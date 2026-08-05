ประวัติ ประภาศ คงเอียด จากมือกฎหมายกระทรวงการคลัง สู่กรรมการ ป.ป.ช.
ย้อนเส้นทางชีวิต ประวัติและการทำงานของประภาศ คงเอียด อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ สู่ตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนถึงแก่อนิจกรรมในวัย 64 ปี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569
ประภาศ คงเอียด เป็นนักกฎหมายและอดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง ผู้ผ่านตำแหน่งสำคัญมาแทบทุกสายงาน ตั้งแต่ตุลาการ ภาษี หนี้สาธารณะ ไปจนถึงรัฐวิสาหกิจ ก่อนก้าวขึ้นเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ ป.ป.ช. เขาถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ในวัย 64 ปี หลังรักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ประภาศเป็นชาวจังหวัดตรัง จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อด้วยเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมายที่ Harvard Law School สหรัฐอเมริกา ในหลักสูตร International Tax Program และ Master of Laws
เส้นทางราชการของเขาเริ่มจากสายงานตุลาการ เคยเป็นนายตรวจสรรพสามิต ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ก่อนโอนย้ายมาสายงานกระทรวงการคลัง ไต่เต้าจากที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จนถึงรองปลัดกระทรวงการคลังในปี 2558 ถึง 2560
จากนั้นเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมบัญชีกลางในปี 2563 ถึง 2564 และปิดท้ายเส้นทางราชการด้วยตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ก่อนเกษียณอายุราชการในปี 2565 ระหว่างรับราชการ เขายังนั่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการในหน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัท ทิพยประกันภัย
หลังเกษียณ วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ประภาศดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยคะแนนเสียง 173 เสียง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี ล่าสุดที่ประชุม ป.ป.ช. เพิ่งมีมติให้เขาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ก่อนเสียชีวิต
ในช่วงต้นปี 2569 ชื่อของประภาศเคยกลับมาเป็นที่พูดถึง หลังมีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ของเขา เนื่องจากมีชื่อเป็นจำเลยในคดีเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
การเสียชีวิตของประภาศทำให้ตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาบุคคลใหม่ตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนเสนอชื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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