอบ 2 เคลียร์คิวงาน สั่งพักฟื้นยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ข้อมูล &quot;หมอพร้อม&quot; รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด ข่าว

สธ. เร่งแก้ข้อมูล “หมอพร้อม” รับแจ้ง 16,350 คำร้อง เผยสาเหตุผิดพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หลุดแชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง บุกห้องลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อจีนถล่มหนัก จนท.สุวรรณภูมิดึงหางตา หลังห้ามชาวจีน 22 คนขึ้นเครื่อง ข่าว

สื่อจีนถล่มหนัก จนท.สุวรรณภูมิดึงหางตา หลังห้ามชาวจีน 22 คนขึ้นเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขลังจริง! ซ้อก้าด ใส่เสื้อ บีจี ปทุม เชียร์ไทยคว้าชัย สุดท้ายพ่าย อาถรรพ์ทำงานต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว ข่าว

แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดชื่อ “ดาบษร” คือใคร? อดีตตำรวจห้วยใหญ่ โต้เป็นลูกพี่ไอ้ป๋อง ยันเคยจับ 4 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ &#039;คุกคามทางเพศ&#039; อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง บันเทิง

อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ ประภาศ คงเอียด จากมือกฎหมายกระทรวงการคลัง สู่กรรมการ ป.ป.ช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารวิ่งหนีออกจากขบวนรถไฟฟ้า MRT อิสรภาพ เหตุพาวเวอร์แบงก์ไหม้ ข่าว

รู้สาเหตุ ผู้โดยสารแตกตื่นวิ่งหนีลง MRT สถานีอิสรภาพ ยันเปิดเดินรถปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ข่าว

เส้นทางธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 5 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 เปิดตลาดพุ่ง 400 บาท ทองแท่งขายออก 64,500

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินสุวรรณภูมิ แจงปมชาวจีนป่วนตามศิลปิน สั่งลงโทษ จนท. ทำไม่เหมาะสม ข่าว

สนามบินสุวรรณภูมิ แจงปม แฟนคลับจีนป่วนตามศิลปิน สั่งลงโทษ จนท. ทำไม่เหมาะสม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์ ข่าว

หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฟภ. โต้ปมพนักงานใหม่วูบผ่าสมอง ชี้ป่วยส่วนตัว ข่าว

PEA แจงปม ฝึกพนง. ใหม่กลางแดดจนต้องผ่าตัดสมอง ชี้ป่วยส่วนตัว ยันดูแลเต็มที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 10:51 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

ช่องทาง ขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ที่บ้าน ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิรักษาใช้ได้

เผยแพร่: 5 สิงหาคม 2569

ยุติธรรมไหม? อันดับโลกวอลเลย์บอลชาย ล่าสุด รัสเซีย พุ่งติดอันดับ 3 ทั้งที่ไม่ได้ลงแข่ง

เผยแพร่: 5 สิงหาคม 2569

สรุปดราม่า “ซาแซงจีน” ป่วนสุวรรณภูมิ ลามประเด็นเหยียดเชื้อชาติ หลังเจ้าหน้าที่ทำท่าตาชี้

เผยแพร่: 5 สิงหาคม 2569
ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง

ชัชชุอร คัมแบ็ก! คืนสู่สนาม ลุยช่วยทัพตบสาวไทยศึก ซี วี คัพ 2026 สนามสอง

เผยแพร่: 5 สิงหาคม 2569
Back to top button