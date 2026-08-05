หลุดแชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง บุกห้องลวนลาม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว

2 เพจดังผนึกกำลัง แฉ แชตลับ ยูทูบเบอร์ดัง 10 ล้านซับ บุกห้องลวนลาม-ไซ้คอ-ดึงผ้าห่ม อดีตเด็กปั้น อายุต่ำกว่า 20 คลิปเสียงโผล่ขอโอกาสแก้ตัว
จากกรณีที่มี อดีตทีมงานของช่องยูทูปดัง 10 ล้านซับ ออกมาอัดคลิปเล่าทั้งน้ำตาและน้ำเสียงสั่นเครือว่า เธอถูกยูทูบเบอร์เจ้าของช่องคุกคามทางเพศ และตั้งกฎห้ามเข้าใกล้ทีมงานชาย จนทำให้ทีมงานหลายคนถูกตำหนิและไม่กล้าเข้ามาให้การช่วยเหลือเธอเรื่องงาน รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เธอรู้สึกอึดอัด จนต้องขอลาออกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ อู๋จุน ยูทูบเบอร์ชื่อดังขวัญใจแก๊งฟันน้ำนม ก็ได้ออกมาโพสสต์คลิปโต้กลับทันที พร้อมงัดหลักฐานเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด คลิปเสียง รวมถึงแชต โดยยืนยันว่า ไม่เคยคิดกับน้องในเชิงชู้สาว ดูแลทุกคนเหมือนพี่น้องหมด ที่เข้าห้องไปตอนกลางคืน เพราะเป็นการตรวจเช็กที่เป็นปกติของตนที่จะปฏิบัติกับทีมงานทุกคนมาตลอดอยู่แล้ว และเคยพูดคุยเคลียร์ใจกับน้องในเรื่องนี้จบมาหลายรอบแล้ว ส่วนที่ตั้งกฎว่าใครจะช่วยงานน้องต้องแจ้งตนก่อน เพราะได้รับทราบพฤติกรรมการวางตัวของน้องกับทีมงานผู้ชายดูไม่เหมาะสม จึงต้องตั้งกฎเพื่อป้องกันเอาไว้ แต่น้องก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม
อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นคลิปที่ทางน้องอดีตทีมงานเป็นผู้บันทึกไว้ช่วงที่ยูทูบเบอร์คนดัง 10 ล้านซับติดต่อมาขอโทษ และขอให้เธอกลับไปทำงานที่สตูดิโออีกครั้ง หลังก่อเหตุบุกเข้ามากลางดึกเพื่อหวังคุกคามทางเพศในห้องนอนขณะน้องหลับ
คลิปเสียงดังกล่าวเผยว่า ทางฝั่งขอยูทูบเบอร์ดัง พยายามขอโทษในสิ่งที่กระทำไปกับน้องทีมงานคนดังกล่าว พร้อมขอโอกาสในการปรับปรุงตัว และแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีขึ้น อยากให้น้องกลับไปทำงานที่สตูดิโออีกครั้ง รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา มันกลายเป็นปมในใจน้องว่าทำไม่ดีใส่ พร้อมให้สัญญาว่าหากน้องกลับมาทำงานอีกครั้งจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ แม้จะต้องใช้เวลาที่น้องจะกลับมาเชื่อใจอีกครั้ง หากมีการแตะเนื้อต้องตัวในแบบที่ไม่สมควรอีก หากรู้สึกว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลย น้องก็สามารถกลับบ้านได้เลย ตนจะจำเป็นบทเรียนจะไม่ทำกับคนอื่น
ต่อมาเพจ โรสกันน๊อค ก็ออกมาแท็กือซ้อเปา แฉแชตลับ ที่คาดว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่าง ยูทูบเบอร์ชื่อดัง กับ อดีตเด็กปั้น โดยเนื้อหาในแชตระบุชัดเจนจากฝั่งของน้องผู้เสียหาย ว่า “ยูทูบเบอร์ชายพยายามเอาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ กับความผิดของน้องมารวมกันเพื่อชั่งน้ำหนัก แต่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในห้องวันนั้นยูทูบเบอร์ชื่อดังพยายามลวนลามตอนที่น้องหลับ ทั้งหอมแก้ม ไซ้คอ แม้ขัดขืนแล้วก็ยังไม่หยุด ยังพยายามที่จะดึงผ้าห่มออก ซึ่งหากพี่ทีมงานผู้หญิงอีกคนไม่เปิดประตูห้องเข้ามาก่อน ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
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อ้างอิงจาก : FB โรสกันน๊อค, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
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