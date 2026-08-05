เปิดชื่อ “ดาบษร” คือใคร? อดีตตำรวจห้วยใหญ่ โต้เป็นลูกพี่ไอ้ป๋อง ยันเคยจับ 4 ครั้ง
เปิดชื่อ ร.ต.ต.เกษร หรือ “ดาบษร” อดีตตำรวจสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นลูกพี่ไอ้ป๋อง ขณะตำรวจเตรียมนำผู้กล่าวหามาชี้ตัวเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ร.ต.ต.เกษร หรือที่ถูกเรียกในโซเชียลมีเดียว่า ดาบษร อายุ 72 ปี อดีตตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุว่าเขาเป็น “ลูกพี่” ของนายฑนา เกิดทอง หรือ “ไอ้ป๋อง” ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซีย หลังชื่อของเขาถูกพาดพิงในหลายสำนักข่าว
ก่อนหน้านี้ The Thaiger เคยรายงานว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งตรวจสอบตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ หลังมีข้อกล่าวหาว่าไอ้ป๋องเคยรับยาเสพติดจากตำรวจในพื้นที่ ล่าสุดมีหญิงรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเคยตกเป็นเหยื่อของไอ้ป๋อง ให้ข้อมูลว่าไอ้ป๋องเคยเป็นคนเดินยาเสพติดให้ตำรวจ และมีตำรวจทำหน้าที่เสมือน “ลูกพี่” คอยสั่งการ ทำให้ชื่อของ ร.ต.ต.เกษร ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้อง
ร.ต.ต.เกษรยืนยันว่า ไม่เคยเป็นนายหรือสั่งการให้ไอ้ป๋องกระทำผิดกฎหมาย ไม่เคยจัดหายาเสพติดให้ขาย และไม่เคยให้ความคุ้มครองผู้ต้องหารายนี้ เขาระบุว่ารู้จักไอ้ป๋องในฐานะตำรวจผู้จับกุมเท่านั้น โดยอ้างว่าเคยจับไอ้ป๋องมาแล้วอย่างน้อย 3 ถึง 4 ครั้ง ทั้งในพื้นที่ สภ.บางละมุงและ สภ.ห้วยใหญ่ จากคดีลักทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดทางเพศ และทำร้ายร่างกาย พร้อมยืนยันว่าหลังการจับกุมแต่ละครั้งไม่เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือไปมาหาสู่กันอีก
ทั้งนี้ คำกล่าวอ้างเรื่องจำนวนครั้งที่จับกุมไอ้ป๋อง ยังเป็นข้อมูลจากคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัว ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทะเบียนประวัติอาชญากรรมหรือสำนวนของตำรวจ
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เสนอให้นำหญิงผู้กล่าวหามาชี้ตัวตำรวจที่อาจเกี่ยวข้อง โดยจะตรวจสอบทั้งตำรวจที่ยังรับราชการและผู้ที่เกษียณไปแล้ว เพื่อยืนยันว่าบุคคลที่หญิงรายนี้กล่าวถึงคือใครกันแน่ ขั้นตอนการชี้ตัวถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ ยังไม่ได้หมายความว่า ร.ต.ต.เกษรเป็นบุคคลที่หญิงผู้กล่าวหาเคยพบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงแต่อย่างใด
ผบ.ตร. ระบุก่อนหน้านี้ว่า หากพบตำรวจสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จากขบวนการยาเสพติดจริง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่ละเว้น ผู้อ่านที่ติดตามคดีนี้ควรรอผลการตรวจสอบและการชี้ตัวอย่างเป็นทางการ ก่อนที่ตำรวจจะสรุปว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ป๋องจริงหรือไม่
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