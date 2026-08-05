ขลังจริง! ซ้อก้าด ใส่เสื้อ บีจี ปทุม เชียร์ไทยคว้าชัย สุดท้ายพ่าย อาถรรพ์ทำงานต่อ

อาถรรพ์ต่อเนื่อง! ซ้อก้าด สวมเสื้อบีจี ปทุม ยืนยันขอเชียร์ไทยคว้าชัย สุดท้ายพ่ายแอสตัน วิลล่า แฟนบอลช็อก เชียร์ฝั่งไหนฝั่งนั้นแพ้รวด
ตำนานอาถรรพ์เสื้อทำมือยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ซ้อก้าด อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดัง เดินทางไปเยือนสนามเพื่อเชียร์ตัวแทนสโมสรไทยในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง ระหว่าง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า ครั้งนี้เจ้าตัวยืนยันว่าในฐานะคนไทยว่าอยากเชียร์ทีมไทย พร้อมพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าถ้าสวมเสื้อเชียร์แล้วทีมจะต้องชนะอย่างแน่นอน แต่ผลการแข่งขันกลับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ เจ้าบ้านโดนบุกมาสอยคาถิ่น 1-3
ความพ่ายแพ้ของบีจี ปทุม ถือเป็นการยืดสถิติเชียร์ทีมไหนแพ้รวด 100% ของซ้อก้าด ต่อเนื่องมาจากมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 ก่อนหน้านี้เธอโชว์ฝีมือออกแบบและตัดเย็บชุดฟุตบอลทีมชาติในสไตล์ของตัวเองเพื่อใส่เชียร์ทีมโปรด แต่สถิติพิสูจน์ชัดเจนว่าตัดชุดทีมไหนตกรอบเรียบ เริ่มตั้งแต่ บราซิล ญี่ปุ่น โปรตุเกส นอร์เวย์ ไปจนถึงฝรั่งเศส ล้วนกอดคอกันแพ้ไปตามระเบียบ
อาถรรพ์นี้แผลงฤทธิ์หนักสุดในเกมนัดชิงชนะเลิศช่วงเช้ามืดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ระหว่างอาร์เจนตินาและสเปน อินฟลูเอนเซอร์สาวขอเปลี่ยนแผน หันมาตัดเย็บชุดอาร์เจนตินาเพื่อส่งแรงใจเชียร์ ลิโอเนล เมสซี่ พร้อมข้อความมั่นใจสุดขีดว่า “ตัดครั้งแรก กับครั้งสุดท้าย = แชมป์ รอบนี้ไม่มีแพ้แน่นอน 555” และ “อเจนตินาชนะเท่านั้น! 55555”
ผลการแข่งขันจบลงด้วยอาร์เจนตินาแพ้สเปนไป 0-1 อาถรรพ์เสื้อทำมือทำงานเป็นครั้งที่ 6 ทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลา จนกระทั่งมาถึงคิวของสโมสรไทยในนัดล่าสุด
@cardncynเชียร์ทีมไทยครั้งแรก♬ เสียงต้นฉบับ – Carddd
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