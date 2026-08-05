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หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 09:23 น.
หนุ่มปากีอนาจารสาวไทยบนเครื่อง Fly Dubai เจอโทษ-แบล็กลิสต์

สาวไทยผู้เสียหายคดีถูกชายปากีสถานลวนลามเที่ยวบิน FZ1583 ดูไบ-ดอนเมือง โพสต์อัปเดตระบุจำคุก 3 ปี ปรับ 120,000 บาท แต่ยังไม่มีการยืนยันจากศาลอย่างเป็นทางการ

คดีสาวไทยถูกผู้โดยสารชาวปากีสถานลวนลามบนเที่ยวบิน Fly Dubai มีความคืบหน้าล่าสุด คุณ Beaut Aornnicha ผู้เสียหายโพสต์อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผู้ต้องหาถูกตัดสินจำคุก 3 ปี ปรับ 120,000 บาท และถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศไทยอีก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้มาจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากศาลหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 หญิงไทยรายหนึ่งเดินทางกลับจากดูไบด้วยเที่ยวบิน FZ1583 ของสายการบิน Fly Dubai พร้อมลูกสาววัย 4 ขวบ นั่งเก้าอี้เลขที่ 32A ผู้โดยสารชายชาวปากีสถานวัย 30 ปี นั่งเก้าอี้ 32C ติดกัน เธอเผลอหลับไประหว่างเที่ยวบิน ก่อนรู้สึกตัวว่ามีมือมาสัมผัสร่างกายโดยไม่ยินยอม และพบคราบของเหลวผิดปกติบนเสื้อผ้า

สาวไทยผู้เสียหายคดีถูกชายปากีสถานลวนลามเที่ยวบิน FZ1583 ดูไบ-ดอนเมือง โพสต์อัปเดตระบุจำคุก 3 ปี
ภาพจาก : Beaut Aornnicha

เมื่อแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่อง ผู้ต้องสงสัยยอมรับพฤติกรรมและกล่าวขอโทษ แต่ผู้เสียหายยืนยันแจ้งความดำเนินคดี ทันทีที่เครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ส่งพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ตามบันทึกประจำวันของ สน.ดอนเมือง คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนในช่วงแรก ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ ส่วนโพสต์ล่าสุดที่ระบุว่าศาลตัดสินจำคุก 3 ปี ปรับ 120,000 บาท และตม. ขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าไทยนั้น เป็นข้อมูลจากผู้เสียหายฝ่ายเดียว The Thaiger จะติดตามตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอัปเดตให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีการยืนยัน

กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียวหรือพร้อมบุตรหลานในเที่ยวบินระยะไกล ควรสังเกตพฤติกรรมผู้โดยสารข้างเคียง และแจ้งพนักงานต้อนรับทันทีหากรู้สึกไม่ปลอดภัย ผู้ถูกคุกคามทางเพศบนเครื่องบินสามารถแจ้งความได้ทันทีที่เครื่องลงจอด โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • The Thaiger (รายงานต้นฉบับ)
  • โพสต์เฟซบุ๊กของผู้เสียหาย (Beaut Aornnicha)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ส.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 05 ส.ค. 2569 09:23 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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