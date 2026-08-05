สนามบินสุวรรณภูมิ แจงปม แฟนคลับจีนป่วนตามศิลปิน สั่งลงโทษ จนท. ทำไม่เหมาะสม
สนามบินสุวรรณภูมิ ชี้แจงปมปฏิเสธกลุ่มแฟนคลับชาวจีน ป่วนตามศิลปิน จนทำให้เที่ยวบินล่าช้า สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ทำไม่เหมาะสม
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก TravelNews รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมาหลังผู้โดยสารชาวจีนกว่า 20 คนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทาง โดยไม่ได้รับคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ พร้อมกับถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีพฤติกรรมล้อเลียนเชื้อชาติ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียของจีน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกคำชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขออภัยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายและฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมยืนยันการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นั้น ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 23.00 น. กลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 674 เส้นทาง ทสภ. ปลายทางกรุงปักกิ่ง ได้ติดตามศิลปินซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกัน โดยได้ติดตามศิลปินดังกล่าวเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสาร (Lounge) ซึ่งกลุ่มแฟนคลับฯ ดังกล่าว ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้ เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงได้ประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เชิญกลุ่มแฟนคลับฯ ออกจากบริเวณห้องรับรอง
ต่อมากลุ่มแฟนคลับฯ ยังคงติดตามศิลปินและก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง จนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) เมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนขึ้นอากาศยาน กลุ่มแฟนคลับฯ ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสาร โดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นอากาศยานพร้อมกัน และได้ติดตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินได้ขึ้นเครื่องบิน
เจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสาร ซึ่งอยู่รวมตัวบริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบิน เข้าไปภายในอากาศยานเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่สายการบิน ผลักดันกลุ่มแฟนคลับฯ กลับเข้าไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารฯ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่สายการบินจึงได้ตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับฯ จำนวนทั้งสิ้น 22 คน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบิน โดยเจ้าหน้าที่สายการบินเกรงว่ากลุ่มแฟนคลับฯ อาจไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยาน จนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางไปแล้ว จึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้า
อย่างไรก็ตาม มีแฟนคลับฯ จำนวน 12 คน ยินยอมดำเนินการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่ง (Offload) และกลุ่มแฟนคลับจำนวน 10 คน ไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าว และแสดงอาการไม่พอใจต่อการปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน จนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทสภ. จะส่งต่อการดูแลให้เจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไป
แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน แต่ ทสภ. ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของ ทสภ.
ทั้งนี้ น.อ.ชนันนัทธ์ รอดกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทสภ. จึงได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควบคุมอารมณ์ และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก
ทสภ. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด เวลาประมาณ 23.05 น. ซึ่งบันทึกเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มชาวจีนวิ่งกรูตามถ่ายศิลปินตั้งแต่บริเวณห้องรับรองผู้โดยสาร (Lounge) ของสายการบินไทย จนถึงจุดตรวจเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- GMMTV ยกเลิกคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ หลังถูกแฟนคลับจีนถีบ สองฝ่ายจบกันด้วยดี
- สรุปดราม่า แฟนคลับจีนปะทะสตาฟ รวมพลมหกรรมนิยาย GMMTV เสียใจทำเกินกว่าเหตุ
- กระหึ่ม แฟนคลับจีนรุมขอเซลฟี่ เทพบิว พร้อมทัพลมกรดไทย สั่งลาเอเชียนเกมส์ 2023
ติดตาม The Thaiger บน Google News: