แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว
แท็กซี่สลิ้งแตก ถือมีดไล่แทงไรเดอร์ ฉุนโดนบีบแตร เหตุขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ยว ก่อนทิ้งมีดเดินกลับไป ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบ
เพจเฟซบุ๊ก ข่าวปราบปรามยาเสพติด โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในพื้นที่พญาไท โดยไรเดอร์รายหนึ่งได้บันทึกภาพขณะที่คนขับแท็กซี่สวมเสื้อโปโลลายทาง ถือมีดเดินเข้ามาหาในลักษณะจะทำร้ายร่างกาย
สาเหตุของเหตุการณ์ทางเพจระบุว่า เกิดจากรถแท็กซี่ปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์ ทำให้ไรเดอร์บีบแตรเตือน ก่อนที่คนขับแท็กซี่จะแสดงอาการโมโหอย่างรุนแรง เดินเข้าไปหาเรื่องไรเดอร์เป็นระยะ พร้อมถือมีดในมือ ก่อนที่สุดท้ายจะทิ้งมีดและเดินจากไปจากที่เกิดเหตุ ขณะที่ไรเดอร์ผู้บันทึกคลิปได้ร้องขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากคลิปดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “คนถ่ายก็ปั่นจัด ไม่เข้าบวก แต่ตอบทุกคำถาม” , “หลอกให้วิ่งเดี๋ยวก็เป็นลม” , “คนถ่ายคลิปฉลาดครับ ถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐาน” , “นักเลงอีกแล้ว เดี๋ยวก็ไปไหว้กันสวยๆที่โรงพัก ห้าวจริงเลย”
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