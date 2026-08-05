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รู้สาเหตุ ผู้โดยสารแตกตื่นวิ่งหนีลง MRT สถานีอิสรภาพ ยันเปิดเดินรถปกติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 09:48 น.
ผู้โดยสารวิ่งหนีออกจากขบวนรถไฟฟ้า MRT อิสรภาพ เหตุพาวเวอร์แบงก์ไหม้

BEM ชี้แจงเหตุผู้โดยสารแตกตื่นวิ่งหนีจากขบวนรถไฟ MRT สถานีอิสรภาพ เหตุพาวเวอร์แบงก์ระเบิด เจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์ได้ ยืนยันไม่มีความเสียหาย เปิดให้บริการตามปกติ

จากเหตุการณ์ผู้โดยสารพากันวิ่งออกจากขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน (MRT) สถานีอิสรภาพ เมื่อช่วงเย็นของวัยที่ 4 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา จนผู้คนจำนวนมากว่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น

ล่าสุด เพจ BEM Bangkok Expressway and Metro ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว สาเหตุเกิดจากพาวเวอร์แบงก์ (Power Bank) เกิดความร้อนและลุกไหม้ในกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารขณะอยู่ภายในขบวนรถ

เมื่อเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมสถานการณ์และอพยพทุกคนออกจากขบวนรถทันทีเพื่อความปลอดภัย

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าขบวนรถไฟไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ ทาง MRT ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญสูงสุดของหน่วยงาน

แบตเตอรี่สำรองลุกไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 09:48 น.
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