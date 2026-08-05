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สิ้นราชการน้ำดี! “ประภาศ” กรรมการ ป.ป.ช. เสียชีวิตแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 10:20 น.
ประภาศ คงเอียด เสียชีวิต

อาลัย “ประภาศ คงเอียด” กรรมการ ป.ป.ช. ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 64 ปี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เผยแพร่ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเมื่อเวลา 19.28 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2569 แสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายประภาศ คงเอียด กรรมการ ป.ป.ช. ในวัย 64 ปี

ข้อความออกในนามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมระบุว่าขอรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละ และคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ป.ป.ช. มาโดยตลอด

ก่อนหน้านี้นายประภาศลาป่วยและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล กระทั่งถึงแก่อนิจกรรม

ประวัติ นายประภาศเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2505 เป็นชาวจังหวัดตรัง

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นสำเร็จหลักสูตร International Tax Program and Master of Laws (ITP/LLM) จาก Harvard Law School สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31

ประวัติ ประภาศ คงเอียด จากมือกฎหมายกระทรวงการคลัง สู่กรรมการ ป.ป.ช.

เส้นทางการทำงาน

นายประภาศเป็นนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในสายตุลาการและสายการคลัง

ในสายตุลาการ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

ต่อมาเข้าสู่สายงานกระทรวงการคลัง โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และรองปลัดกระทรวงการคลัง

จากนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ระหว่างปี 2563 ถึง 2564 และอธิบดีกรมธนารักษ์ ระหว่างปี 2564 ถึง 2565

ตำแหน่งในภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ

นอกจากงานราชการ ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

รวมถึงกรรมการและกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

หลังเกษียณอายุราชการ ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนน 173 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง และไม่ออกเสียง 6 เสียง

ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 เข้าดำรงตำแหน่งแทน พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ที่ว่างลง

การเข้าสู่ตำแหน่งครั้งนี้มีจุดที่น่าบันทึกไว้ คือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระคนแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน หลังจากการสรรหารอบก่อนหน้า วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ

วาระการดำรงตำแหน่งจะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2575 รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริงราว 1 ปี 6 เดือน

สิ้นราชการน้ำดี! &quot;ประภาศ&quot; กรรมการ ป.ป.ช. เสียชีวิตแล้ว

ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ช., ราชกิจจานุเบกษา, MGR Online, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี, ฐานเศรษฐกิจ, The Bangkok Insight, ไทยพีบีเอส, iLaw

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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