เส้นทางธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรและเครื่องสังฆทาน ถวายแด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดญาณเวศกวัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ไปถวายแด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวาย โดยมีนายสมาวิษฐ์ สุพรรณไพ และนายณรงค์วิทย์ พบพาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธี
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน พร้อมประเคนผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา และประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพรตามลำดับ
ชาติภูมิ เส้นทางบวชเรียน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร เป็นที่รู้จักทั่วไปในนามปากกา ป.อ. ปยุตฺโต เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร ปัจจุบันอายุ 88 ปี
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนชัยศรีประชาราษฎร์ จากนั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา โดยได้รับทุนเรียนดีของกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2494 ที่วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ โดยมีพระครูเมธีธรรมสาร เป็นพระอุปัชฌาย์
ปีต่อมาย้ายไปอยู่วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเรียนพระปริยัติธรรมและฝึกวิปัสสนา ก่อนย้ายมาอยู่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2496
ระหว่างปี 2494 ถึง 2496 สอบได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอกตามลำดับ
จุดที่แสดงถึงความสามารถทางปริยัติอย่างชัดเจนคือ ระหว่างปี 2497 ถึง 2504 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ไปจนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะที่ยังเป็นสามเณร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากในคณะสงฆ์ไทย
ด้วยเหตุนี้ เมื่ออุปสมบทในวันที่ 24 กรกฎาคม 2504 จึงได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ ในฐานะนาคหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปัจจุบันมีพรรษา 66
ต่อมาในปี 2505 สอบได้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในปี 2506 สอบได้วิชาชุดครู พ.ม.
ลำดับสมณศักดิ์
- พ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิโมลี
- พ.ศ. 2516 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี
- พ.ศ. 2530 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที
- พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎก
- พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ พระพรหมคุณาภรณ์
- พ.ศ. 2559 เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระราชาคณะรูปแรกในรัชกาลปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี
การสถาปนาครั้งนั้นเป็นการพระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์รวม 159 รูป โดยมีสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏเพียงรูปเดียว
นับเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาในรัชกาลปัจจุบัน
งานสอนและงานวิชาการ
หลังสำเร็จการศึกษา สอนในแผนกบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างปี 2505 ถึง 2507 จากนั้นสอนชั้นปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ก่อนเป็นรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างปี 2507 ถึง 2517
ระหว่างปี 2515 ถึง 2519 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
งานเผยแผ่ในต่างประเทศ
ปี 2515 บรรยายหัวข้อพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ที่ University Museum, University of Pennsylvania
ระหว่างปี 2519 ถึง 2521 บรรยายวิชาพระพุทธศาสนาที่ Swarthmore College รัฐเพนซิลเวเนีย
ปี 2524 เป็น Visiting Scholar ที่ Center for the Study of World Religions และบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาที่ Divinity Faculty และ Arts Faculty มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมถึงเป็น Research Fellow in World Religions, Faculty of Divinity, Harvard University ในปีเดียวกัน
เกียรติคุณและวุฒิฐานะ
ปี 2537 ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากองค์การยูเนสโก หรือ UNESCO Prize for Peace Education นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้
ปี 2538 สถาบันนวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย ประกาศวุฒิคุณถวายตำแหน่ง “ตรีปิฏกาจารย์” หมายถึงอาจารย์ผู้รู้แตกฉานในพระไตรปิฎก ในปีเดียวกันยังได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ปี 2539 เป็น Honorary Fellow, The Royal College of Physicians of Thailand
ปี 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี 2547 ได้รับถวายตำแหน่งเมธาจารย์ หรือ Most Eminent Scholar จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
ปี 2549 เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ราชบัณฑิตยสถาน
ปี 2560 ได้รับประกาศสดุดีเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ
ปี 2562 เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอีกจำนวนมาก อาทิ รางวัลวรรณกรรมชั้นที่ 1 ประเภทร้อยแก้ว สำหรับงานนิพนธ์ พุทธธรรม จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เมื่อปี 2525 โล่รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ เมื่อปี 2532 รางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา สำหรับหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี 2541 ประกาศเกียรติคุณเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เมื่อปี 2552 และรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2562
ในด้านปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้รับถวายจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศราว 20 แห่ง ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งพุทธศาสตร์ ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลงานนิพนธ์
ท่านได้รับสมัญญาว่า “พระผู้ทำสงฆ์ให้งาม” และ “ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่” จากความแตกฉานในพระไตรปิฎกและผลงานเขียนจำนวนมาก
ผลงานนิพนธ์ที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ได้แก่ พุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
ข้อมูลจากวัดญาณเวศกวันระบุว่า เมื่อรวมทั้งหนังสือที่ตั้งใจเขียน และเนื้อหาจากการบรรยาย ปาฐกถา และธรรมเทศนาที่มีผู้ขอนำไปพิมพ์เผยแพร่ นับถึงปี 2550 มีงานนิพนธ์เป็นเล่มหนังสือกว่า 327 เรื่อง
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ยังได้รับนิมนต์เป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำเร็จสมบูรณ์เป็นฉบับแรกของโลก
วัดญาณเวศกวัน
วัดญาณเวศกวันเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ได้รับอนุญาตเป็นทางการให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2532 และเริ่มมีพระสงฆ์เข้าจำพรรษาในปีเดียวกัน ต่อมามีประกาศตั้งเป็นวัดในปี 2537 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2542 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ย้ายมาจำพรรษาที่วัดญาณเวศกวันตั้งแต่ปี 2532 และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี 2537 สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, วัดญาณเวศกวัน, MGR Online
ภาพจาก: Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: