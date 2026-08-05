อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ อู๋จุน โต้ น้องขอกอดพี่เอง

อดีตเด็กปั้นช่องดัง แฉพฤติกรรมยูทูบเบอร์ 10 ล้านซับ ‘คุกคามทางเพศ’ ด้าน อู๋จุน โพสต์คลิปโต้ น้องเดินมาขอกอดพี่เอง
มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นให้ชาวเน็ตต้องร่วมวงใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อ “น้องเอ๋ย” อดีตเด็กปั้นและทีมงานของช่องยูทูปชื่อดังอัดคลิปทั้งน้ำตาเผยสาเหตุตัดสินใจลาออก ทั้งยังกล่าวอ้างว่า ยูทูบเบอร์ดังผมสี เจ้าของช่อง 10 ล้านซับ บุกเข้าห้องพักช่วงกลางดึกและคุกคามทางเพศ จนทำให้รู้สึกไม่อึดอัดและไม่สบายใจ
น้องเอ๋ย ระบุว่า “ออกจากสตูดิโอตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. และได้แจ้งลาออกพร้อมบอกเหตุผลในวันที่ 13 ก.ค. วันนั้นเธอได้แสดงเจตนาขอคืนเงิน ซึ่งตอนแรกอีกฝ่ายตอบตกลง แต่ต่อมากลับกดยกเลิกข้อความและเปลี่ยนข้อตกลงใหม่ ทำให้เรื่องเงินยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยเธอยืนยันว่ามีหลักฐานแชตทั้งหมด และพร้อมทำตามกระบวนการให้ถูกต้อง
สำหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับทีมงานชายเชิง เธอยืนยันว่าไม่มีเรื่องชู้สาวแน่นอน เป็นเพียงพี่น้องร่วมงานที่มาช่วยสอนตัดต่อและคอมพิวเตอร์ เพราะเธอไม่มีพื้นฐานเลย ส่วนประเด็นให้ผู้ชายพิมพ์แชตตอบบอสนั้น เธอ “ยอมรับว่าทำจริง” เพราะตอนนั้นคอมฯ มีปัญหา พี่ผู้ชายจึงมาช่วยดู จังหวะนั้นบอสทักมาพอดีและโมโหมากที่เธอไม่บอกก่อนว่ามีคนมาช่วย บอสส่งข้อความต่อว่ามารัว ๆ และรุนแรงมาก ทำให้เธอรู้สึกกลัว ตัวสั่น และทำอะไรไม่ถูก พี่ผู้ชายเห็นท่าไม่ดีจึงช่วยพิมพ์อธิบายแทน เพื่อไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดและแย่ไปกว่าเดิม
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกลำบากใจ และส่งผลให้พี่ ๆ ที่เข้ามาช่วยงานต้องรู้สึกแย่ไปด้วย เธอจึงอยากเอาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้น
นอกจากนี้อดีตเด็กปั้นช่องยูทูปดังอ้างว่าถูกยูทูบเบอร์คนดังกล่าวเข้ามาในห้องพักกลางดึกขณะที่เธอนอนอยู่ และถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งห้องนั้นเธออยู่กับพี่ในบริษัทอีกคน แต่พี่ที่อยู่ห้องด้วยกันมักเลิกงานช้า เธอจึงไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้ เพื่อให้พี่เข้าห้องได้ทันทีหลังเลิกงานกลับมา นั่นจึงทำให้ยูทูบเบอร์เข้ามาได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีการขออนุญาต
ส่วนประเด็นที่ทำให้เธอเสียใจมาก ๆ น้องเอ๋ย อดีตเด็กปั้นเผยว่า เรื่องคอมเมนต์เธอขอยืนยันในคลิปนี้เลยว่าไม่เคยได้รับรหัสผ่านของช่องที่เธอใช้ลงคลิปเลยตั้งแต่วันแรก ตลอดเวลาที่เธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่นี่เวลาจะลงคลิปในช่องตัวเอง เธอจำเป็นต้องไปขอใช้คอมพิวเตอร์ของพี่ ๆ ตลอด ซึ่งมั่นใจว่าพี่ ๆ ที่เคยร่วมงานกันจะรับทราบข้อเท็จจริงในจุดนี้ดี และยืนยันว่าไม่เคยใช้แอคเคาท์ดังกล่าวไปคอมเมนต์ในช่องอื่น ๆ ด้วยตัวเองเลยสักครั้ง”
อู๋จุน โพสต์คลิปโต้กลับทันทีว่า สิ่งที่เอ๋ยพูดมานั้นย้อนแย้ง และเขามีหลักฐานแน่นหนาทั้งกล้องวงจรปิด แชต และคลิปเสียง เพื่อหักล้างคำพูดของเอ๋ยทุกประเด็น
ประเด็นเรื่องเงินและการลาออก ก่อนหน้านี้เอ๋ยเคยทิ้งงานและหายตัวไปเป็นเดือน ๆ จนทุกคนในบริษัทเป็นห่วง ตนก็แก้ต่างให้ว่าน้องกลับบ้าน ภายหลังเอ๋ยทักแชตมาขอโทษและสัญญาว่าจะปรับปรุงตัว กลับมาสู้ต่อ กระทั่งเกิดดราม่าอดีตทีมงานแฉต่าง ๆ นานา เอ๋ยอ้างว่าที่บ้านไม่สบายใจ และในวันที่ 13 ก.ค. เอ๋ยก็เดินมาบอกว่าไม่สบายใจ ขอยุติ ตนจึงได้พูดคุยเรื่้องเม่นแคระ (สัตว์เลี้ยงของน้อง) ว่าต้องดูแลมัน แต่ก็ไม่ทำ จนแม่บ้านทักไปหาก็แล้วเกือบ 2 เดือนก็ไม่มาดูแล แม่บ้านจึงต้องรับหน้าที่ดูแลให้แทน
สำหรับเรื่องชู้สาว อู๋จุน เผยว่า เอ๋ยเคยวางตัวไม่ดีกับทีมงานชายจนมีคนเตือนว่าให้เตือนน้องหน่อย ยอมรับว่าเอ๋ยน่าตาดีจึงมีผู้ชายเข้าหา และจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งดูเหมือนจะชอบน้อง จึงได้เรียกทีมงานชายคนดังกล่าวมาคุยแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ แต่พอวันที่ตนเดินทางไปญี่ปุ่นและเปิดกล้องวงจรปิดดูกลับพบว่า เอ๋ยอยู่ใกล้ชิดกับทีมงานชายคนดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งตนได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าถ้าใครมาช่วยงานน้องเอ๋ยต้องบอกก่อน แต่ก็ไม่ได้บอก
อู๋จุนจึงได้ทักไปตักเตือนและสั่งเด็ดขาดว่า “ไม่ต้องให้ใครพิมพ์ตอบแทน” แต่กล้องวงจรปิดกลับจับภาพได้ชัดเจนว่าทั้งคู่ “กำลังยื่นโทรศัพท์ให้กันเพื่อพิมพ์ตอบ” ซึ่งอู๋จุนมองว่าพฤติกรรมนี้คือการหลบเลี่ยง ไม่ซื่อสัตย์ และเหลี่ยมใส่กัน ซึ่งตนยืนยันว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดในวันนั้นและแชตที่พูดคุยประเด็นดังกล่าว
ต่อมา อู๋จุน ชี้แจงเรื่องบ้านไม้ (ห้องพัก) ว่าเอ๋ยรู้อยู่แล้วว่าเจตนาจริง ๆ ของเขาคืออะไร เราคุยและเคลียร์ใจกันแล้ว โดยเขามีคลิปเสียงเป็นหลักฐาน ความจริงคือ “เอ๋ยเป็นคนเดินมาขอกอดเขาเอง” โดยเอ่ยปากว่า “พี่อู๋ขอกอดหน่อย” เมื่ออู๋จุนถามว่า “ขอกอดทำไม” เอ๋ยตอบว่า “ขอกอดเพราะมีเรื่องไม่สบายใจ” ซึ่งอู๋จุนยืนยันว่าเขาดูแลเอ๋ยแบบพี่น้องมาตลอด เพราะรู้ว่าน้องมีปมฝังใจเมื่อ 10 ปีก่อนจึงอยากดูแลช่วยเหลือ
ส่วนเรื่องเงินที่ยกเลิกข้อความไป อู๋จุน เผยว่า เจตนาแค่ทวนในสิ่งที่เอ๋ยเคยบอกเอาไว้เฉย ๆ ว่าอีกกี่เดือนจ่าย แต่ก็รู้สึกว่าอยากให้เอ๋ยเข้ามาคุยกับทุกคนแบบต่อหน้า จึงยกเลิกข้อความไป เป็นเพราะเขา “ไม่ยอมรับข้อตกลง” ที่เอ๋ยจะตัดสินใจลาออกและจัดการทุกอย่างฝ่ายเดียว แค่ต้องการให้เอ๋ยกลับมาที่สตูดิโอเพื่อคุยกันต่อหน้า ลาและขอโทษทุกคนให้ถูกต้อง ไม่ใช่หนีปัญหา
@emika743
หนูขออนุญาตออกมาพูด เพื่อปกป้องตัวเองนะคะ
@oaujun
การปั้นคนเข้ามาให้คนรู้จัก ผมต้องแบกรับความเสี่ยง ของการโดนหักหลังแบบนี้เสมอ ถ้าพี่ไม่มีหลักฐาน.. ถ้าหนูไม่ทำกับทุกคนแบบนี้.. พี่จะมาพูดทำไมละครับ ทำไมวันที่หนูไป ไม่เลือกมาลากันดีๆ..หนูจะว่าใครผิด แล้วไม่มองตัวเอง ไม่เคารพส่วนรวมไม่ได้ วันก่อนหนูบอกจะเข้ามาช่วยสร้าง วันนี้หนูทำลายแล้วจากไปเล่นบทเหยื่อโดนกระทำ เพื่ออะไรครับ (อจ รับจบ😴)#ไฮเอ็นมันอบอุ่นมากนะครับ ถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาทำแบบนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พี่หนุ่ม งง อู๋จุน HI-END ปฏิเสธออกโหนกระแส เจ้าตัวอัดคลิปแจง อยู่ในช่วงปรึกษาทนาย
- ยูทูบเบอร์สาว ยันคือคนถูก อู๋จุน HI-END ด่าในคลิปเสียง ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์ตามกล่าวอ้าง
- อู๋จุน HI-END รับคลิปเสียงด่าพนง. คือตน! เผยสาเหตุสลิ้งแตก ลั่น จากนี้จะปรับปรุงตัว
- “อู๋จุน HI-END” แจงดรามา ยูทูบเบอร์ดัง ทำร้ายช่างภาพ ยันไม่ได้ทำ ท้างัดหลักฐานแฉ
- อู๋จุน HI-END เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังถูกอดีตพนักงานรุมแฉไม่พัก ลั่น “ดราม่าให้ตาย ก็เอาผมไม่ลง”
อ้างอิงจาก :TikTok @emika743, @oaujun, IG oaujun
ติดตาม The Thaiger บน Google News: