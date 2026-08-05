หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์
สาวไทยผู้เสียหายคดีถูกชายปากีสถานลวนลามเที่ยวบิน FZ1583 ดูไบ-ดอนเมือง โพสต์อัปเดตระบุจำคุก 3 ปี ปรับ 120,000 บาท แต่ยังไม่มีการยืนยันจากศาลอย่างเป็นทางการ
คดีสาวไทยถูกผู้โดยสารชาวปากีสถานลวนลามบนเที่ยวบิน Fly Dubai มีความคืบหน้าล่าสุด คุณ Beaut Aornnicha ผู้เสียหายโพสต์อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผู้ต้องหาถูกตัดสินจำคุก 3 ปี ปรับ 120,000 บาท และถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศไทยอีก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้มาจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากศาลหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 หญิงไทยรายหนึ่งเดินทางกลับจากดูไบด้วยเที่ยวบิน FZ1583 ของสายการบิน Fly Dubai พร้อมลูกสาววัย 4 ขวบ นั่งเก้าอี้เลขที่ 32A ผู้โดยสารชายชาวปากีสถานวัย 30 ปี นั่งเก้าอี้ 32C ติดกัน เธอเผลอหลับไประหว่างเที่ยวบิน ก่อนรู้สึกตัวว่ามีมือมาสัมผัสร่างกายโดยไม่ยินยอม และพบคราบของเหลวผิดปกติบนเสื้อผ้า
เมื่อแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ผู้ต้องสงสัยยอมรับพฤติกรรมและกล่าวขอโทษ แต่ผู้เสียหายยืนยันแจ้งความดำเนินคดี ทันทีที่เครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตามบันทึกประจำวันของ สน.ดอนเมือง คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนในช่วงแรก ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ ส่วนโพสต์ล่าสุดที่ระบุว่าศาลตัดสินจำคุก 3 ปี ปรับ 120,000 บาท และตม. ขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าไทยนั้น เป็นข้อมูลจากผู้เสียหายฝ่ายเดียว The Thaiger จะติดตามตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอัปเดตให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีการยืนยัน
กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวหรือพร้อมบุตรหลานในเที่ยวบินระยะไกล ควรสังเกตพฤติกรรมผู้โดยสารข้างเคียง และแจ้งพนักงานต้อนรับทันทีหากรู้สึกไม่ปลอดภัย ผู้ถูกคุกคามทางเพศบนเครื่องบินสามารถแจ้งความได้ทันทีที่เครื่องลงจอด โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- The Thaiger (รายงานต้นฉบับ)
- โพสต์เฟซบุ๊กของผู้เสียหาย (Beaut Aornnicha)
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